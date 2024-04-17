Укрепляем межрегиональное сотрудничество

В Ташкенте глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев принял участие во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива».

В своём выступлении министр рассказал об основных направлениях и приоритетах развития сотрудничества Кыргызстана со странами Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива. Он отметил, что в последние годы значительно активизировалось взаимодействие между Кыргызской Республикой и арабскими странами и выразил готовность кыргызской стороны к дальнейшему укреплению взаимовыгодного межрегионального сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Согласно повестке дня заседания, стороны обсудили реализацию договорённостей, достигнутых в рамках Первого саммита глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива, состоявшегося 19 июля 2023 года в г. Джидде. Главы делегаций также рассмотрели ход реализации «Совместного плана действий по стратегическому диалогу и сотрудничеству на 2023-2027 годы», обменялись мнениями по вопросам укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной областях, а также по актуальным международным и региональным вопросам.

В заседании приняли участие делегации из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. По итогам заседания принято Совместное заявление.

В рамках данного мероприятия министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провёл двустороннюю встречу с министром иностранных дел Королевства Бахрейн д-ром Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

Стороны обсудили возмож-ности и перспективы активизации двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Бахрейном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах. Ими подчёркнута важность в ближайшее время обмена визитами на высшем и высоком уровнях для укрепления политического диалога между двумя странами, проведения межмидовских консультаций, а также расширения договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Бахрейном. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной ситуации.

Глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев пригласил бахрейнскую сторону принять активное участие в запланированном в июле текущего года на Иссык-Куле Инвестиционном форуме стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива.

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