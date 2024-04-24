Меры задержания

Утром минувшего четверга обсуждали с директором Национального центра по противодействию пыткам Бакытом Рысбековым поразивший всех случай, когда в Кочкор-Ате сын коршуном спикировал на спецназ, чтобы защитить отца. То видео не оставило пользователей соцсетей равнодушными. Комментарии пошли валом:

«А что вы хотели? Впятером положить лицом его отца на землю и пинать на его глазах безнаказанно? Одного человека задерживать целым взводом при полной боевой экипировке и не смочь сделать это культурно — полный провал этого подразделения».

«Как может безоружный человек, в рубашке и бриджах, нанести увечье обученному спецназу, в бронежилете, с автоматом и дубинкой в руках, с каской на голове, пятерым бойцам? Они что, из картонки сделаны?»

«Пацан, конечно, сглупил, что на ментов напал, но они заслуживают такого отношения. Посмотрите, как задерживают. Никакими приёмами не владеют. Даже правильно заломать руки и уложить не могут. Сидят на задержанном, пинают его и бьют кулаками. Это что за приёмы такие? Где такому учат? Позорище, а не спецназ».

«Кто дал право спецназу избивать при задержании? Человек лежит, не сопротивляясь, а они толпой избивают. Я бы тоже вступилась при таких обстоятельствах. Почему в отношении спецназа не начата проверка? Или, если в силовых структурах работают, могут избивать людей? Возмутительно!»

«Спецназ — одно название. Мужчина не сопротивляется, а они применяют силу. Любой сын встал бы за отца. Но, когда мальчика скрутили двое, есть видео, как один специально пинал в лицо несколько раз. Это спецназ?»

КОРШУНОМ НАЛЕТЕЛ

Так в чём же суть дела? Всё произошло в конце марта на рынке Кочкор-Аты.

Ранее в ОВД Ноокенского района обратился сотрудник частного охранного агентства. Он сообщил, что 4 марта в Кочкор-Ате он с коллегами приехал на место вызова, но там на них напали шестеро неизвестных, вооружённых кирпичами, палками. В нападении участвовали и женщины. Одного из подозреваемых в избиении — жителя Ноокенского района — неоднократно вызывали на допрос в милицию, но он игнорировал повестки. А 27 марта его задержали сотрудники правоохранительных органов. При задержании он оказал сопротивление. Кроме того, на спецназовцев напал 18-летний сын подозреваемого, заступившись за отца. В отношении него ведётся разбирательство. Самого же подозреваемого в тот же день водворили в ИВС.

— Бакыт Токтолиевич, так всё-таки как должен в таких случаях поступать спецназ? Ведь есть же и такие комменты: «Правильно сделали спецназовцы. А что вы хотели? Избили всей толпой (в том числе и женщины) сотрудников ЧОПа, на вызовы милиции не является, начихал на всех. Видимо, надеялся опять на свою толпу, женщин+сын охреневший. Закрыть их надолго, которые на закон и законные требования сотрудников милиции о явке не реагируют. И сын у него такой же: нападает на силовиков. Если каждый не будет подчиняться, прикрываясь ОБОНом (отряд баб особого назначения), в стране начнётся беспорядок. Наказать всех участников по всей строгости закона, чтобы впредь уважали и соблюдали закон. Если силовикам не подчиняются, то что делать с такими?»

— Не нужно брать во внимание в данном случае предыдущие обстоятельства, по ним разберутся. Мы рассматриваем данный факт: сын за отца. И правильно пишут в комментариях, что любой бы точно так же поступил на его месте. Иначе какой же это сын, близкий человек? Допустим, у нас идеальная ситуация, общество идеальное, самое законопослушное. И вот спецназ взял да стал избивать отца ногами. Что, сыну оставалось только увещевать и призывать к соблюдению законности? Я как гражданин считаю, что он поступил правильно, хотя, конечно, что там уж говорить, напал на силовиков. А есть же постулат: не трогайте власть руками. И да, завязалась дискуссия, как среди пользователей, считай, в обществе, так и в парламенте.

И действительно, в парламенте прошло совместное заседание комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Депутаты заслушали отчёт генпрокурора Курманкула Зулушева. Нардеп Гуля Кожокулова поинтересовалась у него, почему граждан задерживают в такой жёсткой форме. «Вот на этом примере, почему на сегодня очень много форм задержания с применением групп захвата? Почему это транслируется в СМИ?» — спросила она.

Ей вторил и депутат Мейкинбек Абдалиев, по словам которого, не стоило избивать парня, который заступился за отца. «Какой сын будет спокойно смотреть, когда задерживают отца? Конечно, он заступится за него. Мне кажется, его не стоило таким образом задерживать. Я посмотрел статьи, которые вменяют ему. Это не тот случай, когда его можно вот так с толпой хватать. Будто террориста задерживали», — возмутился он.

Зулушев ответил, что сотрудники действовали в рамках закона: «Во время задержания, если задерживаемые подвергают опасности сотрудников и оказывают сопротивление, их что, нужно погладить по голове? Мы приняли меры. По тяжёлым делам что делать? В Кочкор-Ате в первый день он оказал сопротивление, потом на второй день его сын оказал сопротивление. Сотрудники действовали по закону».

И, казалось бы, вопрос повис: ни да, ни нет. И вроде виноват спецназ, то есть вся кочкор-атинская милиция, а вроде — действовала по закону.

Так вот, утром мы рассуждали об этом с Бакытом Рысбековым, а к вечеру появилось сообщение в СМИ, сколько сотрудников привлечено к ответственности за инцидент с задержанием отца и сына в Ноокенском районе. По результатам служебной проверки за действия, порочащие репутацию сотрудников органов внутренних дел, наложены дисциплинарные взыскания на 13 сотрудников УВД Джалал-Абадской области. Начальник УВД освобождён от занимаемой должности и назначен на другую с понижением. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям сотрудников, принимавших участие в задержании жителя Кочкор-Аты. И прилетело из соцсетей: «Тут двоякая ситуация. Но теперь милиция будет бояться задерживать. Кто будет работать тогда? С одной стороны, граждане не уважают милицию: гаишников вон на капоте возят и т. д. Но и милиционеры обнаглевшие».

Безусловно, на решение МВД по Кочкор-Ате повлияло то, что Наццентр по предупреждению пыток тотчас после инцидента направил обращение в Генпрокуратуру по поводу происшедшего 27 марта задержания на рынке Кочкор-Аты. Что не так? Умышленное причинение вреда здоровью при задержании со стороны сотрудников ОВД. Несоразмерность привлечённой силы (группа специального назначения) для задержания лица, подозреваемого в хулиганстве. В данной ситуации применение сотрудниками ОВД чрезмерной физической силы к подозреваемому и его сыну можно рассматривать как жестокое обращение.

…И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Одно из информагентств сообщило, что Госкомитет национальной безопасности с начала года провёл задержание десятков сотрудников милиции. Аресты представителей МВД происходили во всех областях страны, но больше всего милиционеров было задержано в Бишкеке и Чуйской области.

В Баткенской области 11 января двух оперуполномоченных Лейлекского РОВД задержали по подозрению в вымогательстве взятки в $1000. Один из них — начальник уголовного розыска ОВД Лейлекского района Баткенской области. Позже, 24 января, сотрудники ГКНБ по подозрению в вымогательстве взятки задержали двух младших инспекторов Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

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В Иссык-Кульской области милиционеров обвинили в том, что они в пьяном состоянии устроили в кафе дебош. Служба внутренних расследований УВД области начала расследование.

А в конце января в Балыкчи сбили ученицу 5-го класса, которая попала в реанимацию. По словам отца девочки, за рулём был начальник ОВД Бектур Осмонбаев в состоянии алкогольного опьянения, который скрылся с места происшествия, а на экспертизу отправил своего трезвого младшего брата. Позже стало известно, что Осмонбаев и его брат — оперуполномоченный инспектор милиции — освобождены от должностей. Также возбудили уголовное дело по ст. 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью» УК КР, а уже бывшего начальника ГОВД Балыкчи задержали и доставили в службу внутренних расследований МВД.

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В Нарыне по подозрению в вымогательстве и получении взятки в начале марта задержали сотрудника прокуратуры и следователя УВД области. ГКНБ совместно с СВР МВД по Нарынской области получил информацию о вымогательстве денег следователем УВД и сотрудником прокуратуры за положительное решение вопроса по уголовному делу. Сообщившие также написали заявление, и по данному факту возбудили уголовное дело. В начале марта при получении 100 тыс. сомов задержали следователя следственной службы УВД Нарынской области. По версии следствия, сотрудник прокуратуры Нарынской области и следователь следственной службы УВД Нарынской области вступили в сговор и вымогали деньги.

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В Ошской области 15 февраля милиционера задержали по подозрению в вымогательстве у иностранца. По данным следствия, в конце декабря прошлого года гражданин США обратился к начальнику отделения отдела уголовного розыска УВД Ошской области с просьбой принять меры в отношении гражданки Кыргызстана по факту угрозы и шантажа с её стороны якобы за изнасилование. Однако, как предполагают в ГКНБ, вместо пресечения преступного посягательства и принятия мер в отношении вымогательницы вступил с ней в сговор и организовал через неё вымогательство 2 млн сомов у гражданина США. Милиционера задержали и отправили в СИЗО.

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В Кара-Балте оперуполномоченные Службы по борьбе с наркотиками (СБНОН) по Чуйской области убежали от спецназа и сотрудников ГКНБ во время операции по их же задержанию. Оно проходило 19 марта на одной из улиц Кара-Балты, и операцией руководили сотрудники ГКНБ по Чуйской области. Подставной человек встретился с сотрудником СБНОН и передал ему помеченные деньги. В это время и должно было произойти задержание, однако подозреваемый что-то заметил и нажал на газ. Спецназ открыл огонь, но подозреваемый скрылся, успев выбросить при этом помеченные деньги. Все трое позже добровольно сдались милиции, а ещё один участковый инспектор милиции до сих пор числится в бегах.

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Пятого февраля сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали у Большого Чуйского канала в Аламудунском районе мили-ционера патрульно-постовой службы УВД Чуйской области. У него изъяли килограмм наркотического вещества — мефедрона, а при обыске его дома обнаружили ещё 300 граммов этого же химического психотропного вещества. Задержанный рассказал, что вместе с ним работают ещё трое милиционеров ППС этого же УВД, которых тоже задержали по подозрению в сбыте наркотических веществ. Один из арестованных заключил сделку со следствием и рассказал обо всех продажах наркотиков и каналах связи.

Решением суда их отправили в СИЗО, а четвёртый после заключения сделки со следствием отпущен под домашний арест. В ночь с 10 на 11 февраля в Бишкеке задержали ещё одного милиционера патрульно-постовой службы по подозрению в сбыте наркотиков. У него изъяли 48 спичечных коробков с гашишем. По данным следствия, он приходил продавать наркотики в милицейской форме.

Задержаны двое инспекторов УПСМ ГУВД Бишкека на пересечении бульвара Молодой Гвардии и проспекта Жибек Жолу на АЗС, которых подозревают в вымогательстве $2500 у водителя за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

Задаю Рысбекову вопрос на засыпку:

— Как вы думаете, будут в дальнейшем задержания сотрудников силовых ведомств?

— И не сомневайтесь, конечно, будут. Причём, с одной стороны, налицо непримиримое очищение силовых органов от тех, кто позорит мундир. А с другой, сказывается незрелость общества, которое не может подвергнуть обструкции тех, кто сам нарушает закон. Как у нас рассуждают: ты воруй, только не попадайся. Причём, если украл, то для семьи это большое приобретение. Не заработанное потом и кровью, а, вот именно, сворованное. Мы ещё не дошли до того понимания, психологического понимания позорного столба: если ты нарушил — ты изгой. Поэтому очищения требует не только силовая структура, но и всё общество.

— Вы правы: неделю назад задержан следователь милиции, которого подозревают в вымогательстве 100 тыс. сомов, сообщает ГКНБ. Уголовное дело по ст. «Вымогательство взятки» возбуждено в отношении следователя ОВД Ноокатского района Ошской области, капитана милиции, которого подозревают в вымогательстве 100 тыс. сомов за прекращение уголовного дела по хулиганству, несмотря на встречное заявление потерпевшего об отказе в поддержании частно-публичного обвинения. С поличным при получении 40 тыс. сомов задержали прямо у здания РОВД Ноокатского района.

Геннадий КУЗЬМИН.

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