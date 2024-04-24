Путёвка в Париж

Заместитель председателя Кабинета министров — председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев выступил на открытии лицензионного азиатского отборочного турнира по борьбе.

В своей речи он отметил, что столица Кыргызстана оказалась в самом центре спортивных мероприятий. «Для нас большая честь приветствовать на нашей земле спортсменов со всего азиатского региона. Желаю победы сильнейшим. Уверен, что этот праздник подарит болельщикам конкурентный дух и незабываемые впечатления», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что руководством страны в последние годы уделяется особое внимание развитию спорта, в том числе единоборствам. «По инициативе Президента построен современный спортивный комплекс для женской сборной по борьбе. Обновляется спортивная инфраструктура, и создаются благоприятные условия для тренировок. Надеюсь, что наши спортсмены привезут золотую медаль из Парижа, это станет их большим подарком на День независимости страны», — отметил зампред Кабмина.

По итогам отборочного тура в разных весовых категориях кыргызстанские спортсмены Алмаз уулу Бекзат и Эрназар Акматалиев завоевали лицензии на Олимпийские игры в Париже.

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