Визит как новый импульс сотрудничества

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Великобритании лорда Дэвида Кэмерона, прибывшего в страну с официальным визитом в рамках турне по Центральной Азии.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах кыргызско-британского двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах.
Стороны обсудили возможности расширения взаимодействия двух стран по вопросам образования и сезонной трудовой миграции, а также актуальные темы региональной и международной повестки дня.
Приветствуя главу внешнеполитического ведомства, Садыр Жапаров отметил, что Великобритания занимает важное место во внешней политике страны в западном направлении.
В свою очередь министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выразил признательность Садыру Жапарову за тёплый приём. Он подчеркнул важность развития и укрепления кыргызско-британского сотрудничества в различных областях, а также отметил существующий большой потенциал между двумя странами.
В заключение Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что официальный визит Дэвида Кэмерона в Кыргызстан придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству между Кыргызстаном и Великобританией.
Дата публикации: 15:58, 24-04-2024
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