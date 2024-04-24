Великобритания за расширение партнёрства

Состоялись переговоры в расширенном формате министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Великобритании лордом Дэвидом Кэмероном.

Жээнбек Кулубаев приветствовал первый официальный визит главы внешнеполитического ведомства Великобритании в Кыргызстан и выразил надежду, что позитивная динамика политического диалога продолжится и в дальнейшем. Он рассказал коллеге о потенциальных направлениях сотрудничества между странами — это привлечение иностранных инвестиций, увеличение торгового оборота, совместная разработка редкоземельных металлов с использованием передовых технологий и переход к зелёной энергетике.

Лорд Кэмерон высказал заинтересованность Великобритании расширять партнёрство со странами Центральной Азии и Кыргызстаном. Он также обозначил приоритетные направления взаимодействия в сфере экономики и подчеркнул важность расширения образовательных программ в нашей стране. Британская сторона также заявила о готовности содействовать поддержке малого и среднего бизнеса в регионе через создание специального фонда с уставным капиталом в размере 19 млн фунт стерлингов на регион.

Стороны также обсудили глобальную повестку дня и сотрудничество в рамках международных организаций. По итогам переговоров стороны подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Великобритании на период 2024-2026 гг. Также принято Совместное заявление по экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Великобританией.

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