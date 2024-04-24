Возвращаем былую славу

Президент Садыр Жапаров посетил Ботанический сад им. Э. Гареева после его реконструкции.

В своём выступлении глава государства отметил, что горожане, особенно старшее поколение, с радостью воспринимают изменения в Бишкеке, который обновляется и меняется в лучшую сторону. Во многом это связано с тем, что свою юность они провели в городе, который назывался самым зелёным.

Вместе с тем, как подчеркнул Президент, за последние 15 лет столица потеряла статус зелёного города. Парки разграблены, а участки в них распроданы и переданы в частные руки. Он сообщил о намерении вернуть Бишкеку былую славу города-сада и выразил уверенность, что граждане, особенно жители столицы, поддержат эти усилия.

Садыр Жапаров рассказал, что наряду с развитием экономики ведутся мероприятия по реализации инициативы «Жашыл Мурас», которая направлена на сохранение природы Кыргызстана. Кроме того, в этом году в рамках празднования столетия образования Кара-Кыргызской автономной области запланирована посадка 8 миллионов саженцев и работы по благоустройству и озеленению.

Президент напомнил, что, увидев плачевное состояние Ботанического сада, а также принимая во внимание его роль в улучшении экологической обстановки и вклад в посадку различных саженцев на территории республики, принял решение восстановить его, высадив растения и проведения реконструкцию. Это связано с тем, что Ботанический сад при Национальной академии наук — это ведущее научное учреждение в области селекции, сохранения и обогащения растений природной флоры Кыргызстана в целях их устойчивого использования, один из главных центров по изучению и сохранению биоразнообразия. Иначе говоря, национальное достояние республики, подчеркнул Президент, сообщив, что для сохранения Ботанического сада даны соответствующие поручения. А в прошлом году началась реконструкция общей территории сада по улице М. Горького.

Руководители администрации Президента, ГП «Кыргызкурулушсервис» и Ботанического сада им. Э. Гареева подписали трёхсторонний контракт на сумму 33 миллиона сомов.

На них приобрели саженцы коллекционных декоративных растений, вычистили сорняки и кустарники, вырыли колодец для сбора поливной воды, установлен резервуар для капельного орошения. Также отремонтированы аллеи и дороги, установлено освещение на солнечных батареях. Строится лабораторный корпус, и ремонтируется теплица.

Садыр Жапаров отметил, что реконструкция и восстановительные работы также проведут на 16 га сада, который расположен через дорогу, а также в Ботаническом саду по ул. Ахунбаева. В завершение глава государства призвал граждан внести вклад в сохранение природы, поддерживать чистоту города, бережно относиться к деревьям и саженцам, помогать в благоустройстве и активно участвовать в субботниках. При посещении Ботанического сада Садыр Жапаров также принял участие в посадке деревьев.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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