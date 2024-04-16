Традиционный забег

На старты километров здоровья по тропинкам ботанического сада вышли поклонники оздоровительного бега и ходьбы столичного клуба «Алмаз». В очередной (43-й раз) свои забеги (3 и 6 километров) посвятили весеннему празднику Нооруз.

— Хорошо, что не было дождя, — заметил президент Бишекского клуба любителей бега Михаил Дунаев. — Прогнозы на утро были не очень радужные — облачность, порывы ветра, осадки. А тут ещё и магнитные бури «разгулялись». Но, к нашей всеобщей радости, во время проведения забегов дождя не было. Успели-таки мы до мороси успешно провести легкоатлетический праздник.

Что касается призёров соревнования, то в этот раз, впрочем, как и в прошлые годы, первыми на финише оказались наиболее подготовленные атлеты. Кстати, в забегах на стайерские дистанции они уже не первый год выступают довольно успешно. Как в легкоатлетических «массовках», проводимых как в нашей стране, так и подобных мероприятиях в странах ближнего и дальнего зарубежья.

После завершения соревнования на торжественном построении атлетов различного возраста президент клуба вручил спортивные дипломы и сладости учащимся столичных школ, колледжей, студентам вузов, а также ветеранам «королевы спорта». Наградили поклонников здорового образа жизни уважаемого возраста Т. Жумалиева, В. Черкашина, И. Горборукову, И. Торобекова и других. Не остались в стороне и динамовцы, которые издавна принимают участие в забегах в честь весеннего праздника. Среди награждённых — полковники милиции в отставке В. Вавильченков, А. Калдыбаев и Л. Пыхтеев, капитан Т. Бакаев, а также автор этих срок.

Сергей СЯЧИН.

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