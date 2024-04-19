А про особняки тишина…

В столичном муниципалитете прошла пресс-конференция мэра Айбека Джунушалиева.

Глава столицы рассказал представителям СМИ об утверждении границы парка имени Мустафы Кемаля Ататюрка площадью 107,0 га согласно постановлению Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» №225 от 25 июня 1992 года. На сегодняшний день по постановлению мэрии города от 12 апреля 2024 года отменят все ранее принятые 124 решения (постановления) исполнительных органов местного самоуправления столицы (мэрии и муниципальной администрации по Октябрьскому административному району), связанные с выделением земельных участков в собственность и/или в пользование физическим и юридическим лицам, расположенных в границах парка. Вышеуказанное постановление принято для сохранения памятника истории и культуры республиканского значения, улучшения экологической ситуации в Бишкеке. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура» здесь расположено 198 объектов, но точное количество уточняется с БФ ГУ «Кадастр». Застроенная площадь составляет 43 га, земельные участки предоставлены с начала 2000 по 2010 год.

Таким образом, профильные службы муниципалитета примут меры: по возврату земельных участков парка в границах, утверждённых постановлением Бишкекской городской государственной администрации № 225 от 25 июня 1992 года; осуществлению сноса незаконно возведённых на территории парка объектов недвижимости; займутся восстановлением ущерба, причинённого парку, за счёт виновных лиц; направят в установленном порядке материалы в органы прокуратуры для дачи правовой оценки и привлечения к ответственности лиц, принявших решения о выделении земельных участков в границах парка; проведут инвентаризацию всех зелёных зон (парков, скверов, аллей и других объектов) в Бишкеке в целях усиления контроля за целевым использованием и порядком содержания данных объектов; изготовят паспорт объекта историко-культурного наследия.

Бишкекскому филиалу Службы земельных ресурсов при Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров поставлена задача временно приостановить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, регистрацию сделок с ним и выдачу соответствующих правоудостоверяющих документов на недвижимое имущество, расположенное в границах парка.

Глава города отметил, что возвращённые территории решено использовать как парк в целях улучшения экологической ситуации. Там планируется высадка зелёных насаждений и создание условий для отдыха горожан и гостей столицы, для этого 43 га земли, ранее выделенных под строительство, следует вернуть под парк.

Он также рассказал, что решение по парку им. К. Ататюрка принято мэрией города Бишкека и согласовано с руководством страны. На сегодня направляются уведомления владельцам объектов, которые расположены на территории парка. Муниципалитет намерен принимать меры в оперативном порядке.

«Перед нами нет задачи снести всё или оставить половину объектов. Всё сделаем в рамках действующего законодательства в соответствии с утверждёнными границами парка. Мы готовы решать данные вопросы в судебном порядке. Возможно, по отдельным объектам нам придётся обратиться в судебные и правоохранительные органы», — отметил А. Джунушалиев, добавив, что земельные участки выделены без внесения соответсвующих изменений о границах парка в постановление Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года. Все вопросы относительно компенсации обещают рассмотреть в рамках действующего законодательства страны.

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