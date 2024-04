Мумиё и космос: мифы и реалии Ивана Неумывакина, или Горная одиссея Павла Поповича

История лечебного применения мумиё в народной медицине насчитывает не одно столетие, однако официальная медицина к этому веществу всегда относилась одинаково — никак. Вот почему в 1984 году организовали экспедицию в кыргызские горы с различными специалистами из Ленинграда, Свердловска, Москвы, Фрунзе. Учёные хотели, наконец, разобраться, что же это такое, мумиё.

Начальником экспедиции утвердили дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Павла Романовича Поповича, а главным врачом — Ивана Павловича Неумывакина, доктора медицины, заслуженного изобретателя РСФСР, известного специалиста космической и альтернативной медицины. Он наш земляк, студент первого выпуска Киргизского государственного мединститута. Впервые о нём я услышал от своего коллеги по газете «Советская Киргизия» Александра Кузьмича Лестева, который заведовал

тогда корреспондентской сетью. Это тоже легендарная личность: фронтовик-десантник, ветеран Сталинградской битвы, почётный гражданин Волгограда. Профессор космической медицины был другом семьи Лестева. Его супруга вместе с Неумывакиным училась в Киргизском госмединституте, окончила его в составе первого выпуска, а после долгое время успешно трудилась в поликлинике ГКНБ республики. Кстати, она была близкой родственницей Михаила Фрунзе по линии матери.

Поскольку в экспедиции участвовал П. Попович, то первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдакун Усубалиев придал ей статус правительственной и обеспечил её безопасность соответствующей службой. Решили во всех районах, по которым будут проезжать участники экспедиции, делать остановки, чтобы во время встреч с полеводами, животноводами и другими тружениками народного хозяйства Попович вручал им подарки и награды за успехи в трудовой деятельности. Можно представить, как высоко в горах, среди альпийских лугов известный покоритель космоса вручает людям призы за плодотворную работу. Как много это значило в то время для простых людей!

После таких тёплых встреч поздно вечером к месту бивака членов экспедиции (а это, как правило, ущелье с горной речкой) подъезжала вереница машин во главе с первым секретарём райкома партии. Нужно было видеть удивление этих людей, когда Павел Попович покидал место своего ночлега в спальном мешке, где отдыхал, подкладывая под голову булыжник. Такому человеку предлагали места в хороших отелях, но он отказывался. Павел Романович говорил, что без такой вот походной жизни он никогда космонавтом не стал бы. Во время приёмов Неумывакин осторожно намекал хозяевам, что в экспедиции более 20 человек и они, вероятно, голодны (хотя запасов провизии на самом деле было достаточно).

Поэтому экспедиция принимала такой дар: в составе прибывших с гостями обязательно был УАЗик с барашком. На другой день прибывал лучший местный специалист по приготовлению яств из баранины. А дальше начинался впечатляющий ритуал поедания. Кому мозг, кому глаз, кому ухо, язык. А мясо на шашлык готовилось уже до следующей остановки экспедиции. Цель её — доехать до Ляйлякского района, одного из самых отдалённых, где изучали образование мумиё с помощью мышей-полёвок. Эти маленькие зверьки с острыми как у белочек ушами и длинными хвостиками отличались тем, что жили стадом и с ранней весны до поздней осени собирали разнотравье альпийских лугов, складывая запасы в копенки, потом, сидя вокруг них, мышки ели и тут же опорожнялись. Особенность их организма такова, что растения в их желудочно-кишечном тракте долго не задерживаются и полупереваренная масса вместе с пищеварительными соками выбрасывается наружу. Затем летом, когда температура воздуха доходит до 40 градусов, хотя и зимой, когда она падает до 40-50 градусов мороза, проходят биохимическая, биологическая и другие виды переработки. Через 10-15 лет эта масса приобретает особую вязкость, чёрную окраску и… мумиё готово.

Биологические и иные исследования наших участников (физиологов, фармакологов, геологов и других консультантов) показали, что в этом веществе идут сложные процессы, в результате которых в нём можно обнаружить практически все элементы периодической таблицы Менделеева, а также многое другое. Результатом работы экспедиции стал и кинофильм сотрудников Свердловской киностудии, фрагменты которого показали в тележурнале «Здоровье». Затем под руководством президента украинской Академии наук Бориса Патона начали разработку специальных устройств для оказания медицинской помощи в условиях полётов космических кораблей. Особенно в обеспечении более комфортного пребывания покорителей космоса в условиях невесомости.

О мумиё как о чудодейственном лекарственном средстве слышали многие. Оно содержит различные органические вещества и микроэлементы, применяемые в народной медицине. На Востоке его уникальные целебные свойства знали ещё в древности. Этому средству отдали должное также древнегреческий философ и фармацевт

Аристотель, именитый на Востоке учёный Бируни, арабский философ и врач Ибн Руид, средневековый французский фармацевт Ги де ля Фонтан, а гениальный итальянец Леонардо да Винчи часто использовал его в своей практике.

Знаменитый Авиценна в своём «Каноне врачебной науки» называл мумиё «всеисцеляющим бальзамом», который лечит переломы костей, вывихи, ангины, бронхиальную астму, гноетечение уха, язву желудка, укусы ядовитых змей, болезни печени. Мумиё придаёт силу «старческому сердцу», омолаживает кожу, избавляет от

3 агустения крови. Все эти факторы объясняются его уникальным клиническим эффектом, активизирующим защитные силы организма и ускоряющим регенеративные процессы в нём. Александр Македонский после ранений, полученных в индийских походах, лечился «горными слезами». Мумиё называют также архар-таш, «горным воском», «кровью горы» и «потом скалы».

А продолжил эту любопытную историю-сагу житель села Джал Чуйской области, бывший сотрудник ГАИ, майор милиции в запасе Рахат Сапарбаев, большой друг нашей газеты, который не раз выручал журналистов в решении транспортных проблем. Ему повезло в 1985 году сопровождать по приказу руководства МВД в поездке по республике прославленного лётчика-космонавта Павла Поповича. Вот что он вспоминает:

«С 21 июля по 4 августа 1985 года (а маршрут поездки Поповича и Сапарбаева был длинным) они отправились в путь через Беловодское, Луговое, Джамбул в Ташкент. Далее дорога пролегла через таджикские и узбекские населённые пункты Янгиюль, Бекабад, Пролетарск, а позже караван с космонавтом добрался до наших Исфаны, Баткена и Хайдаркана. После заезда в Фергану и Андижан они посетили Таш-Кумыр, Токтогульское водохранилище, преодолели перевал Ала-Бель. Через сёла Арал, Джумгал, Кочкорку спустились к Рыбачьему (Балыкчи) и, минуя Чолпон-Ату, вернулись во Фрунзе. В числе многочисленных сопровождавших генерала-космонавта Павла Поповича военных лиц был и его младший брат полковник Пётр Попович».

Перед отъездом из Чолпон-Аты герой-космонавт подарил безотлучно находившемуся возле него и сопровождавшему весь кортеж одному из лучших гаишников республики свою недавно вышедшую книгу «Бесконечные дороги Вселенной». И сопроводил свой подарок надписью «Рахату Сапарбаеву на добрую память. С благодарностью Павел Попович. 4.08.85 г. Иссык-Куль». Рахат Сапарбаев вспоминает сейчас, как в своё время ему довелось по долгу службы сопровождать по дорогам Киргизии многих руководителей и ответственных лиц. К примеру, Т. Усубалиева, у которого сломался автомобиль, и он пересел в машину ГАИ и попросил: «Сынок, давай быстрее в аэропорт, нужно лететь в Москву докладывать о строительстве Кара-Балтинского коврового комбината». На тот момент это был стратегический гособъект, находившийся на контроле Москвы. Словом, многих интересных людей встречал майор ГАИ на своём служебном пути. Однако, как он утверждает, лучше и интереснее космонавта Поповича среди них не было. «Душевный был мужик. С тех пор он просто стал моим кумиром, и я искренне горжусь, что был лично с ним знаком. Так об этом детям и внукам своим и завещаю», — подчёркивает Рахат аке. Какой же была подлинная цель поездки космонавта Павла Поповича в Киргизию? Космонавт плотно занимался главным образом военными аспектами освоения космического пространства, а ещё активно интересовался проблемами НЛО, и наша республика была в этом плане весьма перспективным уголком планеты.

С тех самых пор Рахат аке — подлинный знаток биографии космонавта номер четыре, который стал кумиром всего Союза 12 августа 1962 года, когда знаменитый и узнаваемый во всём мире голос Юрия Левитана объявил, что в космосе — корабль «Восток-4» и его пилотирует космонавт Павел Романович Попович. По радио передали и биографию лётчика-космонавта, которую затем опубликовали сотни советских газет (в том числе «Советская Киргизия» и «Советтик Кыргызстан») и международные издания. Попович с Андрианом Николаевым (космонавтом номер три) впервые в мире совершил тогда групповой полёт двух пилотируемых кораблей. Они по космической связи дуэтом исполнили песню «Заправлены в планшеты космические карты», где были и такие строки: «Давайте-ка, ребята, покурим перед стартом, у нас ещё в запасе 14 минут». Именно по настоянию Поповича в текст песни внесли коррективы. Он разъяснил, что курить перед стартом в космос никому не положено, и тогда в тексте появилась фраза: «Присядем перед стартом».

Павел Попович окончил Военную академию имени Жуковского и защитил в январе 1968 года диплом по работе силовой установки одноместного воздушно-космического аппарата, проект которого разработала группа слушателей академии (космонавтов), среди которых были Гагарин и Титов. Свой второй полёт в космос Попович совершил 3-19 июля 1974 года на корабле «Союз-14» в качестве командира военной орбитальной станции программы «Алмаз». Тогда же Павла Романовича наградили второй Звездой Героя Советского Союза. Павел Попович должен был составить первый в мире смешанный экипаж вместе с космонавтом-женщиной Валентиной Пономарёвой. Однако запланированный на 1965 год полёт «Восхода-4» с этим экипажем отменили и заменили проектом будущего полёта в 1966 году с экипажем из двух женщин, но он также не состоялся.

В 1965-1969 годах Попович входил в группу космонавтов, которые готовились по советским программам «Зонд» к облёту Луны. Старт экспедиции пилотируемого корабля «Зонд-2» по облёту вокруг спутника Земли наметили на 8 декабря 1968 года. Его также (как и последующие полёты) отменили, несмотря на то, что экипажи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС разрешить им немедленно стартовать к Луне, чтобы обеспечить приоритет СССР. Всё дело заключалось в том, что предыдущие полёты беспилотных кораблей «Зонд» оказались полностью или частично неудачными из-за неготовности корабля и ракеты-носителя «Протон». В общем, приоритет остался за США: их «Апполон-8» в запланированный срок совершил облёт Луны. Попович также стал командиром одного из экипажей, которые должны были выполнить экспедицию на Луну с высадкой на неё.

Первая жена космонавта — военный лётчик Марина Попович (1931-2017). Они разошлись в 1980-е годы, но оба до последних дней были едины во мнении, что неопознанные летающие объекты вполне реальны и свидетельствуют о постоянном внимании инопланетных цивилизаций к землянам. С 1984 года Попович входил в комиссию по аномальным атмосферным явлениям (НЛО) Академии наук СССР, а позже стал президентом Уфологической ассоциации России. В американском документальном фантастическом фильме 2002 года Out of the Blue рассказывается, как Попович лично стал свидетелем наблюдения НЛО с борта самолёта, когда возвращался с делегацией учёных из Вашингтона. Все пассажиры лайнера наблюдали на расстоянии 1-1,5 километра НЛО треугольной формы, который испускал очень яркий белый свет и со скоростью около 1500 километров в час за 30-49 секунд обогнал самолёт. С весьма большим интересом Павел Романович относился к сообщениям об НЛО, наблюдавшихся в Киргизии, особенно на Иссык-Куле.

В 1988 году Павел Попович должен был стать командиром экипажа корабля «Союз-3», с которым планировался стыковаться другой корабль «Союз-4». Но катастрофа «Союза-1» и гибель космонавта Владимира Комарова привели к отмене и этого полёта Поповича. В 1969 году планировался также полёт экипажа военно-исследовательского корабля «Союз 7К-ВИ», но эту программу, где должен был лететь и Попович, также закрыли. А с 1993 года генерал-майор авиации П. Попович находился в запасе. До сентября 2009 года был председателем совета директоров Госинститута земельно-кадастровой съёмки в Москве. Почти четверть века Павел Романович работал депутатом Верховного Совета СССР и одновременно депутатом Верховного Совета Украинской ССР. Умер он 30 сентября 2009 года в Гурзуфе от инсульта и погребён в Москве на Троекуровском кладбище.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: доктор медицины Иван Неумывакин и участники экспедиции за мумиё во главе с космонавтом Павлом Поповичем.

