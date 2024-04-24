Сергей Соколов: “Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры”

Директор по связям с органами власти и корпоративным вопросам в Восточной Европе и Центральной Азии TikTok Сергей Соколов прокомментировал инициативу властей Кыргызстана блокировать на территории республики популярную платформу.

— Добрый день, Сергей. В конце августа прошлого года правительство Кыргызстана приняло решение заблокировать TikTok на территории страны, но в итоге блокировка не была осуществлена. Сейчас правительство всё-таки решило заблокировать доступ к TikTok, так как на платформе «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента». Что вы думаете по этому поводу и планируете ли предпринимать какие-то шаги?

— Хотелось бы начать с того, что мы всегда уделяли первостепенное внимание безопасности пользователей. Сейчас более 40 тысяч человек по всему миру, говорящих на разных языках, обеспечивают безопасность на платформе.

Утверждение, что на платформе TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», не соответствует действительности, если под цензурой имеется в виду модерация.

В то время как в TikTok пользователи могут свободно самовыражаться и делиться своими мнениями, платформа проверяет весь загружаемый контент, руководствуясь Правилами сообщества. Сюда входит автоматическая модерация, которая удаляет видео- и аудиоматериалы, нарушающие их. Причём подавляющую часть — ещё до того, как их кто-либо увидит, а также команды модераторов по всему миру, которые отсматривают спорный локальный контент и удаляют его в случае обнаружения нарушений.

Разумеется, у нас есть и модераторы, владеющие кыргызским языком, которые обладают знаниями о культурных нормах страны.

Ещё один способ обеспечения безопасности платформы основан на жалобах пользователей: любой человек может пожаловаться на контент в TikTok, соответствующее подразделение в нашем модерационном департаменте его рассмотрит и при необходимости примет соответствующие меры. Мы всегда призываем пользователей жаловаться на контент, который может нарушать правила.

Вся работа TikTоk в области модерации контента абсолютно прозрачна — каждый квартал мы публикуем отчёт о соблюдении правил сообщества, где раскрываем, какое количество видеороликов было удалено, за какой срок, по каким причинам.

Так, за весь прошлый год во всём мире TikTok проактивно удалил 510 миллионов 471 тысячу 923 ролика в связи с нарушением правил сообщества.

Если говорить конкретно о Кыргызстане, то платформа удалила более 750 тысяч видео за прошлый год, причём из них 93 процента — в течение первых 24 часов после публикации и 96,7 процента — до того, как кто-либо пожаловался на ролик.

Также у нас есть отдельный канал связи, предназначенный для обращений госорганов: мы получаем такие запросы и удаляем контент, если подтверждается, что он нарушает правила сообщества или местные законы.

Разумеется, у нас есть подобный канал коммуникации и с уполномоченными ведомствами Кыргызстана, и я хочу особо отметить, что за последние несколько месяцев мы не получили ни одного запроса, связанного с контентом, небезопасным для несовершеннолетних, на который сейчас ссылаются некоторые должностные лица КР, пытаясь оправдать блокировку платформы.

— Да, власти Кыргызстана как раз говорят о «детском информационном пространстве» и «причинении TikTok вреда здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

— Мы отлично понимаем, что самые молодые пользователи — это одна из наиболее уязвимых групп среди нашей аудитории. Но при этом, как я уже говорил ранее, наша платформа не предназначена для детей младше 13 лет, поэтому «детское информационное пространство» — это не совсем корректное описание TikTok.

На платформе могут регистрироваться только пользователи старше 13 лет. Пользователи могут указать ненастоящую дату рождения, но у нас есть технические решения, позволяющие выявлять их, а модераторы обучены идентифицировать пользователей младше 13 лет и блокировать подобные аккаунты в случае обнаружения. Только за 2023 год по этой причине мы удалили более 76 миллионов таких аккаунтов по всему миру.

Для защиты несовершеннолетних в TikTok нами предпринимается целый комплекс мер — мы считаем, что наша платформа является лидером индустрии в этой области. Мы не допускаем публикации контента, который может подвергнуть несовершеннолетних риску эксплуатации, причинить им физический или психологический вред, или нести угрозу их развитию. Мы следим за тем, чтобы молодые люди получали на нашей платформе безопасный опыт, подходящий для их уровня развития. Мы прекрасно понимаем, что не любой контент, который подходит взрослым, подойдёт подросткам, поэтому применяем систему уровней контента, благодаря которой несовершеннолетние пользователи не видят в ленте не подходящие им по возрасту видеоролики. Мы также ограничиваем для них доступ к некоторому функционалу платформы. Так, например, переписка доступна только для пользователей, достигших 16 лет, а прямые эфиры можно вести только с 18 лет.

Мы также уделяем большое внимание обучению наших пользователей основам безопасного использования приложения. Специально для несовершеннолетних пользователей в Кыргызстане, их родителей и учителей мы подготовили методическое пособие на кыргызском языке с подробной информацией об инструментах безопасности, функцией «родительский контроль» и другими полезными советами. Это пособие было распространено среди 2 тысяч 140 школ по всей стране.

— Много людей использует TikTok в Кыргызстане? Какие последствия вы ждете от блокировки?

— Я не могу назвать точную цифру, но миллионы людей в Кыргызстане используют TikTok каждый день. И очень многие из них не только смотрят ролики, но и создают свои видео, где делятся интересной и полезной информацией. Например, Адилет Ногойбаев (https://www.tiktok.com/@adilet_nogoibaev_) — очень популярный кыргызский автор контента о путешествиях, у него почти 400 тысяч подписчиков. Сам Адилет говорит, что помогает сообществу TikTok через свой позитивный контент открывать для себя новые страны и вдохновляет людей на путешествия. Отдельно он отмечает, что его ролики очень любят и активно смотрят подростки с родителями.

Благодаря TikTok Адилет прославился далеко за пределами Кыргызстана — его контент смотрят во всех странах СНГ. Помимо этого, он получает заработок благодаря платформе, сотрудничая с крупными брендами. И это только один из множества примеров того, как TikTok оказывает позитивное влияние на жизнь авторов контента.

Возможности TikTok используют для своего блага не только пользователи, но и малый и средний бизнес — платформа позволяет им бесплатно выходить на миллионы потенциальных клиентов.

В Кыргызстане есть много небольших компаний, которые стали успешными в TikTok: это книжные лавки, детские магазины, фитнес-залы и многие другие. И количество их подписчиков измеряется сотнями тысяч. Блокировка означает, что все эти бизнесы просто останутся без возможности продвигать себя среди многомиллионной аудитории в стране.

Также не могу не отметить, что TikTok всё более активно используют культурные организации по всему миру, включая такие знаменитые институции, как галерея Уффици во Флоренции или нью-йоркский The Metropolitan Museum of Art.

Мы видим, что и в Кыргызстане просветительские организации проявляют интерес к платформе и заводят собственные аккаунты — например, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева (https://www.tiktok.com/@aitievmuseum), у которого уже несколько тысяч подписчиков, рассказывает о собственных экспонатах, анонсирует выставки и мероприятия. Мы считаем, что потенциал нашей платформы для распространения знаний из самых разных сфер — культуры, науки, истории, а также таких прикладных областей, как кулинария, фитнес и здоровый образ жизни и других, — поистине огромен.

Лишая пользователей доступа к TikTok, платформе, где они действительно с удовольствием проводят время, их также лишают возможности узнавать что-то новое в любимом формате, а организации — привлечь к себе новую активную аудиторию.

24kg.

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