Президенты подпишут декларацию

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня вылетит в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.
В рамках визита Президент Садыр Жапаров проведёт двусторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.
Также планируется проведение второго заседания Межгосударственного совета, по итогам которого намечено подписать Совместную декларацию президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.
Дата публикации: 14:59, 24-04-2024
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