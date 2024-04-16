Единая экономическая сила

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференции.



Рассмотрено 32 вопроса и принят ряд решений. В частности, заслушана информация о ходе реализации в 2023 году плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий, предусмотренных разделом «Цифровизация транспортных коридоров» плана (дорожной карты) по развитию торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Предоставлен и отчёт об итогах мониторинга и анализа результатов реализации Плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС до 2024 года.

На заседании решено внести изменения в размер ввозных таможенных пошлин и ставок в отношении прутков из оптического стекла. А в перечень товаров, подлежащих маркировке, включены текстильные изделия.

Кроме того, по итогам заседания решили прописать правила проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям фармаконадзора ЕАЭС. Внесены и изменения в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза. В частности, это спортивный инвентарь и оборудование, ворота для футбола, мини-футбола, гандбола, хоккея, мишени для стендовой стрельбы и спортинга.

Также одобрен проект повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета, который состоится в мае в Москве.

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