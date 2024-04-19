Знакомство с замминистра

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызстана в Индии Аскара Бешимова с новоназначенным заместителем министра иностранных дел этой страны П. Капуром.

Аскар Бешимов поздравил с назначением на должность заместителя министра П. Капура и выразил готовность к активной совместной работе по всем аспектам двустороннего и многостороннего взаимодействия между Кыргызстаном и Индией.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Индией, в первую очередь по вопросу организации двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях. В рамках подготовки к визитам достигнута договорённость активизировать работу по двусторонним проектам документов, находящихся на рассмотрении сторон. Отдельно отмечено, что взаимодействие между странами эффективно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В этой связи обсуждены вопросы взаимной поддержки в рамках ООН и других международных организаций. Также уделено внимание вопросам обучения индийских студентов в Кыргызстане.

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