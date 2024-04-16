Кто сильнейший в Азии, или Бишкекский отбор в Париж

Наша борцовская школа в последние годы заблистала успехами на международном ковре. Это не осталось незамеченным руководством мировых организаций спортивной борьбы. В спортивных комплексах Бишкека проведён ряд международных турниров высшего борцовского ранга, их достойная организация получила высокую и лестную оценку международных федераций и экспертов.

И вот теперь, что называется, все флаги в гости к нам. Объединённый мир борьбы (United World Wrestling — UWW) принял решение провести в Бишкеке чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе и Азиатский Олимпийский квалификационный турнир по этим же борцовским видам. Об этом сообщил на брифинге журналистам республиканских масс-медиа президент Федерации борьбы страны Мелис Турганбаев.

Он рассказал, что континентальное первенство пройдёт в столичном ледовом дворце (он находится в промзоне напротив завода ЭВМ) с 10 по 16 апреля, а Олимпийский квалификационный турнир состоится с 18 по 21 апреля в этом же спортивном комплексе. Ожидается участие в них атлетов из 30 стран азиатского континента. В церемонии торжественного открытия чемпионата континента примет участие Президент Садыр Жапаров. Визиты на столь престижные международные борцовские старты нанесут также президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович и глава Азиатского совета по спортивной борьбе (UWW-Asia) Даулет Турдыханов. Также в формате чемпионата в Бишкеке

18 апреля состоится генеральная ассамблея Азиатского совета по спортивной борьбе с участием в ней глав борцовских федераций из 38 стран.

Состязания по греко-римскому и вольному стилю пройдут в 10 весовых категориях, а в турнире по женской борьбе его участницы померяются силами и выявят сильнейших в девяти весах. Особый накал борьбы ожидается в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в Париже. Честь страны будут защищать и бороться за олимпийскую лицензию в греко-римской борьбе Амантур Исмаилов (вес до 67 кг), Асан Жанышов (вес до 87 кг), Узур Жузупбеков (вес до 97 кг) и Роман Ким (вес до 130 кг). В состязаниях за путёвку на Олимпиаду в вольном стиле на бишкекский ковёр от нашей страны выйдут Бекзат Алмаз уулу (вес до 57 кг), Эрназар Акматалиев (вес до 65 кг), Орозбек Токтомамбетов (вес до 74 кг), Нуртилек Карыпбаев (вес до 86 кг), Андрей Аронов (вес до 97 кг) и Айаал Лазарев (вес до

125 кг).

Наши женщины также поборются за лицензии на Олимпиаду в Париже. За них будут бороться Айжан Сабырбек кызы (вес до 53 кг), Калмира Билимбек кызы (вес до 57 кг) и Мээрим Жуманазарова (вес до 68 кг). Глава профильной федерации высказал добрую надежду, что наши борцы в родных стенах смогут завоевать заветные олимпийские путёвки и выиграть высокие награды и медали Азиатского чемпионата.

Напомним, что уже четыре наших борца завоевали олимпийские лицензии для выступления в столице Франции. Это Жоломан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Айсулу Тыныбекова и Айпери Медет кызы. Кстати, у остальных отечественных мастеров борцовского ковра есть хорошая возможность получить ещё 14 квот до дедлайна для заявки на Олимпийские игры 2026 года во Франции.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото пресс-службы Федерации борьбы:

М. Тургунбаев и борцы КР — обладатели лицензий Олимпиады в Париже

Ж. Шаршенбеков,

А. Махмудов,

А. Тыныбекова и Айпери Медет кызы.

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