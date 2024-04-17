ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Бишкеке состоялось штабное учение с органами управления Гражданской защиты Октябрьского района на тему: «Работа органов управления ГЗ при угрозе и возникновении ЧС в результате землетрясения».
Главная задача для органов управления ГЗ района — это понимание каждым участником своих задач в решении мероприятий по защите населения и территории района в экстремальных условиях. Необходимо отметить, что, если каждый из них поймёт свою ответственность и действия в организации защиты людей, цели учения будут достигнуты.
Локализация и ликвидация последствий ЧС природного характера (землетрясения) на территории района проводятся силами и средствами ГЗ районных служб и формирований ГЗ, и только в случае необходимости привлекаются другие силы и средства ГЗ по решению вышестоящего руководства Гражданской защиты.
Дата публикации: 15:50, 17-04-2024
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