Партнёров пригласили на форум

В Ташкенте в рамках участия во второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива» министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провёл двустороннюю встречу с министром иностранных дел Государства Кувейт г-ном Абдуллой Али Аль-Яхья.

Стороны обсудили возможности и перспективы активизации двустороннего взаимодействия между Кыргызстаном и Кувейтом в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах. Министры подчеркнули важность обмена визитами на высшем и высоком уровнях для укрепления политического диалога между двумя странами, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной ситуации.

Министр Жээнбек Кулубаев пригласил кувейтскую сторону принять активное участие в запланированном на июль текущего года на Иссык-Куле Инвестиционном форуме стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива.

В свою очередь министр Абдулла Али Аль-Яхья поблагодарил за приглашение и предложил использовать подобные площадки для укрепления инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Кувейтом.

Далее Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Султаната Оман г-ном Саидом Альбусайди.

Стороны отметили высокий потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также отметили важность обмена визитами на высшем и высоком уровнях в ближайшее время.

Министр Жээнбек Кулубаев предложил создать межправительственную комиссии по развитию сотрудничества и активизировать работу по расширению договорно-правовой базы между двумя странами. Для установления прямых связей между деловыми кругами Кыргызстана и Омана Жээнбек Кулубаев предложил также создать Кыргызско-Оманский деловой совет. Он также пригласил оманскую сторону принять активное участие в Инвестиционном форуме на Иссык-Куле.

Автор: