И крышки в дело…

Долго ли вы думаете о мусоре, который выбросили? Испытываете ли вы угрызения совести, если кидаете пластиковую бутылку в арык? Да, скорее всего, вы тут же забываете о ней. А может, вы порядочный человек и бросаете мусор исключительно в урну или мусорный бак?

Что для нас баклажка? Тара для хранения жидкости. Выпил, выкинул и забыл. А для некоторых креативных современных художников это краски. Да-да, вы всё правильно поняли. Чтобы наши с вами выброшенные бутылки не портили вид прекрасного и всеми нами любимого города, художник арт-группы DOXA Дмитрий Петровский решил убить двух зайцев. Все зайцы живы и даже не пострадали, речь идёт о второй жизни, которую Дмитрий вдохнул в тысячи крышек от наших с вами пластиковых бутылок, а заодно и познакомил горожан с замечательными людьми. Запутались окончательно? Тогда читайте подробности!

В рамках проекта «Кадам» в разных локациях города появились портреты людей, которых, возможно, знают далеко не все горожане, но тот вклад, который они внесли в развитие нашего Бишкека, неоценим. Это самые обычные люди, которых объединяет одно — талант и умение делать добро. А ещё они невероятно скромны. Не мелькают в новостных лентах, их лица не показывают по телевизору, но благодаря им наш город такой любимый и прекрасный.

Дело в том, что Дмитрий Петровский создал портреты этих людей из обыкновенных крышек от бутылок. Теперь четыре фасада Бишкека украшают лица наших героев. Мозаика из крышек получилась настолько классной, что ребята из проекта «Кадам» решили не останавливаться на достигнутом и нести подобное искусство в другие города страны. Идея принадлежит Айнуре Сагын — соосновательнице инициативы Tazar по сбору и сортировке бытовых отходов. Именно их силами и собраны крышки, из которых созданы портреты.

МОДЕЛЬЕР ГОРОДА

Первый герой инсталляции — Улан Джапаров. Архитектор, художник, создатель и автор перформансов, организатор выставок и культурных событий. Часто его работы посвящены событиям, происходящим в стране и мире. С 90-х годов Улан Джапаров поддерживает молодых начинающих художников.

— Когда человек появляется в городе, вначале он анонимный, — делится впечатлениями Джапаров. — Мы живём в каких-то двориках, домиках, квартирках. Потом начинаем выходить наружу, смотреть по сторонам, оглядываться. А потом вдруг замечаем, что сами становимся частями этого города. Вначале мы наблюдали за людьми, которые что-то там делали в культуре, искусстве, науке. И вдруг в какой-то момент мы оказываемся в этом потоке и тоже что-то делаем. Поэтому для меня искусство — это некая форма жизни в этом городе.

Портрет Улана Джапарова можно увидеть в самом необычном месте берегоукрепительной стены реки Ала-Арча, у моста рядом с торговым центром «Азия Молл». По словам Дмитрия Петровского, это был самый сложный объект. Приходилось работать прямо в воде. Благо процесс создания мозаики проходил в его мастерской, а установка осуществлялась на месте.

— Лично для меня самым сложным моментом стал поиск локаций и фасадов для каждого портрета, — делится художник. — Необходимо, чтобы место было достаточно людным и заметным. Но жители домов, где планировалась установка портретов, не всегда соглашались.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

Следующий портрет разместили на фасаде жилого дома №20 в 6-м микрорайоне. Героиней второй инсталляции стала экс-пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева. Она завоевала сердца пользователей социальных сетей страны и своим примером показала, как надо любить город и землю, на которой живёшь. За два года работы этой хрупкой девушке удалось повысить имидж предприятия, и благодаря её коммуникативным способностям многие подразделения мэрии стали налаживать обратную связь с горожанами.

Она устраивала фотосессии сотрудникам «Тазалыка», показывала работу простых сотрудников. В её видео дворники становились героями, о жизни которых было интересно узнать. Именно благодаря её умению преподнести неоценимый вклад сотрудников ведомства люди стали уважать труд уборщиков.

Как Жибек Каракеева оказалась в «Тазалыке»? По её словам, это произошло совершенно случайно. Она просто искала хоть какую-то работу. Ей предложили должность в пресс-службе мэрии, так она стала одним из первых секретарей муниципального подразделения. Её попросили создать страницу, где было всего два подписчика. Но своим трудом и талантом она «прославила» «Тазалык» на весь город.

На вопрос, как Жибек добилась, что её посты в соцсетях читали тысячи людей, девушка скромно отвечает, что на самом деле она не знала, как правильно вести странички в интернете. Поэтому преподносила как простой дневник девочки. Она просто рассказывала о буднях предприятия и своей работе на нём.

— Сейчас практически везде есть отделы маркетинга, выделяются целые бюджеты, которые можно тратить на рекламу, таргет. Тогда у меня ничего этого не было. Только зарплата 12 тысяч сомов. И не было видеографа, мобилографа и оператора. Приходилось всё делать на свой телефон, — рассказывает Жибек.

Сейчас девушка работает в частной компании, но всегда с теплотой вспоминает свою главную работу жизни:

— Я считаю, что художник всегда должен быть немного голодным. Когда я сидела на бордюре и мы с дворниками разбавляли водой из фонтана сок и делили на всех, тогда придумывалось больше. А теперь я сижу в уютной комнате с кондиционером, где вокруг всё стильно и красиво. Думаю, что нужно себя немного возвращать назад и быть ближе к природе и простым людям. Тогда появится вдохновение. Нам надо ко всему относиться проще, радоваться мелочам. Ведь даже обычное вкусное яблоко сделает ваш день счастливее.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Когда распался Советский Союз, многие предприятия ушли в небытие. Но благодаря простому киномеханику Авазу Момуналиеву наследие кыргызского кино не разворовали и не «прихватизировали». В год, когда большой страны не стало, Аваз байке остался абсолютно один в доме — Доме кино. Он мог, как и все, сбежать, уйти, испариться. Но решил охранять и отстоять. Неизвестность пугала, но он решил: что бы ни случилось, он должен сохранить то великое, созданное десятилетиями.

Аваз байке специально включал в здании Дома кино свет во всех кабинетах, будто там работают люди. Ходят слухи, что он чуть ли не спал на киноаппаратуре — лакомом куске для мародёров 90-х. В здании отключили отопление, от мороза полопались трубы, не было воды, но, несмотря на это, Аваз байке продолжал охранять аппаратуру и имущество предприятия.

Киновед Гульбара Толомушева рассказала, что в то время здание не закрывалось, не было замка. Киномеханику приходилось запирать двери на палку. А в 1993 году в Доме кино прошёл показ фильма Актана Арыма Кубата «Селкинчек» на том самом оборудовании, которое сохранил киномеханик Аваз.

По словам ребят из проекта «Кадам», самое обидное, что Аваза Момуналиева не стало летом 2023 года, когда они искали его контакты для интервью. И он остался одной из двух легенд кыргызского кино. Первой по праву считается Чингиз Айтматов.

Портрет Аваза Момуналиева расположен на улице Малдыбаева, 26.

ШОРО ЭЖЕШКА

Айнура Исаева проработала продавцом национального напитка целых 28 лет. В летний тёплый сезон из года в год она помогала утолять жажду тысячам горожан. По словам её коллег по цеху, всегда немногословная Айнура эже отличалась неимоверной аккуратностью. Деньги сдавала купюра к купюре, портрет к портрету. Всегда первая, без опозданий, аккуратно одетая, она ждала свою разнарядку: сказывалось советское воспитание.

На открытие портрета Айнуры Исаевой приехала её родня: мама, тётя, племянники, братья, а также коллеги по работе. Она стала своеобразной частью городских улочек Бишкека, его историей. Художник Дмитрий Петровский изобразил её в двух образах: молодой девушки, только пришедшей на работу, и нынешней — в золотом возрасте.

Адрес локации: проспект Айтматова, 49.

По словам участников проекта, своим творчеством они выполняют сразу несколько задач: используют вторсырьё как материал для арт-объекта, напоминают о проблемах отходов и рассказывают неочевидные истории о нашей среде.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

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