Храм знаний

Ошская областная библиотека имени Токтогула Сатылганова — государственная, универсального профиля, осуществляющая библиотечную, библиографическую, научно-исследовательскую, научно-информационную, культурно-просветительную, образовательную деятельность. Это, по сути, координационный центр для семи районных ЦБС. Создаёт единое библиотечно-информационное пространство на юге страны. Реализует функции регионального научного и методического центра для районных библиотек области, способствуя их развитию

и модернизации.

Свою миссию в век информационных технологий и общества потребления библиотека видит в том, чтобы стать посредником в мире информации, оказывать помощь в преодолении духовного кризиса путём сохранения культуры через книгу и чтение. Предоставлять для всех категорий пользователей качественный, эффективный доступ к любым информационным ресурсам, которые способствуют образовательной, научной и профессиональной деятельности. Раскрывать творческий потенциал, помогать развивать эстетический вкус, расширять кругозор, знакомить с лучшими достижениями мировой культуры, способствовать формированию мировоззрения и моральных ценностей. Библиотека — истинный проводник культуры, науки и новейших технологий, направляющая свою деятельность не только на удовлетворение информационных потребностей пользователей, но и способствующая их формированию и возвышению.

Основное её богатство — универсальный книжный фонд: 350 тысяч экземпляров книг и более 940 тыс. единиц патентной документации. Периодические издания — один из наиболее ценных источников информации: около 100 наименований отечественной и зарубежной периодики предлагает библиотека своим читателям.

Но помимо традиционных информационных и просветительских функций она выполняет ещё одну важнейшую задачу — сохранение культурной памяти, транслируя культуру через поколения, постоянно воспроизводя духовные ценности. Тем самым обеспечивает культурную преемственность поколений, сберегает память о прошлом и сохраняет его лучшие традиции. Одно из ведущих направлений её деятель-ности — краеведение. Библиотека обладает ценнейшими историко-краеведческими документами, играющими важную роль в культурном просвещении и патриотическом воспитании подрастающего поколения посредством распространения исторических знаний. Этим занимается центр краеведческой информации.

Поэтому в библиотеке ведутся основные краеведческие библиографические и фактографические базы данных, карточные каталоги и картотеки, работа по аналитической росписи источников информации, выявляются документы и местные издания, отсутствующие в библиотеке, и на них создаются библиографические записи.

Деятельность библиотеки уже немыслима без использования информационно-коммуникационных технологий, которые осуществляют доступ к краеведческой информации большего числа абонентов, используют краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полнотой и удобством. За последние годы библиотека сделала большой прогресс в этом направлении и выступает не только как хранилище краеведческого фонда, но и как создатель библиографической информации о крае, создавая на базе своего фонда новые документы, в том числе в электронной форме. И за последние несколько лет произошли значительные изменения в этой области.

Общеизвестно, что любая библиотека начинается с книги. Но далеко не каждая имеет в своих фондах издания специальных форматов. Реализуя нормы Марракешского договора для лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, библиотека предоставляет доступ бенефициарам к произведениям науки, литературы и искусства. Обеспечивает доступ слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Решением подобной проблемы стала так называемая «говорящая» книга, которая уже давно служит для таких людей основным средством получения информации, способствует развитию личности, становится незаменимой опорой в получении образования, а также скрашивает их досуг.

Незрячий человек изначально привыкает воспринимать информацию на слух. Поэтому сотрудники библиотеки оцифровали и перевели в говорящий формат произведения науки, литературы и искусства. В 2022 году в фонд нашей библиотеки поступила литература для слепых и слабовидящих пользователей специального формата — изданная крупным шрифтом книга по системе Брайля. Придя в нашу библиотеку, вы получите уникальную возможность совершенно бесплатно пользоваться «говорящими» книгами, а мы постараемся регулярно радовать вас новыми аудиоизданиями.

Умелое использование инновационных форм работы способствует формированию нового образа библиотеки как культурно-просветительного, информационного, образовательного, центра досуга и, что особенно важно, центра общественной жизни местного сообщества. В последние годы всё большее распространение в работе по продвижению библиотечных услуг получает открытие читального зала под открытым небом, который бесплатно и без ограничения возраста может посетить любой желающий. Здесь можно взять понравившуюся книгу или журнал для прочтения с последующим возвратом.

Для выбора книг оформляются тематические стенды и выставки. Здесь представлен широкий выбор художественной и периодической литературы. Сотрудники регулярно проводят чтение художественной литературы, обсуждение книг, акции «Читающий автобус», «Читающая скамейка». У жителей самых разных возрастных групп пользуются повышенным интересом зоны для творчества и настольных игр, где традиционно проходят спортивные игры, конкурсы, мастер-классы, викторины и многое другое.

Большое внимание уделяется креативным подходам, позволяющим объединить традиционные и виртуальные коммуникативные практики. Сегодня социальные сети — оживлённая площадка для общения, и задача библиотеки не отставать в развитии этого направления, а главная цель — быть более доступной для читателей. Для нашей библиотеки стало повседневной практикой размещение в социальных сетях библиотечно-библиографической информации о проводимых мероприятиях, конкурсах, акциях, книжных выставках. Параллельно у себя на страничке мы ведём литературный блог «Дебют», где знакомим наших подписчиков с творчеством начинающих писателей, поэтов. Продумываем различные челленджи, конкурсы, викторины. Для формирования интереса пользователей в социальных сетях используем виртуальную выставку в виде презентации обложек с аннотациями. Такие выставки служат средством наглядной демонстрации библиотечного фонда. Кроме того, организовываем дискуссии по прочитанным книгам, знакомим с новыми, поступившими в фонд. Это доступно на наших страничках в социальных сетях. Адреса наших страничек в социальных сетях: «Фейсбук» — Т. Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана; «Инстаграм» — osh_obl.kitepkana.

Сейчас в библиотеке функционирует Американский уголок, где можно не только ознакомиться с историей и культурой США, но и почитать книги на английском языке, воспользоваться аудиокнигами, различными компьютерными приложениями и подтянуть уровень знания английского языка. Основная его цель — обеспечение современной информацией о США, которая способствовала бы укреплению дружественных связей между нашими народами. Здесь можно практиковаться в общении на английском языке, смотреть фильмы и, конечно же, читать книги. Проводятся различные мастер-классы, презентации книг и выступления приезжих гостей. Американский уголок предлагает материалы и программы для изучения английского языка, консультации по обучению в США, дискуссионные клубы, семинары, образовательные и культурные ресурсы и многое другое.

Открытие центра компьютерной грамотности позволило женщинам юга страны, ранее не имевшим доступа к информационно-коммуникационным технологиям, получать и расширять свои познания в работе с компьютерными технологиями, интегрироваться в современное информационное общество, пользоваться электронными государственными услугами. Обучение прошли более 50 женщин.

Огромную помощь в таинственном разговоре между книгой и читателем оказывают библиотекари, ведь это они с огромной любовью хранят каждую книгу. Скромным трудом библиотекарей сохранено огромное книжное богатство, которое переходит из поколения в поколение пользователей. В каждом из сотрудников есть что-то особенное: кто-то полон замечательных идей и проектов, которые общими стараниями воплощаются в жизнь, кто-то пишет сценарии, готовит презентации, а кто-то — отличный оформитель. Неизменно одно: все сотрудники трудятся с полной творческой отдачей, осваивая новые технологии, расширяя круг друзей и партнёров.

Коллектив в постоянном творческом поиске. Сохраняя традиции, ищет всё новые и новые формы работы. Библиотекой руководит заслуженный деятель культуры Бактыгуль Мырзаева, которая олицетворяет стиль современного руководителя, используя новые подходы к управлению. Библиотека под ёе началом не раз признана «Лучшей библиотекой года», отмечена различными дипломами, сертификатами. Первостепенная роль в таких достижениях — повышение квалификации библиотечных работников. Этому вопросу руководитель отдаёт большое предпочтение.

Динамично развивающаяся сегодня библиотечная практика, постоянно рождающая инновации, требует регулярного обновления профессиональных знаний. Решая проблему повышения квалификации библиотечных работников, Бактыгуль Мырзаева использует все возможности, направляя своих сотрудников на курсы «Школа молодого библиотекаря». Они разные по тематике, продолжительности, целевой направленности. Каждый год библиотекари участвуют в библиотечном форуме, проходящем на Иссык-Куле.

В ноябре прошлого года Мырзаева в рамках проекта «Расширение доступа к неформальному образованию в публичных библиотеках Кыргызстана», организованного при финансовой поддержке DVV International Kyrgyzstan, обменялась опытом с узбекскими коллегами. Также в составе руководителей областных библиотек и представителей Книжной палаты посетила Турцию.

Кроме того, молодые специалисты участвуют в Международном библиотечном проекте «Образовательная коллаборация библиотек Содружества», где представляют свои инициативы по продвижению роли библиотек как крупных социокультурных центров.

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