Столица решений

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров прибыл в Вашингтон (США) для участия в Весенних совещаниях Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

В рамках рабочего визита он также проведёт ряд встреч с руководителями международных финансовых институтов и организаций. Основной темой обсуждения сторон станет развитие гидроэнергетического сектора, в частности проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, а также экономические перспективы и вопросы изменения климата, продвижение программы трансформации школьного образования «Полярная Звезда».

Кроме того, запланирован ряд встреч с представителями ведущих финансовых и технологических корпораций США.

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