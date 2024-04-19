Дружим с советских времён

В Бишкеке состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел Кыргызской Республики

и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка на уровне заместителей министров. Делегацию кыргызской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Авазбек Атаханов, ланкийскую сторону — заместитель министра иностранных дел Аруни Вижевардане.

На консультациях стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, организацию визитов на высшем и высоком уровнях, а также определили приоритеты дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Касаясь вопросов сотрудничества в политической области, Авазбек Атаханов отметил, что первые контакты между Кыргызстаном и Шри-Ланкой начаты ещё в советский период истории Кыргызской Республики. С 1985 по 1990 год Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Шри-Ланке стал видный кыргызский дипломат Кенеш Кулматов.

Кроме этого, стороны подчеркнули важность активизации торгово-экономической сферы сотрудничества и расширения договорно-правовой базы. Заместитель министра отметил большой экономический потенциал двух стран, и в связи с этим предложил активизировать уровень торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в таких областях, как сельское хозяйство, текстильная промышленность и туризм. Состоялся и обмен мнениями по актуальным международным вопросам, отмечена важность продолжения взаимодействия по региональным вопросам на площадках ООН, ШОС и других международных организаций. По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о двусторонних консультациях.

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