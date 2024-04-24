Президенты подпишут декларацию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня вылетит в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

В рамках визита Президент Садыр Жапаров проведёт двусторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется проведение второго заседания Межгосударственного совета, по итогам которого намечено подписать Совместную декларацию президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.

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