Космос — наша Вселенная

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл новую эру в истории человечества. Вышедший на орбиту корабль-спутник «Восток» под его управлением совершил первый в мире облёт земного шара длительностью 108 минут. С тех пор началось бурное освоение землянами таинственных недр галактики. Будучи частью большой советской державы, Кыргызстан также приложил руку к развитию мировой космической индустрии.

ЗВЁЗДНЫЙ СОСТАВ

У нас, как и в мире, хорошо знают Салижана Шарипова. Он первый выходец из Кыргызстана, покоривший космос. Будущий космонавт появился на свет в августе 1964 года в городе Узгене Ошской области. С детства мечтал стать лётчиком. Когда Салижан подрос, он заинтересовался космосом и во время учёбы в школе прочитал о нём множество книг. Но он был не просто мечтателем, как многие его сверстники в СССР, — к первому звёздному путешествию шёл целых восемь лет. И в 1990-м Салижана зачислили в отряд космонавтов, а спустя два года он получил квалификацию «космонавт-испытатель». В 1998-м состоялся его дебютный полёт продолжительностью 8 суток 19 часов 46 минут и 54 секунды. Тогда Шарипов выступал в качестве специалиста космического шаттла Endeavour. В ходе второго полёта состоялась стыковка с российским орбитальным комплексом «Мир», а сам Салижан дважды выходил в открытый космос. В новое путешествие к звёздам Шарипов отправился в 2004 году, на орбите он пробыл около 192 суток. В общей сложности за два выхода он провёл в открытом космосе 10 часов. В 1998 году Шарипову присвоено звание Героя Кыргызской Республики, а в 2005-м — Героя Российской Федерации.

Ныне у всех на слуху имя другого Героя РФ, лётчика-космонавта Сергея Корсакова. Он пока совершил единственный космический полёт, но зато на целых 195 суток. Уроженец Фрунзе пришёл в отряд 8 октября 2012 года после зачисления в список кандидатов в космонавты-испытатели Отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». А 18 марта 2022 года вместе с коллегами из Роскосмоса Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым стартовал с космодрома Байконур в качестве второго бортинженера экипажа ТПК «Союз МС-21».

Задолго до Корсакова и Шарипова шансы стать первыми в космосе были и у двух жителей Джалал-Абада: Марса Рафикова и Валентина Варламова. Первый родился в селе Бек-Абад Сузак-ского района и вошёл в отряд космонавтов, ставший известным как «гагаринский», или «команда «Икс». Правительственной наградой Рафикова стал орден Красной Звезды, которым его удостоили за подготовку к полёту в космос весной 1961 года. Юрий Гагарин подарил Марсу Рафикову свою книгу «Дорога в космос» с такой подписью:

«Дорогому Марсу Закировичу в память о нашей дружбе, службе и подготовке к осуществлению первого космического полёта. Желаю тебе самого наилучшего в жизни и службе. Будь

всегда честен, правдив и принципиален. Гагарин. 7.08.1961». Правда, джалалабадец так и не побывал в космосе. Официально его отчислили из отряда «за нарушение режима космонавта».

До попадания в заветный список Рафиков служил в Орле. Его гарнизон объединил сразу троих будущих членов отряда: в нём служили ещё два потенциальных кандидата на полёт в космос. Один из них — Валентин Филатьев, уроженец деревни Малиновка Тюменской области. Другой — Валентин Варламов, родился в селе Сухая-Терешка Пензенской области. Когда Валентин был подростком, его семья переехала в Джалал-Абад, где он окончил ту же школу, что и Марс Рафиков. Известный журналист Ярослав Голованов в своей книге «Космонавт № 1» писал: «После создания в конструкторском бюро С.П. Королёва корабля-тренажёра стало ясно, что тренировать всю «двадцатку» неудобно, трудно, да и слишком медленно.

Посоветовавшись, Королёв, Карпов и Каманин решили выделить небольшую группу из шести человек для ускоренной подготовки к первым полётам. Была сформирована шестёрка кандидатов в составе Варламова, Гагарина, Карташова, Николаева, Поповича, Титова». Его путь к звёздам прервала серьёзная травма. Однако ещё до легендарного старта Гагарина Валентин Степанович занимал пост заместителя начальника командного пункта управления космическими полётами.

Так двое молодых людей из одного маленького города, из одного класса оказались в «гагаринском» отряде. Факты их биографий хранятся в городском историко-краеведческом музее Джалал-Абада. Некоторые из них приводятся в книге его создателя — историка, заслуженного учителя Киргизской ССР Василия Трунова, по крохам собиравшего экспозицию. Среди экспонатов — архивные фотографии, вырезки из газет тех времён, очерки и мемуары, в том числе книга Марса Рафикова «Мы, парни из отряда Икс». Директор музея Венера Мусина по-прежнему хранит память о них.

ВСЕЛЕНСКИЙ МАСШТАБ

По данным газеты «Советская торговля», первым спиртным напитком в космосе стал кыргызский бальзам. Для космонавтов на алкоголь наложили табу, как в рабочее, так и в свободное время. Однако «Арашан» стал первым в истории алкогольным напитком, попавшим в космос.

Наше буровое устройство «вспахивало» Луну. В 1976 году с его помощью взяли грунт со спутника Земли, а спроектировали и собрали его соотечественники.

И это далеко не единственная разработка специалистов Киргизской ССР. В советские годы специалисты бывшего Института автоматики (ныне Институт машиностроения Академии наук) принимали участие в разработке и изготовлении частей для космических кораблей, ракет и челноков.

КОСМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Во Фрунзе располагался передовой научный центр всесоюзного значения. Особое конструкторское бюро Института космических исследований Академии наук СССР (ОКБ ОКИ) создали в 1960-х годах. Оно занималось приборостроением для космической отрасли. Бюро, естественно, имело спецстатус, в нём трудились около 1,5 тысячи специалистов. С момента открытия до распада Союза предприятие выпустило свыше 200 приборов для изучения космического пространства. ОКБ ОКИ одним из первых в СССР внедрило в производство интегральные микросхемы, микропроцессорные комплекты, лазерную технику и микроэлектронику. С помощью специальных телескопов, созданных в бюро, советские учёные изучали комету Галлея, планеты Венера и Марс, а также спутник последнего — Фобос. Бортовые источники электропитания, произведённые в ОКБ ОКИ, пользовались спросом на Кубе и в Германии. В космос был запущен комплекс «Фрагмент-2», сконструированный во фрунзенском бюро. Этот аппарат предназначался для исследования природных ресурсов нашей планеты. С его помощью учёные смогли создать новые географические карты с указанием залежей полезных ископаемых. В постсоветский период ОКБ ОКИ преобразовали в ОАО ОКБ «Аалам». Предприятие продолжило космические разработки, но к 2008 году завершило работу над последними объектами, связанными с космосом. Одним из них был блок мониторинга за солнечной активностью.

НЕ УЧИ УЧЁНОГО

Космос — это прежде всего наука, и наши учёные внесли свой вклад в его освоение. Так, упомянутая буровая установка — результат работы группы специалистов под руководством академика НАН КР Олега Алимова. В 1976 году космическая станция «Луна-24» впервые в Союзе доставила образцы лунного грунта. Алимов также участвовал в подготовке и проведении уникальных космических экспериментов «Венера-13», «Венера-14», «Вега-1», «Вега-2» для исследования поверхности Венеры.

Работы доктора физико-математических наук, профессора НАН Мурзабека Иманалиева широко применяются на практике, в том числе в космической и военно-технической отраслях.

Фармаколог, доктор медицинских наук Арстанбек Алтымышев был удостоен медали имени С. Королёва за заслуги перед космонавтикой. Награду получил за разработку и внедрение в практику космической медицины фитоадаптогенов — препаратов растительного происхождения. Среди его разработок — гипкос гипрекс, даугил, созданные на основе природных компонентов. Руководимый академиком отдел фармакологии НАН многое сделал для поддержания здоровья космонавтов на орбите.

Труды известного академика Асылбека Айдаралиева помогли достичь успехов в авиационной и космической медицине. Он принимал активное участие в предполётной подготовке космонавтов. Результаты исследований Айдаралиева обобщены в докторской диссертации, которую он защитил в Институте космической и авиационной медицины в Москве. За свои заслуги избран членом-корреспондентом Международной академии астронавтики.

Молодой учёный Нурлан Усубалиев в конце 2016 года стал одним из призёров конкурса Роскосмоса. Он получил признание за разработки в сфере перспективной космической техники. Его изыскания оказались в числе лучших из ста представленных работ.

Не отстают от мужчин и наши девушки: они работают над построением и запуском первого спутника Кыргызстана. Несколько лет назад изобретательницы объединились вокруг этой идеи и усердно работают над её воплощением. В 2019 году республику посетила инженер NASA Камил Уордроп Аллейн, которая помогает нашей женской команде в осуществлении мечты.

КУЗНИЦА КАДРОВ

Наша страна стала отправной точкой в космической карьере для некоторых покорителей Вселенной с мировым именем. К примеру, третий советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Андриян Николаев в 1954-м окончил Фрунзенское военное авиационное училище лётчиков. Его космический дебют состоялся в августе 1962 года, когда он совершил первый многосуточный полёт длительностью почти четверо суток.

Первый индийский космонавт Герой Советского Союза Ракеш Шарма обучался в Военной школе младших авиационных специалистов в Канте (ВШМАС). В апреле 1984 года совершил полёт на корабле «Союз Т-11» вместе с Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым.

Первый монгольский космонавт, бывший министр обороны МНР Гуррагча Жугдэрдэмидийн также постигал азы профессии в Киргизской ССР. В 1972 году окончил всё ту же кантскую ВШМАС. Его ракета стартовала с космодрома в марте 1981 года. На борту корабля «Союз-39» он был в составе экипажа Владимира Джанибекова.

ОКО ЗЕМЛИ

На Иссык-Куле проходили послеполётную реабилитацию многие известные советские космонавты. В их числе Ю. Гагарин, А. Леонов, Г. Титов, В. Терешкова, В. Шаталов, Г. Сафронов и другие. Советские космонавты сравнивали Иссык-Куль с «голубым оком Земли». По воспоминаниям начальника Военного санатория Минобороны нашей страны полковника Александра Осканяна, в Барскооне бывали на экскурсиях космонавты, которые восстанавливали силы в санатории. В ущелье в память об их пребывании установлено два мемориала.

Автор одного из них Валентин Барсков позднее вспоминал: «Пребывание Гагарина на курорте, как и полёт в космос, было коротким — несколько часов. В сопровождении командования он прошёлся по территории санатория, отказался от приготовленного обеда, съездил в Барскоонское ущелье, к водопадам, затем совершил прогулку по Иссык-Кулю на пассажирском катере».

В санаторий Среднеазиатского военного округа в Тамге художник приехал работать через некоторое время после визита Юрия Алексеевича. Барсков взял себе в помощь своих студентов из Одессы, впятером они принялись за работу. «Мы трудились от восхода до заката, с перерывами на воскресные выходы в горы. На конец августа 1990-го назначили торжественное открытие монумента. Размерами и формой он напоминал летящий звездолёт. На лицевой стороне помещён скульптурный портрет Гагарина в космическом гермошлеме. Вся скала была затонирована под бронзовый сплав».

В июле 2016 года на территории санатория «Кыргызское взморье» появился ещё один памятник. Скульптура, изображающая космонавта в скафандре, установлена в новом парке, который считается продолжением знаменитой Аллеи Космонавтов. Автор монумента высотой 2,5 метра — скульптор Алмазбек Укуев.

Аллея Космонавтов названа в честь покорителей космоса, которые проходили реабилитационно-восстановительное лечение после полётов. Первый саженец на ней появился в 1976 году: его посадил Георгий Гречко.

В Бишкеке и Оше прежних лет появились по одной улице Космонавтов. В Бишкеке, Оше, Караколе, Токмоке и Балыкчи можно найти улицу Гагарина, а в некоторых городах — школы его имени.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

P.S. К слову, в последние годы власти заговорили о создании центра восстановления здоровья космонавтов на берегах нашей горной жемчужины.

На фото: вид озера Иссык-Куль из космоса.

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