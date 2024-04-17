Цифровизация и молодёжь

В Кызыл-Кие (Баткенская область) по инициативе Министерства цифрового развития стартовал Региональный молодёжный форум по цифровизации. Его работу открыли первый вице-мэр города Ильяз Бабаев и представители министерства.

Участники диалога отметили важность мер, направленных на повышение цифровой грамотности жителей регионов страны, и призвали их активно вовлекаться в процесс цифровизации. В рамках молодёжного форума со своими презентациями выступили представители ведущих цифровых организаций страны: ГУ «Тундук» и ГП «Инфоком» при МЦР, представители проекта МЦР D-CASA — КР, сотовых операторов МЕГА, Beeline и «О».

В Региональном молодёжном форуме приняли участие студенты вузов и активные члены молодёжных организаций Баткенской области. Для них организовали выставку цифровых технологий, где подробно рассказали и показали преимущества приложения «Тундук» при получении госуслуг, а также оказали консультативную помощь по вопросам получения ОЭП в онлайн-режиме.

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