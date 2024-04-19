Кубок имени космонавта

В столице впервые прошёл международный лично-командный детский турнир по быстрым шахматам на кубок первого космонавта Кыргызстана Салижана Шарипова. Его устроители и инициаторы приурочили шахматные состязания к международному дню космонавтики.

Самым ключевым событием этого спортивного соревнования стало участие в церемонии его открытия самого покорителя космоса, нашего земляка, Героя Кыргызстана и Героя России Салижана Шарипова, который в 1998 и 2004 годах совершил полёты в космическое пространство. Вместе с ним на борту были флаги Кыргызстана и Бишкека, а также горсть кыргызской земли, которые он торжественно вручил мэрии нашей столицы после успешного возвращения на землю. Кроме этого, Салижан Шарипов водрузил государственный флаг нашей страны на Северном полюсе планеты. Сегодня славный покоритель космических просторов возглавляет первое управление Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в российском Звёздном городке.

Участники и гости турнира восторженно приветствовали героя космоса в одном из столичных бизнес-центров, где прошла церемония открытия шахматных поединков, в которых помимо отечественных юных поклонников Каиссы приняли участие шахматисты из России, Узбекистана и Малайзии. Всего за шахматные доски в турнире на Кубок Салижана Шарипова сели 240 юных спортсменов. Молодые певцы исполнили в честь космического гостя популярную среди космонавтов песню из репертуара группы «Земляне» — «Трава у дома», которую вместе с исполнителями пел и весь зал. Тепло встреченный шахматной аудиторией, всех участников кубковых рапид-баталий приветствовал сам космический гость.

Салижаш Шакирович поздравил всех с началом турнира и подчеркнул, что шахматы — это спорт, который очень здорово помогает в профессиональной деятельности лётчиков и космонавтов: «У меня в космосе было немало нештатных ситуаций, и то, что я увлечённо занимался быстрыми шахматами, мне помогло решить многие вопросы». Гость пожелал юным шахматистам и всем любителям этой замечательной игры, чтобы шахматы помогали им в жизни и стали прочной ступенькой для достижения их заветных желаний. Герой космоса также отметил, что из космической дали хорошо видно, как плохо люди относятся к природе. Можно различать даже нефтяные пятна. «Земля кажется маленькой, хрупкой, но красивой. Мы должны защищать и беречь её», — подчеркнул С. Шарипов.

Кубковые соревнования юных мастеров шахмат проводились по швейцарской системе в четырёх возрастных категориях: до 8, 11, 14 и до 18 лет. Среди участников турнира заявлены победители и призёры мировых и континентальных чемпионатов в своих возрастных группах. Юноши, девушки, мальчики и девочки играли вместе. Всего проведено 8 туров с контролем времени в 15 минут каждому игроку до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого. Как сообщила организатор и директор международного детского турнира Бактыгуль Тиленбаева, есть предложение сделать состязания юных шахматистов за кубок космонавта-кыргызстанца Салижана Шарипова ежегодным и традиционным.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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