Трудовые мигранты: туда и обратно

Похоже, апогеем наезда в России на гастарбайтеров из Центральной Азии можно считать скандал с нашим дипломатом.

Предыстория такова: 8 апреля двое сотрудников МВД России незаконно проникли в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова в Москве, чтобы проверить законность его нахождения в столице. Об этом сообщил один из российских Telegram-каналов. Полицейские прибыли для проверки законности пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Помимо того, что они незаконно проникли в квартиру дипломата и его семьи, взломав замок и повредив входную дверь, так ещё и в грубой форме предъявили требование предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учёт.

Даже после предъявления советником и членами его семьи дипломатических паспортов и дипломатических карточек сотрудники полиции продолжили в агрессивной форме требовать документы о постановке на миграционный учёт, а затем нанесли телесные повреждения супруге дипломата и напугали его несовершеннолетних детей.

Руководство МВД России не сразу провело служебную проверку по факту неправомерных действий в отношении иностранного дипломата. В МИД Кыргызстана также не прокомментировали информацию.

И только четырьмя днями позже последовала какая-то реакция: депутат ЖК Дастан Бекешев связался с Манасом Жолдошбековым и выяснил подробности. По его словам, никто не пострадал, но инцидент был: «Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю, что вытворяют с гражданами, не имеющими иммунитета».

«В КВАРТИРУ НЕ ВХОДИЛИ, ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕ ОКАЗЫВАЛИ»

И вот, наконец, 12 апреля, по сообщениям нашего МИДа, в консульском департаменте Министерства иностранных дел нашей страны состоялась встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. На ней обсуждалась информация о нападении на сотрудника посольства Кыргызстана в Москве.

Наша сторона выразила озабоченность действиями сотрудников органов внутренних дел России в отношении членов семьи советника посольства КР в Москве, грубо нарушивших положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года:

«Такие действия в отношении аккредитованных сотрудников дипломатического представительства Кыргызской Республики со стороны правоохранительных органов Российской Федерации недопустимы и требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности в возможно кратчайшие сроки».

Консул Андрей Бурьевой выразил сожаление, сообщив, что МИД России получил официальную ноту кыргызской стороны, на основании которой в настоящее время ведётся проверка, об итогах которой кыргызская сторона будет проинформирована.

В МВД России заявили, что инцидент произошёл во время «профилактического обхода» 8 апреля. Это прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк: «Одна из жительниц на Нижегородской улице отказалась показывать документы о постановке на миграционный учёт правоохранителям, а также сослалась на то, что её супруг — сотрудник посольства. В Сети и вовсе сообщалось, что силовики якобы взломали замок и проникли в квартиру посла Манаса Жолдошбекова. Мы проверим сведения и возможные незаконные действия силовиков. В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшедшего. Сотрудники проводили стандартный профилактический обход жилого сектора, они не знали, что в квартире живёт дипломат и его семья, а следовали служебному протоколу. Информацию о применении насилия и взломе двери пока опровергают. Однако всю правду на ситуацию прольёт только официальная проверка».

Прокомментировала случившееся и официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Ещё раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчёркивает».

Наша сторона с удовлетворением восприняла комментарий Марии Захаровой о незыблемости дипломатического статуса и приверженности Российской Федерации Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом заявили в пресс-службе МИД Кыргызстана:

«В связи с этим вызывает определённые вопросы содержание информационного сообщения официального представителя МВД Российской Федерации Ирины Волк, в котором ещё до завершения служебной проверки и установления всех обстоятельств происшедшего утверждается, что полицейские в квартиру дипломата посольства Кыргызстана в России «не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали». Таким образом, из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике. Ожидаем, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно, с учётом видеозаписей нагрудных камер самих полицейских и фотоматериалов, представленных посольством Кыргызстана в МИД РФ».

КАРДИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

Не сходит со страниц газет и телеэкранов, соцсетей России, совещаний и заседаний мигрантская тема, особенно после чудовищного теракта в «Крокусе». Об этом в ходе расширенной коллегии МВД заявил Президент РФ Владимир Путин. По его словам, такая работа должна вестись в тесном сотрудничестве с местными органами власти. Среди необходимых приоритетов в работе МВД должны быть обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также нейтрализация организованной преступности.

В частности, Путин назвал «питательной средой» для экстремисткой деятельности нелегальную миграцию. По его словам, есть случаи, когда иностранцам, даже не знающим русский язык, по какой-то причине оформлялось гражданство РФ. При этом он призвал не допускать ксенофобии и ненависти, не использовать для этого в качестве повода трагические события, когда в результате нападения террористов погибли 144 человека: «Здесь необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объёме купировать риски, рецидивы незаконной миграции».

Он призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». Этот вопрос, отметил Путин, должны проработать МВД и спецслужбы совместно с правительством и администрацией Президента. По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает наш язык, традиции, историю и культуру.

Кроме того, Владимир Путин определил главный принцип миграционной политики. По его словам, в России могут жить и трудиться те, кто уважает традиции, язык, культуру и историю.

Эксперты отмечают, что ужесточения контроля в этой сфере не будет, а меры, озвученные Президентом, будут направлены на улучшение эффективности работы силовиков. Глава государства также обратил внимание, что велось обсуждение с другими ведомствами вопроса эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями, поскольку питательная среда для криминальной сферы — нелегальная миграция, идеологическая «накачка» лжепроповедников и интернет-сайтов. При этом, по словам Путина, недопустимо использовать трагедию для провоцирования национальной розни, ксенофобии и исламофобии: ведь это и было главной целью террористов и их заказчиков — «посеять раздор» и панику, распри и ненависть к разным народам.

«Однако, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем: прошёл все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причём иногда и злостных. В то же время многие соотечественники гражданство не могут получить порой годами. И в решении этих задач в первую очередь нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества. Также сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную, языковую самобытность России», — рассуждает Путин.

У мигрантов, приехавших жить и работать в РФ, появятся цифровые профили. Об этом в своём telegram-канале после встречи фракции «Единая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов: «Поднимался вопрос, касающийся трудовой миграции. Тема болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода. Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение — всё должно быть под контролем».

Директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских одному из сайтов поясняет, что посылы Президента правильные, и они основаны на действующем законодательстве. «В острые эмоциональные моменты, которые, например, в связи с терактом в «Крокусе», люди начинают всех мигрантов считать преступниками или потенциальными преступниками. Нашему обществу, особенно в этих условиях, очень важно «не наломать дров» и вести себя взвешенно, в рамках закона», — отметила эксперт.

«Со знанием языка, конечно, сложнее. Экзамен по русскому языку и знанию основ законодательства, истории, культуры с 2015 года применяется. Но кроме пышно расцветшей коррупции на торговлю сертификатами на знание русского языка особо никаких подвижек нет. Надо проводить не декларативную политику, а пытаться дифференцировать поток мигрантов. Допустим, если они приезжают на месяц убрать урожай и уехать, не нарушая законодательство, вряд ли следует требовать глубокое знание русского языка, — продолжила Чудиновских. — Главное, в уважении культуры — не нарушать правил страны, в которой человек находится, следовать законодательству. Президент в том числе и об этом говорил. Речь о том, чтобы люди приезжали и не нарушали закон — в этом и будет проявление уважения, законопослушания. Это главный признак того, что человек приехал с добрыми намерениями и ничего худого принимающему обществу не собирается привнести вместе с собой».

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ

За прошлый год наши гастарбайтеры переслали на родину 2,5 миллиарда долларов. В основном из России и Казахстана. Для сравнения: денежные переводы таджикских мигрантов в разные годы достигали более 40 процентов ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до беспрецедентного объёма в 3,2 млрд долларов. По официальным данным, за первое полугодие 2023 года таджикистанцы оказались на первом месте среди тех, кто получил гражданство РФ — 87 тысяч. При этом за весь прошлый год лишь 45 тысяч человек воспользовались программой переселения соотечественников в Россию из ЦА. О чём это говорит? Во-первых, о том, что мигрантам целесообразнее для (что уж там) безопасности иметь российский паспорт (хотя бьют по лицу, а не по паспорту). Во-вторых, соотечественники, кто хотел, тот давно выехал, а оставшиеся и тут неплохо себя чувствуют. Возможно, лучше, чем в местах потенциального переселения, предлагаемых российской стороной куда-нибудь в солнечный Магадан или на Дальний Восток с его бесплатным гектаром.

Переводы от трудовых мигрантов обеспечивают платёжеспособность большинства семей хоть Кыргызстана, хоть Таджикистана, способствуют развитию бизнеса, банковской системы и спасают от нищеты. Даже, казалось бы, в благополучном Казахстане, располагающие солидной сырьевой базой, трудовой миграции уделяют важное место. Повторим слова их Президента Токаева:

«Да, в ряде стран казахстанцы работают нелегально. Из такого положения вытекают сложности с регистрацией, различные бытовые трудности, с которыми наши сограждане сталкиваются ежедневно. Между тем необходимо понимать, что в современном мире трудовая миграция носит глобальный характер. Её нельзя трактовать как однозначно негативное явление. Это многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социокультурной среде. Поэтому государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции».

Собственно, миграция — это глобальное веяние современного мира. И чем интенсивнее, эффективнее развивается государство, тем больше ему требуется рабочих рук извне. Вот, например, Аравийский полуостров. В расположенных там странах количество мигрантов порой даже превышает количество собственных граждан (в ОАЭ мигранты составляют 88,4 процента населения, в Кувейте — 73,6, в Катаре — 75,5 процента). Но тут своя особенность: в этих странах весьма ограничено предоставление гражданства мигрантам. И, завозя рабочую силу из Индии или Пакистана, набирают её не из радикальных районов. Но и отношение к ним, автор сам тому свидетель, не самое благодушное. Их перевозят в специальных (похожих на скотские) большегрузах от места проживания до работы и обратно. В России, кажется, до такого ещё не дошли, хотя ходить гуськом и на коленях заставляют, будь ты хоть трижды из страны-члена ЕАЭС.

Впрочем, на днях в наших СМИ появилась информация с фото, когда дюжину пакистанцев и бангладешцев уложили лицом наземь из-за того, что у них пророчена регистрация. А где человечность? Это сродни тому, когда тебя побили на улице, а ты, поскольку не смог дать сдачи, приходишь домой и бьёшь беззащитную жену. Или это тенденция силовиков всех развивающихся стран? Словом, каждый случай жестокого обращения разбирать по полной программе и выносить на суд общественности. А не утаивать, будто речь идёт о скотах, а не людях.

КАК БЫТЬ?

Число трудовых мигрантов в России к 2030 году составит 3,5 миллиона, что на 400 000 человек больше, чем в 2022 году, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда. Согласно этому прогнозу, через семь лет доля иностранцев в российских компаниях вырастет: с 72 млн человек (на конец 2022 года) до 74,4 млн к 2030 году. Спрос на иностранных работников в основном сосредоточен в области ритейла, перевозок, сервиса и строительства. Речь идёт о потребности в упаковщиках, грузчиках, уборщиках помещений, курьерах, а в строительстве спрос есть и на квалифицированные кадры.

За первый квартал 2023 прошлого года для работы в Россию въехали 1,3 млн иностранцев, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств.

Эксперты считают ожидания оптимистичными и подчёркивают, что для их реализации придётся привлекать жителей Индии, Ирана и Индонезии, ведь конкуренция за сотрудников из Центральной Азии повышается, и они получают более выгодные предложения за рубежом. Однако, по словам директора проектов фонда «Добрососедство» Юрия Московского, поток приезжих сотрудников всё-таки будет традиционно формироваться за счёт граждан Центральной Азии, хотя сегодня Россия становится менее привлекательной для них из-за жёсткой миграционной политики, низких по сравнению со странами ЕС зарплат и нелояльного отношения правоохранительных органов и населения к мигрантам. В качестве примера он назвал Молдову, жители которой, раньше выбиравшие для заработков Россию, теперь в большинстве своём едут в Германию и соседние с ней государства.

Оптимистичными назвал ожидания Минтруда РФ проректор Финансового университета Александр Сафонов. Прогноз, по его словам, не учитывает условия, сформировавшиеся в государствах Центральной Азии, обеспечивающих миграционный поток в Россию. Во-первых, в этом регионе снижается рождаемость, а во-вторых, в связи с общей экономической и внешнеполитической ситуацией у этих стран появляются новые возможности. «Например, в Узбекистане заключаются соглашения об иностранной рабочей силе с Великобританией, Германией, Турцией, ОАЭ, Китаем, Южной Кореей. Конкуренция за этих сотрудников будет увеличиваться, поэтому России стоит привлекать жителей Индии, Индонезии, Ирана. Если этого не случится, положительная динамика вряд ли сохранится».

И последнее, о чём хотелось бы сказать. На днях прочёл в российской прессе интервью с политологом Семёном Багдасаровым, потрясшее меня нетерпимой ксенофобской риторикой.

Опущу подробности, но этот деятель, родившийся и живший в Узбекистане в советское время, напрочь забыл, что были мы когда-то большой и дружной семьёй, прошедшей вместе все тяготы и невзгоды, особенно в Великую Отечественную. Теперь он утверждает, что нынешние гастарбайтеры — это совсем чужие люди, не ассимилирующиеся в России с коренным населением. А ведь они — потомки тех, кто работал и жил в том числе и с Багдасаровым. Но он как истый неофит хочет быть святее Папы Римского, утверждая, что советское поколение уходит, а значит, и эти их потомки — тоже пошли вон! Это абсолютно ложное умозаключение. Багдасарову бы приехать к нам и увидеть, какая здесь сейчас свободная, толерантная, вежливая молодёжь. С каким почтением она относится к старшим и как уважительно — к представителям других национальностей, живущим здесь. Не их вина, а их беда, что, попадая в российские города, ощущают настороженные взгляды, пренебрежение, а порой и враждебность. Вот на чём следует сосредоточится Багдасарову, который сам называет себя инородцем. Ну-ну, посмотрим, как будут интегрироваться теперь совсем уж чуждые (но не значит плохие, просто — другие) выходцы из Ирана, Бангладеш и прочие. А от добра добра не ищут…

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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