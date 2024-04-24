Визит как новый импульс сотрудничества

Президент Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Великобритании лорда Дэвида Кэмерона, прибывшего в страну с официальным визитом в рамках турне по Центральной Азии.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах кыргызско-британского двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах.

Стороны обсудили возможности расширения взаимодействия двух стран по вопросам образования и сезонной трудовой миграции, а также актуальные темы региональной и международной повестки дня.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства, Садыр Жапаров отметил, что Великобритания занимает важное место во внешней политике страны в западном направлении.

В свою очередь министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выразил признательность Садыру Жапарову за тёплый приём. Он подчеркнул важность развития и укрепления кыргызско-британского сотрудничества в различных областях, а также отметил существующий большой потенциал между двумя странами.

В заключение Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что официальный визит Дэвида Кэмерона в Кыргызстан придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству между Кыргызстаном и Великобританией.

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