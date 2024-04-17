Гранты для бизнес-инициатив женщин

Швейцарский проект «Аракет» успешно завершил две питчинг-сессии по отбору бизнес-предложений от женщин, проживающих в новостройках Бишкека и Оша, для получения грантовой поддержки.

Все участницы продемонстрировали значительный потенциал и целеустремлённость, из них семь женщин из Бишкека и четыре из Оша отобраны для получения грантов на реализацию своих бизнес-идей, которые варьировались от создания детского сада до расширения швейных мастерских.

В качестве следующего шага каждая из этих женщин получит до 4 500 швейцарских франков от швейцарского проекта «Аракет» и станет работать в тесном сотрудничестве с бизнес-наставниками. Они также посетят различные мероприятия по обмену опытом и налаживанию контактов, организованные проектом, чтобы ещё больше укрепить свои предпринимательские навыки. Таким образом, в 2024 году проект «Аракет» поддержит 11 бизнес-инициатив, предоставив гранты на общую сумму до 49 500 швейцарских франков.

Одна из задач проекта — улучшить возможности трудоустройства и получения дохода для женщин, проживающих в новостройках, путём поддержки их микробизнес-инициатив. В 2023 году в рамках проекта около 60 женщин из целевых новостроек прошли обучение, что помогло им разработать свои бизнес-планы. Швейцарский проект «Аракет — для улучшения жизни жителей в новостройках Кыргызстана» финансируется правительством Швейцарии и реализуется в Кыргызстане консалтинговой группой GFA в тесном сотрудничестве с местными партнёрами в 11 новостройках Бишкека и Оша. Проект направлен на улучшение условий жизни жителей целевых новостроек через обеспечение их доступа к общественным услугам, повышение занятости и расширение прав и возможностей граждан.

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