Готовьте чемоданы

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл совещание по подготовке к предстоящему летнему туристическому сезону.
Утверждён план мероприятий. Документ позволит привлечь иностранцев в страну и обеспечить их безопасность.
По итогам совещания Эдиль Байсалов дал ряд поручений государственным и местным органам власти по благополучному проведению летнего турсезона.
Дата публикации: 15:55, 17-04-2024
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