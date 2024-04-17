Шестикратная!

Знаменитая кырзызстанская спортсменка — борец вольного стиля Айсулуу Тыныбекова стала шестикратной чемпионкой Азии. Такого достижения никто из наших атлетов пока не достигал.

Шестую по счёту золотую медаль Айсулуу завоевала на проходящем сейчас в Бишкеке первенстве нашего континента. В четверть финале Тыныбекова победила представительницу Южной Кореи на туше, то есть уложила её на лопатки. Преимущество нашей спортсменки в этом поединке было более чем очевидным. Айсулуу действовала на ковре первым номером, то есть постоянно атаковала соперницу. Борец из Страны утренней свежести была вынуждена думать о защитных действиях, но и эта тактика её не спасла.

В полуфинале Тыныбекова встретилась с монгольской спортсменкой Церенчимед Сукхе. Итоговый счёт этой схватки — 13:3 — говорит сам за себя. Церенчимед лишь в начале поединка изобразила нечто вроде атакующих действий, но наша чемпионка быстро перехватила инициативу и довела счёт до разгромного.

В финале Тыныбекову поджидала титулованная борчиха из Японии Сакура Мотоки. Это был очень упорный поединок. Японка жаждала подняться на высшую ступень пьедестала почёта и потому старалась сделать каждое своё действие на ковре максимально результативным. Более того, она боролась быстро, стараясь не допустить начало атак Айсулуу. Но все усилия японки оказались тщетными. Опыт и талант Тыныбековой сказали своё веское слово. В результате победа со счётом 9:3.

После церемонии награждения Айсулуу призналась журналистам в том, что выступала на турнире не совсем здоровой. «По идее, мне следовало бы ещё отлежаться, — сказала она, — но уж сильно хотелось порадовать кыргызстанцев своим выступлением. Поэтому я вдвойне рада своему «домашнему» успеху».

Нам остаётся только добавить, что ещё одна наша девушка-борец — Айсулуу Медет кызы — завоевала золотую медаль, а две другие девушки — бронзовые.

А накануне прошли соревнования борцов вольного стиля среди мужчин. На этом турнире порадовал своих болельщиков Тайырбек Жумашбек уулу, который тоже сумел завоевать награду с золотым отливом, вторую в своей карьере на чемпионатах Азии.

Сейчас спор за награды повели всеобщие любимцы кыргызстанских болельщиков — борцы греко-римского стиля.

Вячеслав АНИКИН.

Фото из интернета.

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