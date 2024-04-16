Недостатки есть, но преимуществ больше

Почти десятилетняя история основания Евразийского экономического союза создала для стран — участниц наилучшие условия товарооборота и массу других преференций. Только на бумаге? Или жить бизнесу и народу стало действительно легче?

В рамках ЕАЭС функционирует единый рынок, где обеспечивается так называемая свобода четырёх свобод: свобода передвижения товаров, капиталов, человеческих ресурсов и услуг. Но, по словам замминистра экономики и коммерции Назарбека Малаева, сегодня эти принципы выполняются далеко не в полной мере. Об этом он сообщил на круглом столе «Возможности ЕАЭС», который проходил в Министерстве экономики и коммерции. Целью мероприятия стало обеспечение взаимодействия с бизнес-сообществом по наиболее актуальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках объединения.

По его словам, для подобного Союза 10 лет — это своеобразный рубеж становления, где всегда есть нюансы, недоработки, обоснованная и необоснованная критика.

— Несмотря на испытания пандемией, выпавшие на долю всего мира, в Союзе применяются торговые режимы и механизмы, где-то идут обнуления ставок таможенных пошлин, упрощение процедур по техническому регулированию, — отметил замминистра. — Несмотря на критику и сложности при перемещении товаров в рамках стран Союза, деятельность ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) постоянно совершенствуется. Создаётся необходимая правовая база, а в целом Евразийский союз стал стабильным и динамично развивающимся интеграционным объединением.

Завершается реализация стратегии развития до 2025 года, и главы государств — членов ЕАЭС подписали декларацию о развитии до 2030 года, где обозначены чёткие задачи. Прорабатывается план реализации. Это важный стратегический документ, и Кыргызстан станет активно участвовать в его разработке, которая выполнена с учётом постковидной ситуации и последних изменений в мировой конъюнктуре.

Также будет подписан четвёртый большой протокол, в который наша страна внесла предложения в сфере госзакупок, где установлен перечень товаров, с возможностью провести тендер закупки из одного источника. По словам Малаева, раньше такая проблема была связана с закупкой химических реактивов, применяемых в лабораторных исследованиях, в том числе и государственных.

— В рамках ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование; применяется единый таможенный тариф ЕАЭС; создана единая система технического регулирования в ЕАЭС; действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими странами; перемещение товаров на внутреннем рынке ЕАЭС осуществляется без применения таможенного декларирования, государственного контроля, тарифных и нетарифных мер. Ведётся скоординированная единая политика транспортной инфраструктуры и энергетики, — добавил чиновник.

Он привёл положительный пример взаимодействия с союзниками:

— Многие говорят, что у нас нет лабораторий, но это не так. Когда Кыргызстан вступал в Союз, он смог договориться и с помощью партнёров, в частности России, о модернизации местных лабораторий. У нас есть современное оборудование, поэтому бизнес может спокойно провести лабораторные испытания. Конечно, присутствуют определённые сложности с обеспечением реагентами, но в целом благодаря вхождению в Союз мы усовершенствовали систему технического регулирования и лабораторной деятельности.

Хорошей новостью, прозвучавшей от чиновника, стало то, что Кыргызстан занимает второе место по росту ВВП среди стран

ЕАЭС, он составил 1 триллион 228 млрд сомов, это исторический рубеж в экономике. Замминистра отметил, что в настоящее время без учёта экспорта золота наша страна экспортирует около 90% своей продукции в страны ЕАЭС. И это несмотря на общую мировую экономическую нестабильность по всему миру. Экономический рост за последние три года в среднем на 6,9% (2021 г. — 105,5%, 2022 г. — 109,0%, 2023 г. — 106,2) свидетельствует об устойчивости экономики, которая обусловлена успешной реализацией комплекса мер по стимулированию секторов экономики, эффективным управлением ресурсами и фискальными реформами. В 2023 году инфляционные процессы в Кыргызской Республике замедлились. Уровень инфляции составил 107,3% и снизился вдвое.

За период 2018-2023 гг. объём взаимной торговли КР со странами ЕАЭС увеличился на 55,5%, экспорт — в 1,9 раза, импорт — на 44,7%. В общем объёме товарооборота республики доля стран ЕАЭС составила 27,8% (2022 г. — 39,6%), в том числе в экспорте — 37,2% (66,8%), импорте — 25,3% (33,3%). В 2023 г. объём взаимной торговли КР со странами ЕАЭС составил $4357,3 млн, в том числе экспорт — $1231,1 млн, импорт — $3126,2 млн.

Страны ЕАЭС были и остаются основными потребителями таких товаров, как молочная продукция, рыботовары, овощи, фрукты и разные орехи, одежда и её принадлежности, стекло и изделия из него. Более 90% экспорта швейной, молочной, сельскохозяйственной продукции приходится на страны ЕАЭС.

Наша страна — активный импортёр социально значимых продуктов из ЕАЭС: минеральных удобрений, стройматериалов, растительного масла, сахара и многого другого.

Ведётся реформа по всем направлениям экономики, хорошие показатели по росту экономики в промышленном секторе, строительстве. Активно развиваются сферы услуг, формируется единая норма Союза, куда включены 142 сектора услуг, а по остальным видам ведётся активная работа. Малаев считает, что особое внимание необходимо уделять не только торговле товарами, но и услугами.

В сфере рынка труда договорённости достигли высоких результатов. До вступления в ЕАЭС наши граждане также работали в странах объединения, но условия были куда хуже, чем сейчас. У них появились более преимущественные условия, чем у тех мигрантов, страны которых не вошли в ЕАЭС. По словам Малаева, между странами — членами Союза не применяются квоты и разрешения на работу; признаются дипломы и документы об образовании (кроме документов об образовании в медицинской и фармацевтической сферах); пре-

дусмотрена реализация пенсионных прав, приобретённых при осуществлении трудовой деятельности на территориях других государств — членов; применяется национальный режим налогообложения физических лиц одного государства — члена, работающих на территории другого государства -члена.

— Сейчас разрабатывается соглашение в рамках ЕАЭС об электронной коммерции. Механизм традиционной торговли уже отработан, но технологии не стоят на месте, и сейчас идёт активное развитие электронной торговли, например, на маркетплейсах. Документа, который бы регулировал этот вид деятельности, попросту нет. Экспорт одежды, по статистике Нацстаткома, резко снизился, впрочем, тогда как производство странным образом растёт. Выяснили, что торговля, которая ведётся через электронные магазины, не учитывается. В этом направлении ведётся работа и готовится проект соглашения, — подытожил своё выступление Малаев.

Заведующая отделом управления координации ЕАЭС при Минэкономики Сезим Матаева представила доклад «Возможности ЕАЭС», где подробно рассказала о мерах тарифного регулирования.

На системной основе государствами — членами ЕАЭС проводится работа по обнулению, повышению или понижению ставок ЕТТ Союза на следующие виды товаров: продовольственная продукция, транспорт, сырьё, товары первой необходимости, товары, используемые в целях развития цифровых технологий, товары лёгкой промышленности, металлургическая продукция.

В 2023 году нашей страной были выделены следующие тарифные квоты: мясо крупного рогатого скота замороженное — 5 тыс. тонн, свинина свежая, охлаждённая или замороженная — 3 тыс. тонн, сахар белый и сахар-сырец — в объёме 105 тыс. тонн, мясо и пищевые продукты домашней птицы свежее, охлаждённое или замороженное — 58 тыс. тонн.

В соответствии с международным законодательством нетарифные меры применяются в качестве исключения из общепринятых правил свободной торговли в форме ограничения экспортно-импортных операций для защиты национальных рынков, жизни и здоровья граждан страны, культурных ценностей, общественной морали и правопорядка.

С презентацией выступили руководители структурных подразделений министерства по вопросам торговой политики, промышленности, технического регулирования и конкуренции. Презентованы изменения в технические регламенты ЕАЭС, порядок рассмотрения Евразийской экономической комиссией заявлений по нарушениям норм общих правил конкуренции, установленных договором о ЕАЭС, а также субсидирование кооперационных промышленных проектов в рамках ЕАЭС.

В завершение мероприятия замминистра Малаев подчеркнул необходимость сконцентрировать коллективные усилия на новых перспективных направлениях интеграционного сотрудничества в Евразийском Экономическом Союзе.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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