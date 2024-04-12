Подтверждена готовность укреплять отношения

В рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Кыргызскую Республику состоялись его переговоры с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым в узком и широком форматах.

На переговорах стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения двусторонних стратегических и братских отношений между нашими двумя государствами. Подтверждая важность развития динамики торгово-экономического сотрудничества, главы МИД Кыргызстана и Азербайджана заявили о готовности прилагать совместные усилия по увеличению уровня товарооборота между двумя странами. В том числе посредством деятельности совместной кыргызско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, проведения бизнес-форумов и инвестиционных проектов Кыргызско-Азербайджанского фонда развития. Особое внимание уделено активизации инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в транспортно-логистической сфере, возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики.

Стороны обсудили предстоящие в текущем году взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, строительство инфраструктурных проектов в Кыргызстане и Азербайджане, возобновление авиарейса Баку — Бишкек — Баку, проведение дней культуры Кыргызстана в Баку и Азербайджана в Бишкеке. Договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку в вопросах продвижения кандидатур двух стран, а также взаимодействие в Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ и других международных организациях. Министры иностранных дел двух стран также обсудили актуальные международные и региональные вопросы, ситуацию в Афганистане, Ближнем Востоке и Украине. По итогам переговоров состоялась пресс-конференция с участием представителей СМИ.

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