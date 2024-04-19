Путеводная звезда

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с руководителем отдела Евразии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Уильямом Томпсоном.

Они обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и дальнейшего взаимодействия.

«Правительство ставит перед собой амбициозные цели и задачи. За три года достигнуты большие успехи. Мы выходим на траекторию устойчивого развития. В разы увеличился бюджет страны. Запускаем программу трансформации системы школьного образования «Алтын Казык» («Полярная звезда»). Для школ закупят современные учебники по предметам STEM на основе учебных пособий Кембриджа из Сингапура. Данная программа — путеводная звезда нашего социально-экономического развития, это инвестиции в человеческий капитал», — сказал Эдиль Байсалов.

Уильям Томпсон в свою очередь отметил положительные результаты экономического развития страны.

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