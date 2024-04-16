Стремление к знаниям

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл совещание в Министерстве образования и науки.

Отмечено, в соответствии с поручением руководства республики необходимо довести охват дошкольным образованием до 40% в течение года. По данным Национального статистического комитета, в конце 2023 года детсад посещало 220 тысяч ребятишек, что на 21 тыс. больше, чем в 2022 году.

Акылбек Жапаров заявил, что работа по увеличению охвата детей детскими садами должна проводиться систематично, без внедрения каких-либо бюрократических процедур и усложнений со стороны профильных государственных структур и местных органов власти. Он также отметил важность масштабирования по всей стране проектов по детскому развитию, показавших хорошие результаты. «Мы вверили будущее наших ребятишек в ваши руки. От вас зависит, как станут продвигаться и внедряться новые подходы и методы в сфере их образования. Ваша задача — привить детям стремление к знаниям, пробудить желание учиться. Уделите особое внимание обучению предметов STEM», — сказал глава Кабинета министров.

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