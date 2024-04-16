На тракторе — за урожаем

Обработка полей, сбор урожая невозможны без применения высокопроизводительной техники. Эту прописную истину, конечно же, знают чиновники правительства и Минводсельхоза страны. Но как им удаётся решать эту задачу? Известно, что после развала Союза количество стальных коней на фермерских делянках резко сократилось. В разговоре с корреспондентом газеты «Слово Кыргызстана» директор Департамента кооперации, механизации и инновационных технологий Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нурлан Кожогулов честно рассказал о проводимой работе по обеспечению крестьян необходимой техникой.

— Что мы имеем на сегодняшний день?

— 21,8 тысяч тракторов, а необходимо 25 тысяч. При Союзе в колхозах и совхозах насчитывалось более 43 тысяч гусеничных и колёсных машин. На сегодняшний день изношенность всей сельхозтехники составляет 70 процентов, ежегодно мы обновляем машинно-тракторный парк до 3-4 процентов, наша цель — довести этот показатель до 10 процентов. Зерноуборочных комбайнов стало меньше. Если в 2018 году их насчитывалось 2256 единиц, то сейчас 1900. Это объясняется дороговизной новых зерноуборочных комбайнов, но приобретаемые фермерами новые комбайны более мощные и по производительности в 3-4 раза превосходят старые советские.

Фермеры чаще стали приобретать более мощные и многофункциональные машины.

— Но цифры по приобретению новой техники всё равно не впечатляют. Я недавно прочитал в интернете, что Кыргызстан занимает одно из последних мест в СНГ по обеспечению крестьян техникой. Нужно менять ситуацию!

— Без дела не сидим, упорно работаем. Первое. Поставки сельхозтехники освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, что позволило снизить стоимость поставляемых машин на 12 процентов. Второе. Успешно работают лизинговые проекты, и с 2011 года по лизингу сельхозсубъектам реализовано шесть тысяч единиц техники на сумму в 14,3 миллиарда сомов. Из них: 3413 единиц тракторов, 244 зерноуборочных комбайна, 1021 сельхозмашина и 1478 единиц спецтехники.

Лизинговые поставки увеличиваются ежегодно. Если в 2021 году было выдано техники на общую сумму в 1,5 миллиарда сомов, то в 2022-м — на 3 миллиарда, а в прошлом году — на 4,3 миллиарда. Всего за три месяца 2024 года крестьяне приобрели 290 единиц различной сельхозтехники на сумму в 1,4 миллиарда сомов. В том числе 169 тракторов. До конца года хотим поставить в страну ещё 1200 единиц техники на сумму в пять миллиардов сомов.

— На каких условиях фермеры приобретают технику?

— Под 6 процентов годовых, сроком на семь лет. Первоначальный взнос — от 10 процентов.

— Продукцию каких стран предпочитают покупать сельхозтоваропроизводители?

— Здесь всё зависит от состоятельности фермера или сельхозкооператива. Многие сельчане предпочитают приобретать известные всем «Беларусы». Немало крестьян вполне осознанно покупают технику из КНР, РФ и Турции. Пользуются спросом и агрегаты из Европы. Выбор широкий. На нашем рынке имеется техника 200 ведущих зарубежных компаний.

— Государство помогает сельчанам покупать технику в лизинг?

— Все льготные лизинговые поставки осуществляются за счёт средств, выделенных государством.

Только по проекту кредитования агропромышленного комплекса на осуществление лизинговых операций государством выделено 4,2 миллиарда сомов. Кредиты сельхозсубъектам выдаются через государственные банки, такие как «Айыл Банк» и «РСК Банк», поэтому никакие необоснованные повышения процентов невозможны. После освоения этих стредств ещё будут выделяться средства на последующие годы.

— После озвученных вами цифр сразу возник вопрос: если техники по сравнению с советским периодом стало в два раза меньше, то как же выкручиваются «безлошадные» крестьяне?

— Есть один мощный резерв: это частные и муниципальные машинно-тракторные станции. Только крупных МТС в стране насчитывается более 150. Эти предприятия оснащены по последнему слову техники, в них трудятся опытные механизаторы. В МТС успевают выполнить все заявки фермеров. Так что сельчане особо не переживают по поводу отсутствия у них трактора или комбайна. Механизированный агродесант в заранее обговорённые сроки обрабатывает все крестьянские наделы. По установившейся практике, механизаторы сначала выполняют заявки фермеров, работающих в долинных районах Чуйской и Таласской областей, затем переходят в предгорные. Через две-три недели переезжают в Иссык-Кульскую область и заканчивают год в высокогорной — Нарынской. На южных регионах также действуют МТС по такой схеме.

— Вы отвечаете не только за поставки в республику сельхозтехники, но и механизмов для капельного орошения, обеспечиваете руководителей тепличных хозяйств всем необходимым оборудованием. Как движется работа в этом направлении?

— Соседи из-за более тёплого климата тратят гораздо меньше средств на приобретение топлива. Поэтому их продукция более дешёвая. А вот о внедрении оборудования для капельного орошения есть что сообщить. Если ещё в прошлом году этим методом наши земледельцы поливали 13 тысяч гектаров, то в этом году будут уже 20 тысяч. Кстати, все механизмы тоже приобретаются на лизинговых условиях. Очень много приобретено в лизинг насосов, поливных машин и другого оборудования. Сельчане поняли преимущества капельного орошения, поэтому многие хотят купить необходимые механизмы.

— Представители перерабатывающей промышленности обращаются к вам с просьбой помочь им приобрести необходимое оборудование?

— Переработчики предпочитают покупать дорогое высокопроизводительное оборудование. Ежегодно они приобретают 10-15, скажем так, технологических линий. Уверен, в скором времени кыргызкая переработанная сельхозпродукция займёт достойное место на зарубежных рынках. Ведь наши овощи и фрукты — экологически чистые, вкусные и очень полезные для здоровья человека.

В заключение хотел бы напомнить, что большой эффект приносят проводимые ежегодно в столице сельскохозяйственные выставки-ярмарки. В среднем на них заключаются сотни договоров о приобретении крестьянами техники. Общая сумма сделок порой составляет до

500 миллионов сомов. В 2023 году мы сумели провести АГРОТЕХЭКСПО-2023 на площади свыше 15000 м2 и продемонстрировали нашим фермерам все модели современной сельскохозяйственной техники свыше 200 мировых высокотехнологических компаний мира.

Вячеслав АНИКИН.

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