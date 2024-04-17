Разноликие краски юбилея

Одно из центральных мест в юбилейной экспозиции традиционной весенней выставки, посвящённой грядущему 90-летию Союза художников Кыргызстана и открывшейся в Национальном музее изобразительного искусства имени Г. Айтиева, занимает полотно живописца Нюргуяны Инокентьевой.

На нём изображены как раз молодые отцы-основатели творческого альянса — Семён Чуйков и Гапар Айтиев — в момент, когда они в душевном порыве отстаивают здание будущего выставочного зала новорождённого художественного союза. В изображённой на картине постройке угадывается профиль нынешней столичной галереи «Дубовый парк», где когда-то был православный храм, который власти тех далёких 30-х годов минувшего века разрешили сделать местом для проведения художественных выставок и вернисажей.

Если быть исторически точным, то Союз художников создан 16 ноября 1934 года. Он заложил основы национальной школы изобразительного искусства: живописи, графики и скульптуры. У истоков его пламенного рождения стояли замечательные подвижники художественной кисти и резца Семён Чуйков, Гапар Айтиев, Владимир Образцов, Александр Игнатьев, Сабырбек Акылбеков. В становление национального изоискусства внесли весомый вклад также художники, прибывшие на гостеприимную кыргызскую землю из Москвы, Ленинграда и других мест СССР. В формировании и создании национальной школы скульптуры велика роль венгра Ласло Месароша и Ольги Мануйловой. Фундамент для международного признания национальных школ графики и декоративно-прикладного искусства заложен выдающимся талантом Лидии Ильиной и Джумабая Уметова.

Национальная художественная школа современного уровня, вобравшая в себя многие знаковые достижения мирового изоискусства и сумевшая сохранить свою уникальность и многогранную самобытность, безусловно, достигла высот благодаря замечательным произведениям таких значительных мастеров, как Сабиджан Бабаджанов, Суйутбек Торобеков, Талайбек Усубалиев, Жакшыбек Жунушев, Чинара Торобекова, Максат Монолдоров, Зайнитдин Осмоналиев, Бексултан Азимбаев, Жаныбек Берликеев, чьи работы заняли достойное место в юбилейной экспозиции. Она представляет в своём масштабном собрании не только работы авторов-станковистов, прикладников, ваятелей, но и творения ювелиров, мастеров сценографии, дизайнеров-оформителей, молодых выпускников и студентов художественных вузов страны. Наглядно демонстрируя уровень каждого из участников, выставка даёт широкую информацию о стилях, направлениях и характере развитии художественного творчества.

Заметное влияние на изобразительную культуру Кыргызстана оказал советский модернизм 70-80 годов ХХ века и творческие находки движения «Новая волна», весьма громко заявившего о себе явления времён перестройки. Экспозиция показывает, что и сегодня направление модернизма — одно из самых заметных течений в национальном изоискусстве. На стендах выставки он ярко представлен работами таких известных авторов, как Нурдин Акматов, Кадыр Беков, Пётр Куринских, Саркын Сооронбаев, Эркин Салиев, Владимир Файзиев. В эпоху независимости КР к этой когорте добавились местные постмодернисты и среди них заметны и своеобразны произведения Бообека Арыкова, Адылбека Байтерекова, Розы Джангарачевой, Кубанычбека Ибрагимова, Рахата Итикеева, Абдысадыра Турусбекова, Рината Ханафеева, Залкара Эсенканова. Развитие сценографии в юбилейной ретроспекции зримо демонстрируют самобытные работы театрального художника Садыра Ниязакунова.

Отечественное изоискусство традиционно имело значительные творческие достижения в сфере графики. Её поступательное развитие в экспозиции наглядно демонстрируют в своём творчестве Орозбай Абсатаров, Алыкул Баймырзаев, Дюйшен Жолчуев, Гульнара Мусабай, Каныбек Турумбеков, Чингиз Шаршеналиев. Творческий потенциал, высокий профессионализм и верность художественным традициям продемонстрировали в своих работах наши скульпторы Виктор Шестопал, Садабек Ажиев, Айдаралы Айтматов, Тамила Маматова, Рахат Токтобаева, Аскар Турумбеков. Поиски национальной самобытности в героических эпосах и в особой духовности кочевой культуры замечательно проявились в произведениях, представленных на выставке талантливыми художниками Айыном Алакуновым и Сейитбек кызы Таалайгуль. Среди молодых живописцев и графиков в выставочном собрании заметно выделяются новаторские полотна Насирдина Абая, Кебека уулу Нурлана,Сардара Нурдамира, Урмата Серенова.

В Кыргызстане традиционно сильны представители декоративно-прикладного жанра, которые своей непоказной верностью традициям и неустанному творческому поиску добились того, что национальный колорит стал сегодня достоянием мировой культуры. Публику притягивают к себе изделия Жыпар Батыркановой, Анары Искаковой, Нурбека Жолбунова, Ишена Чиланова, Даркуль Элебесовой.

В весенней экспозиции прочно занимают своё место произведения представителей областных и региональных отделений Союза художников. Как всегда самобытностью и национальным колоритом блеснули живописцы южной школы Улан Джалиев, Алтынбек Торогельдиев. Своим узнаваемым творческим почерком отмечены представленные на выставке полотна иссык-кульских художников Бакыта Мусаева, Туралы Табалдиева, Фархада Рузиева, Карыпбека Рыскельдиева.

Ключевое, что смогут ощутить зрители, побывав на юбилейной выставке в Национальном музее изоискусства, это то, что отечественные живописцы, графики, ваятели, сценографы, прикладники и ювелиры верны традициям и открыты всему новому в искусстве. Можно уверенно утверждать, что традиционная весенняя выставка, окрашенная в этом году в разноликие юбилейные цвета, позволила каждому художнику почувствовать свежий приток вдохновения.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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