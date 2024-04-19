Вашингтонские переговоры

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл ряд важных встреч в Вашингтоне.

В частности, он переговорил с руководством Группы Всемирного банка. Сначала глава Кабмина встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. Они обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, водоснабжения и ирригации, энергетики, возобновляемых источников энергии, зелёной экономики. Председатель Кабмина обратил внимание собеседника на вопросы обеспечения населения водными и энергетическими ресурсами, отметив существование данной проблемы не только в Кыргызстане, но и в странах Центральной Азии. В данном контексте, по словам Акылбека Жапарова, строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 принесёт максимально положительный эффект всему региону. Кыргызстан планирует провести в Вене инвестиционный форум с участием международных партнёров и финансовых институтов для мобилизации ресурсов для возведения объекта.

В свою очередь Антонелла Бассани отметила значительные возможности нашей страны в производстве и экспорте чистой и возобновляемой электроэнергии и подтвердила готовность Всемирного банка по поддержке инициатив Кыргызстана в рамках глобальной повестки изменения климата.

Далее Акылбек Жапаров встретился с управляющим директором по операциям Всемирного банка Анной Бьерде. «Всемирный банк является не только нашим надёжным партнёром, но и близким другом, который всегда готов «подставить плечо поддержки» и оказывает весьма значимую помощь во всех ключевых областях развития», — заявил глава Кабмина, отметив, что Кыргызстан решительно продолжает реализацию целого спектра экономических преобразований, направленных на повышение уровня благосостояния населения.

Стороны обсудили изменение климата, энергетического баланса, а также совместную реализацию водно-энергетических, сельскохозяйственных и агропродовольственных проектов.

По итогам этих встреч подписан ряд двусторонних документов. Это Соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития по предоставлению финансирования для реализации проекта «Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров» на $35 млн; о втором дополнительном финансировании для «Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии» на $7,64 млн, финансируемого Всемирным банком.

Также на полях Весенних совещаний Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка Акылбек Жапаров встретился с вице-президентом Всемирного банка по цифровому развитию Кристин Чжэньвей Цян и региональным директором Всемирного банка по инфраструктуре Чарльзом Кормье. Они обсудили дальнейшее укрепление стратегических отношений, а также взаимодействие при строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Всемирным банком высоко отмечены амбициозные цели нашей страны по масштабированию действий по борьбе с изменением климата и реформам, направленным на увеличение производства возобновляемой энергии, а также развития конкурентоспособной и динамичной экономики.

Также Акылбек Жапаров встретился с представителями американо-кыргызской торговой палаты. «Кыргызстан — страна с богатым культурным наследием, значительными природными ресурсами и стратегическим географическим положением.

Мы стремимся к созданию стабильной и открытой экономики, которая привлекательна для иностранных инвесторов и бизнес-сообществ», — сказал глава Кабмина и отметил, что нынешние переговоры позволят укрепить двусторонние традиционно дружественные отношения, а также придать дополнительный импульс взаимодействию бизнес-кругов двух стран.

Председатель Кабмина выразил заинтересованность в привлечении технологий и инвестиций в такие сектора, как энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм. «Уверен, что американский бизнес найдёт в Кыргызстане надёжных партнёров и перспективные направления для вложения капитала», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Кроме этого, глава Кабмина встретился с руководящим составом американской консалтинговой компании «Альварез и Марсал» (Alvarez & Marsal), где остановился на экономических показателях страны, отметив, что Кыргызстан продолжает развиваться устойчивыми темпами. «В первом квартале 2024 года рост экономики составил 8,8%, а без «Кумтора» — 9,8%. При этом в 2023 году преодолён исторический рубеж. ВВП страны составил 1 триллион 228 млрд сомов ($13 млрд 751 млн), темп роста — 6,2%, что значительно выше показателей предыдущих лет», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

В ходе встречи стороны обсудили привлечения иностранных инвестиций в ключевые проекты, обозначили приоритетные направления двустороннего взаимодействия и обменялись мнениями по двусторонним вопросам. В итоге они договорились создать рабочую техническую группу между консалтинговой компанией и нашими компетентными государственными органами по проработке двусторонних идей и скорейшей разработке дорожной карты.

Представители компании выразили заинтересованность в продолжении диалога и работы с Кыргызстаном по широкому спектру вопросов. В заключение договорились совместно работать в духе взаимопонимания для достижения положительных результатов.

Также Акылбек Жапаров встретился с администратором Агентства Соединённых Штатов Америки по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Они обсудили текущее состояние и перспективы развития проектов, реализуемых агентством в ближайшей и среднесрочной перспективе, уделив особое внимание программам, направленным на повышение уровня жизни населения, проживающего в сельской местности и отдалённых уголках страны.

Глава Кабмина отметил, что национальная экономика Кыргызстана развивается устойчивыми темпами, о чём свидетельствуют показатели страны по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года.

Стороны обсудили и двустороннее взаимодействие в сферах образования, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, возобновляемых источников энергии. По итогам собеседники обоюдно выразили готовность расширения сотрудничества по всем направлениям, в том числе обозначенным в ходе переговоров.

Акылбек Жапаров встретился и с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Бо Ли. Они обсудили сотрудничество в сферах изменения климата, энергетики и зелёной экономики. Глава Кабмина отметил, что благодаря слаженной работе по улучшению налогового администрирования и внедрению цифровых технологий экономический рост страны за последние три года составил в среднем 7%. Он также подробно рассказал о текущей макроэкономической ситуации в республике, уделив особое внимание реализации энергетических проектов, включая строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. Акылбек Жапаров подчеркнул, что, принимая во внимание масштабы замысла, а также потенциальные дивиденды для энергетической безопасности и экономического роста страны, Кыргызстан готов рассмотреть различные варианты сотрудничества.

В свою очередь Бо Ли рассказал о текущих вызовах мировой экономики, отметив при этом ускорение инфляции, угрозу продовольственной безопасности и природные катаклизмы. Он также сообщил, что планирует посетить Кыргызстан в этом году.

По итогам стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем приоритетным вопросам.

Далее председатель Кабмина встретился с директором Международного валютного фонда по региону Среднего Востока и Центральной Азии Джихадом Азуром.

«Наше правительство сосредоточено на реализации реформ, направленных на повышение эффективности государственных финансов, развитие частного сектора и борьбу с коррупцией. Мы уверены, что продолжение конструктивного диалога и технического сотрудничества с МВФ способствует достижению наших стратегических целей. Хочу отметить, что экономика (ВВП) в первом квартале 2024 года выросла на беспрецедентные 8,8%», — сказал Акылбек Жапаров.

В ходе встречи стороны обсудили наращивание взаимодействия, а также совместную реализацию инвестиционных проектов, таких как строительство Камбар-Атинской ГЭС-1, изменение климата и развитие зелёной экономики.

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