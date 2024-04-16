Ковали в тылу Великую Победу

Мой отец, Владимир Иванович Сячин, (родился в 1923 году, не дожив полгода до 70-летия) и моя мама, Лидия Степановна, (умерла в 2010 году) не очень охотно рассказывали о своей жизни в те давние сороковые годы. Не очень словоохотливыми были и их родители. Деда Григория (моряка-дальневосточника) я видел только на старинной фотографии, а вот деда Ивана помню лучше. Он учил меня делать самокрутки с махоркой. Порой давал мне попробовать это курево, за что от бабы Дарьи ему порядком доставалось. Хотя она была тихой и доброй женщиной. А вот баба Мария была строгой. Она лупила нас, внуков, за малейшие провинности хворостиной. По рассказам мамы, их семерых она воспитывала плёткой, висевшей всегда на стене…

На семейных застольях в честь Дня Победы над фашистами, проходивших, как правило, совместно с соседями по бараку, взрослые иногда вспоминали события кровопролитной войны. Баба Дарья начинала всхлипывать, а затем тихо плакать. Позже я узнал, что двое её сыновей не вернулись с фронта. Дядя Ваня был танкистом и погиб в начале войны. Пришла на него «похоронка». Показывая её, бабушка всегда начинала плакать. Старший сын — лётчик дядя Петя — тоже не вернулся домой. Начав воевать на Первом украинском фронте, не вернулся на аэродром после очередного боевого задания. Вроде пропал без вести. Его никто и никогда больше не видел. А баба Дарья ждала дядю до самой смерти, надеялась, что ещё вернётся, мол, всякое бывает. Но так и не дождалась…

Родители мои, отмечая очередной День Победы, пели песни, порой вдаваясь в воспоминания. Правда, больше говорили, насколько трудно и голодно им жилось тогда. В те годы мои родители, да и наши гости, были ещё «желторотиками» и хвалиться им особо было нечем. Отцу тогда едва исполнилось 18 лет, он токарил почти сутками на заводе в Свирске в Иркутской области. Там делали аккумуляторы для подводных лодок. А моя мама безвылазно дежурила в военном госпитале в Черемхово.

Тогда все трудились от «темнадцати до темнадцати». Нормы производственные выполняли и перевыполняли. И героического, по словам родителей, в этом ничего не было. Вот ходить в атаку под вражескими пулями — эта да. Это действительно подвиг. А просто токарить и голодать — это терпимо. Все терпели и работали. По-своему ковали Великую Победу в далёком сибирском тылу.

Не очень делилась воспоминаниями о своей работе в госпитале и моя мама — сержант медицинской службы Лидия Степановна. Накануне войны она окончила курсы медсестёр. Хотели было её на фронт определить, да передумали. Решили, что молодая ещё. А медработники и в тылу тоже нужны.

Отца тоже готовили для военных дел. Он окончил курсы снайперов и его тогда уже на фронт провожали. И всплакнуть успели родичи, да поторопились. По «броне» его вернули обратно к токарному станку. Через год снова хотели отправить на фронт, да опять передумали и вновь вернули на завод делать аккумуляторы для подводных лодок.

Вот так они и ковали Великую Победу в далёком тылу. Ежедневно, слушая сводки информбюро, переживали за наших бойцов. За сибиряков. Как же непросто им служилось. Как в первые годы войны, так и в последующие. Читая их редкие письма с фронта, искренне радовались успехам и оплакивали тех, на кого получали «похоронки»…

Медали и Почётные знаки «Участник ВОВ», которыми их отметили, родители носили гордо, но надевали не очень охотно.

«Чего их показывать. Всего одна медаль за всю войну», — негромко говорил отец. А мама вообще старалась не «светиться» с наградами. Это мы, их дети, настояли, чтобы родители их всегда надевали. «Заслужили, вот и носите! — возмущались мы. — Видите ли, одна медаль. Пусть единственная, но какая — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». И вручалась она торжественно и прилюдно от имени Президиума Верховного Совета СССР».

Как-то я хлопотал за какую-то мамину льготу в Первомайском собесе. А пожилой мужик пытался там что-то «вырвать» себе за достойный труд в тылу. Сотрудница соцзащиты вежливо заметила: «Вы бы, дорогой товарищ, к этой медали документ соответствующий представили, тогда бы и разбираться продолжили». «Тыловик» возмущался, кричал, мол, была какая-то справка, да он не помнит, куда её дел.

Обратившись к нему и показав мамин «мандат», я сказал, что это не какая-то справка, а важный документ, подписанный не кем-нибудь, а «старостой всея Руси» Председателем Президиума Верховного Света СССР Михаилом Ивановичем Калининым. Без подобной «бумаги» ты, дедуля, хоть дюжину медалей представляй, дела с места не сдвинешь. В общем, посоветовал ему обратиться в местный райвоенкомат. Может быть, там ему и помогут чем-нибудь. Естественно, если правду говорит, что «тыловик».

Сергей СЯЧИН.

Фото из семейного архива.

Автор: -