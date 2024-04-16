Джалал-Абад: реализация планов по развитию страны

Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетил Джалал-Абадскую область. Здесь он провёл рабочее совещание, посвящённое социально-экономическому развитию региона.

На нём полпред Президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев и мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков доложили о проделанной работе за 2023 год и планах на текущий.

Заслушав информацию, Садыр Жапаров отметил положительные изменения, произошедшие за последние годы в области и городе Джалал-Абаде. Он поручил работать в том же темпе и повышать благосостояние народа. Кроме того, следует активизировать системные меры по развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест. Здесь же Президенту кратко презентовали Парк дружбы регионов Кыргызстана и России, закладка капсулы под строительство которого состоялась в октябре 2023 года. На сегодня составлен и согласован генеральный план парка, начаты земельные работы.

Парк Дружбы — это экологический парк ориентировочной общей площадью 8,16 гектара. Ожидается, что на его территории построят общественную зону, детскую площадку, сухой фонтан, спортивную зону, площадку для массовых мероприятий , арт-объекты, трибуны, парковые павильоны, велодорожку, появится и амфитеатр на 150 посадочных мест и многое другое.

Общая стоимость проекта составит $2 млн.

Далее Садыр Жапаров открыл новое здание областной клинической больницы. Её строительство начато в мае 2023 года за счёт средств республиканского бюджета. Трёх-этажное здание рассчитано на 100 мест. В нём разместятся отделения терапии, неврологии и «искусственной» почки. Джалал-Абадская областная больница оснащена 435 койками, принимает и обслуживает пациентов со всех районов области с населением 1,2 млн человек и жителей города с населением 135 тысяч человек.

Глава государства, поздравив всех присутствовавших с открытием нового здания больницы, отметил, что здоровье граждан — это приоритет государственной политики. Он уверен, что больница удовлетворит потребности всех, кто обратится за помощью и лечением, предлагая широкий спектр услуг. Садыр Жапаров подчеркнул, что государство обязано уделять внимание профилактическим мерам и строить такие современные медицинские здания, заботясь о здоровье людей. В 2022 году получено 207 единиц специальной техники для медицинской сферы. Закуплено 218 машин скорой помощи, 117 санитарных машин, всего приобретено 335 машин. Кроме того, в 2023 году отремонтированы 30 медицинских учреждений включая областные больницы, также перинатальному центру выделено 222 миллиона сомов, где начались строительные работы, открываются государственные аптеки на местах. Садыр Жапаров напомнил о своём решении создать центр трансплантации печени и отметил, что в прошлом году состоялось его открытие. В Кыргызстане создаётся национальный центр на основе опыта всемирно известных врачей Турции. На протяжении многих лет эта проблема беспокоила людей с заболеваниями печени, теперь она решена. До конца года начнутся работы. Глава государства подчеркнул, что в прошлом году в Джалал-Абадской области введены в эксплуатацию 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня в эксплуатацию сдаются новые здания двух больниц в Джалал-Абаде. Последние два года в целом по республике улучшаются условия в больницах и расширяются возможности в рамках масштабных реформ в сфере здравоохранения в нашей стране. Ремонтируются устаревшие лечебные корпуса областной больницы — основного медучреждения, заботящегося о здоровье населения Джалал-Абадской области. Садыр Жапаров добавил, что к сдаче в эксплуатацию готово новое трёхэтажное здание, теперь жители, нуждающиеся в лечении, смогут получить его в медицинском учреждении с полным набором необходимых услуг и условий. И врачи продолжат свою работу в современном комфортабельном здании.

Президент подчеркнул, что средства, потраченные на строительство данного объекта в 2023 году, выделены из республиканского бюджета в рамках тех, что предназначены на развитие Джалал-Абада в размере 2 млрд сомов. Они направлены на улучшение его инфраструктуры, открытие производственных предприятий, строительство объектов здравоохранения. На эти средства также построено новое современное здание Джалал-Абадского областного противотуберкулезного центра, есть и другие строящиеся медобъекты, многие из которых близки к завершению. Развитие здравоохранения в Джалал-Абадской области идёт высоким темпом, и усилия по его совершенствованию продолжатся.

Далее Президент Садыр Жапаров осмотрел новое здание, ознакомился с установленным специализированным оборудованием для гемодиализа, побеседовал с медицинским персоналом.

Садыр Жапаров также открыл новый IT-центр в Джалал-Абаде. Создан он на основе государственно-частного партнёрства и стал важным шагом в развитии IT-индустрии страны, поднимая её на новый уровень. Строительство трёхэтажного инновационного IT-центра,

начавшееся в мае 2023 года, на сегодня завершено на 100%. Общая стоимость проекта составила 65 млн 363 тыс. сомов. Проект реализован компанией IT-RUN при поддержке государства и мэрии Джалал-Абада. Государство в лице мэрии города предоставило земельный участок и построило здание. IT-центр в свою очередь обеспечил кадрами и проводит обучение программированию как детей, так и взрослых.

Ежегодно 10 мест в IT-школе предоставляются бесплатно ребятам от 7 лет и старше, отобранным комиссией мэрии. Открывая IT-центр, Президент отметил, что развитие IT-сектора — один из главных приоритетов государственной политики. Он подчеркнул, что Кыргызстан обладает всеми ресурсами, чтобы стать лидером в сфере информационных технологий в регионе. ГЧП в развитии IT-сектора рассматривается как эффективный инструмент для достижения этой цели. При этом Садыр Жапаров особо обратил внимание на важность развития IT-индустрии не только в столице, но и во всех областях страны и призвал полпредов в регионах оказать всестороннюю помощь молодёжи и инвесторам, желающим развивать IT-сеть во всех уголках страны.

Далее Президент Садыр Жапаров принял участие в посадке саженцев деревьев на территории новой IT-школы.

Садыр Жапаров открыл также новое здание областного центра борьбы с туберкулёзом имени Р.Г. Бауэра в Джалал-Абаде. Центр построен в 1948 году из глины и дерева и морально устарел. В прошлом году за счёт средств республиканского бюджета начали строительство нового здания противотуберкулёзной больницы по международным стандартам, с соблюдением мер инфекционного контроля. Новое трёх-

этажное здание рассчитано на 96 коек.

Глава государства осмотрел центр, палаты, в которых имеются все необходимые условия для комфорта пациентов, ознакомился с установленным медицинским оборудованием, в частности, современным цифровым рентген-аппаратом. Садыр Жапаров заявил, что

вопрос здоровья был важным во все времена, и отметил, что сектор здравоохранения — один из главных приоритетов государства.

Президент также принял участие в церемонии открытия нового здания школы №18 «Манас-1000» в селе Кыргызстан. Одновременно в онлайн-формате с его участием открылись ещё три школы в Сузакском районе: № 21 имени С. Эшматова на 375 мест, № 46 имени Б. Алыкулова на 275 мест и № 109 имени К. Осмоналиева на 225 мест. Школа №18 «Манас-1000» построена в 1995 году. В 2019 году началось строительство нового здания. Общая сметная стоимость составляет порядка 81 млн сомов. Строительство профинансировано за счёт республиканского бюджета. Двухэтажное здание рассчитано на 275 учеников. Обучение проводится на кыргызском и русском языках.

Выступая перед приглашёнными, Садыр Жапаров поздравил с этим значимым событием и отметил, что в Джалал-Абаде, который становится важным экономическим центром, наряду с реализацией крупных инвестиционных проектов, созданием социально-экономической инфраструктуры особое внимание уделяется развитию образования.

«В последние годы мы приступили к масштабному строительству школ, чтобы улучшить качество образования наших детей. Только за прошлый год в эксплуатацию сданы более 100 школ по всей стране. В этом году работа в этом направлении продолжится такими же темпами», — сказал Садыр Жапаров, заявив об уверенности, что дети получат качественное образование в этих школах и станут настоящими патриотами Кыргызстана.

«Какую бы развитую страну мы ни взяли, она достигает поразительных высот благодаря образованию. Образованная молодёжь — это будущее государства, основа нации, богатство страны», — подчеркнул Садыр Жапаров и затронул вопросы развития Джалал-Абадской области, сообщив, что в этом году намечена реализация крупных инвестиционных проектов.

«На модернизацию «Майлуу-Сууйского лампового завода» направлен 1 млрд сомов, ОАО «Кыргызнефтегаз» — $410 млн. В этом году также планируется открытие альтернативной дороги «Север-Юг». Вместе с тем предпринимается попытка начать второй этап строительства ГЭС «Камбар-Ата-1», — отметил Садыр Жапаров, добавив, что в Джалал-Абаде планируется строительство рынка на 22 гектарах земли, чтобы освободить центральную часть города и устранить пробки. Кроме того, в ближайшее время совместно с китайскими инвесторами планируется открытие завода по сборке лёгких грузовых авто. В завершение Садыр Жапаров рассказал, что в этом году в рамках проекта укрупнения населённых пунктов расширилась территория Джалал-Абада и увеличилось население. Согласно проекту, упор делается на поддержку производства, создание новых рабочих мест, повышение социального уровня жизни народа.

«Мы продолжим реализацию наших планов в рамках последовательного развития страны. Всё, что для этого нужно, — это единство народа и поддержание стабильности в стране», — заключил Президент, и затем осмотрел новое здание школы, в частности учебные классы, спортивный и актовый залы, столовую, лаборатории и другие помещения.

Садыр Жапаров ознакомился и с ходом строительства жилого комплекса в Джалал-Абаде Государственной ипотечной компанией. Работы ведутся на территории 1,6 га. Количество квартир — 639, общей площадью 34 500 квадратных метров. В жилом комплексе предусмотрены детская площадка и парковочные места.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство в дальнейшем продолжит строительство социального жилья, с тем чтобы предоставить нуждающимся ипотечные квартиры по льготным процентам. В этих целях по всей республике по линии Государственной ипотечной компании начнётся строительство многоэтажных домов. Президент остался доволен строительством и напомнил о необходимости строго соблюдать строительные нормы и применять качественные материалы.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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