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Цифровизация и молодёжь


В Кызыл-Кие (Баткенская область) по инициативе Министерства цифрового развития стартовал Региональный молодёжный форум по цифровизации. Его работу открыли первый вице-мэр города Ильяз Бабаев и представители министерства.

 

 

Участники диалога отметили важность мер, направленных на повышение цифровой грамотности жителей регионов страны, и призвали их активно вовлекаться в процесс цифровизации. В рамках молодёжного форума со своими презентациями выступили представители ведущих цифровых организаций страны: ГУ «Тундук» и ГП «Инфоком» при МЦР, представители проекта МЦР D-CASA — КР, сотовых операторов МЕГА, Beeline и «О».

 

В Региональном молодёжном форуме приняли участие студенты вузов и активные члены молодёжных организаций Баткенской области. Для них организовали выставку цифровых технологий, где подробно рассказали и показали преимущества приложения «Тундук» при получении госуслуг, а также оказали консультативную помощь по вопросам получения ОЭП в онлайн-режиме.

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Дата публикации: 15:51, 17-04-2024

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