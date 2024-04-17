Готовьте чемоданы

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Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл совещание по подготовке к предстоящему летнему туристическому сезону.

Утверждён план мероприятий. Документ позволит привлечь иностранцев в страну и обеспечить их безопасность.

По итогам совещания Эдиль Байсалов дал ряд поручений государственным и местным органам власти по благополучному проведению летнего турсезона.

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