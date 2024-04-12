У сотрудничества нет предела

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике

Ду Дэвэнь.

Стороны обсудили вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем, в том числе в сфере межпарламентского взаимодействия.

Торага с удовлетворением отметил небывалое развитие кыргызско-китайских отношений в последние годы, их выход на качественно новый уровень.

«Китай — не только наш сосед, но и партнёр, сотрудничество с которым основано на взаимном доверии и дружбе. Этому во многом способствовали тесные связи между главами наших государств, результатом чего стала успешная реализация совместных экономических и инфраструктурных проектов. Мы сейчас активно работаем над строительством железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Эта дорога очень важна не только для трёх упомянутых стран, но и для региона в целом», — сказал торага.

Касаясь вопросов торгово-экономического сотрудничества, торага отметил, что Китай — один из основных торгово-экономических партнёров Кыргызстана и обратил внимание на рост товарооборота между двумя странами.

«Это, конечно, не предел. Мы также должны рассматривать новые возможности, которые способствуют углублению экономических отношений», — сказал Нурланбек Шакиев, и обозначил особый вклад Ду Дэвэнь в укрепление кыргызско-китайских отношений, высоко оценив её дипломатическую деятельность.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Ду Дэвэнь подробно рассказала о работе в рамках дипломатической миссии, в частности, представила информацию о проектах, реализуемых между Кыргызстаном и Китаем. Посол также остановилась на предпринимаемых усилиях в сфере наращивания торгово-экономи-ческих связей, поделившись планами по расширению сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

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