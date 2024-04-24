«Журавлиные перья» вновь взлетят над Бишкеком

Бишкекский городской театр им. Арсена Умуралиева 25 апреля отметит свой 30-й юбилей. В этот знаменательный для всех театралов страны день коллектив театра дарит зрителям легендарный спектакль «Журавлиные перья».

О том, как всё начиналось, об истории театра, его предназначении, о проблемах, с которыми сталкивается театр сегодня, и каким он видит своё будущее, мы говорим с художественным руководителем, заслуженным деятелем культуры Айгуль Умуралиевой и директором театра Жолдошбеком Аманкуловым.

Айгуль Умуралиева: «Обращаясь к жизни человеческого духа»

— Айгуль, в этом году вы отмечаете 30-летие театра восстановлением своего первого спектакля «Каркаранын канаты» (Журавлиные перья»), который буквально взорвал в своё время театральную общественность, позволив новому театру стремительно завоевать свои позиции в культурной жизни города. Как появился этот спектакль и почему вы с Арсеном Умуралиевым решили создать свой театр?

— К моменту его создания у нас была большая жизнь в искусстве. За плечами у Арсена — роли у культовых режиссёров: Андрея Тарковского, Георгия Чухрая, Николая Шангелая и многих других, более 100 ролей на театральных подмостках. Было своё видение, как и что должен говорить современный театр своему зрителю. Кроме того, мы все ощущали дух перемен, хотелось уйти от закостенелости советского театра. С самого начала мы говорили об альтернативном искусстве. Важно было создать иную атмосферу и в театральном коллективе, когда каждому в труппе комфортно, а все силы направлены только на творчество. И по сей день эта традиция у нас сохраняется. В нашем коллективе почти семейная обстановка.

Что же касается спектакля, в его основу положена древняя японская легенда, которую Арсен Умуралиевич перевёл в 1965 году. Она — в анналах нашего золотого фонда как радиоспектакль. И, когда мы начали формировать труппу, к нам пришли два молодых актёра — Даниэль Токтобаев и Бакыт Жаныбеков, собственно на которых и ставился спектакль. Осуществить постановку мы пригласили Владислава Пази, музыку написал Мурат Бегалиев. Долго искали актрису на роль Цу. В результате Владислав Борисович согласился отдать эту роль Нургуль Сатылгановой.

— В чём секрет такой его долгой жизни?

— Думаю, в том, что проблемы, которые поднимает этот спектакль, вечны, в частности, проблема выбора. Спектакль о том, что важнее: деньги или любовь? О предательстве и о том, что мы часто меняем на монеты главные ценности: верность, красоту, преданность. О том, что в любой ситуации человек должен оставаться человеком. Спектакль будет традиционно идти 4 дня: с 25 по 28 апреля. Так что приглашаем всех, особенно нашу молодёжь, которые ещё не видели эту постановку.

— Вы изначально позиционировали себя как городской театр. За эти годы сильно изменился ваш зритель?

— К сожалению, сейчас людей очень сложно оторвать от гаджетов, но те посылы, ту духовную наполненность, которую даёт человеку искусство, получить из социальных сетей невозможно. Поэтому, безусловно, публика меняется. Если говорить об общем положении всех театров на постсоветском пространстве, то самое большое наследство, которое нам всем досталось, — это сохранение репертуарного театра, который всегда был обращён, как говорил Станиславский, к изучению жизни человеческого духа. И именно этой заповеди мы стараемся следовать в нашем театре — исследуем все стороны души человека. И, пока наша работа пользуется вниманием зрителя, считаю, что мы свою миссию выполняем. Но очень многое зависит от того, какую позицию занимает государство, как оно относится к развитию культуры.

Я как эксперт езжу по разным странам, смотрю спектакли, общаюсь с коллегами. Всё зависит от того, какие приоритеты в стране. В Казахстане, например, развитие культуры заложено ещё Кунаевым и продолжено Назарбаевым. Там есть чёткое представление: культурный человек ходит в театр, а если не ходит, значит некультурный. И это такая общая установка для всего населения страны. К сожалению, у нас таких приоритетов нет.

— То есть вы считаете, что государство должно определять идеологию развития культуры и искусства?

— Давайте для примера возьмём историю Америки. Из великой депрессии 1930-х годов их вывело искусство. Их лозунг того времени: «Каждый мусорщик может стать миллионером, каждая золушка — принцессой». И этот посыл они передавали через кино, литературу, театральные постановки. То есть формировали в человеке уверенность, что он всё сможет и преодолеет. Так рождалась та самая великая американская мечта, на которой выросло уже множество поколений, и все они уверены, что построят свой рай земной.

— На что ориентируетесь вы в вашей репертуарной политике и как вам удаётся быть единственным двуязычным театром в стране?

— При Советском Союзе существовала единая репертуарная политика. После распада той страны и обретения независимости практически все театры получили абсолютную свободу в выборе репертуаров. А он — это лицо театра. Достаточно посмотреть названия, авторов, и можно понять, о чём театр говорит, что он манифестирует. Наша афиша — современные авторы и классика. И кыргызская, и русская, и зарубежная. Это Айтматов, Пушкин, Островский, Чехов, Жан Ануй, Володин.

Но дело даже не в авторе произведения. Хороший спектакль, какой бы материал ни лежал в его основе, должен поднимать зрителя над сюжетной линией. Он должен чувствовать, сопереживать, задумываться вместе с режиссёром и актёрами. К сожалению, например, когда активно начали ставить повести Айтматова, многие театры ставили лишь сюжет, прочитывали его произведения без какого-либо собственного осмысления. Вот что мы стараемся не допускать в своей работе.

Что касается двуязычия, мы действительно в этом уникальны. Но этот подход диктует наш зритель. У нас есть и русскоязычная, и кыргызоязычная публика. Это одна сторона. Другая — многие произведения очень сложно перевести на кыргызский так, чтобы не утратить их самобытность, авторский посыл. Иногда это невозможно даже по понятийным вещам. Например, у нас не было такого понятия, как «выписать приказчика из города». Поэтому с 1996 года мы ставим спектакли и на русском языке.

Жолдошбек Аманкулов: «Руководство страны готово вкладывать в культуру»

— Жолдошбек, мы говорили с Айгуль Умуралиевной о творческой составляющей, но театр — это ещё и процесс, который требует немалых денег. Учитывая, что билеты на ваши спектакли от 150 до 300 сомов, как вам удаётся оставаться на плаву?

— Как любой репертуарный театр мы дотируемся из государственного бюджета. И, разумеется, этих денег для обеспечения полноценной работы, развития театра не хватает, не говоря уже о приглашении именитых режиссёров на постановки. Но сегодня руководство нашей страны обратило внимание на проблемы культуры. Активно ремонтируются здания театров, цирка, музыкальных школ и других объектов. Строится новое общежитие в музыкальной школе-интернате им. Абдраева. Заметьте, так массово это происходит впервые с момента обретения независимости. Многое обновляется, делается. Снимаются хорошие фильмы, много гастролей. И у нас в театре очень большие надежды на новый этап развития. Когда меня сюда назначали, вице-мэр так и сказал: «Театр Умуралиева должен стать одним из самых популярных и у бишкекчан, туристов, взрослых и детей».

— И как вы планируете осуществить эти задачи?

— Наш театр — единственный камерный театр, обладающий всеми профессиональными инструментами и условиями для успешной работы. Но, как и в любом творческом деле, здесь нужна хорошая административно-продюсерская работа.

Билеты, к примеру, теперь можно купить и через электронные сервисы. Выстраиваем систему продаж через своих администраторов, которые будут получать проценты. Но самое главное, мы прорабатываем с Департаментом образования вопрос о работе со школами. Ученики должны стать нашими основными зрителями. Ни у кого не возникает сомнений, что театр — это лучший педагог в плане духовного, культурного развития личности. И мы должны сделать этот ресурс доступным. У нас отличная детская программа, в том числе спектакль «Манасчи», показ которого в пилотном режиме уже запланирован в нескольких школах. Если всё пройдёт успешно, осенью начнём работать масштабно уже по всему городу.

— А в чём проблема, почему вы не можете заключать договоры со школами напрямую, как это было всегда?

— Для многих родителей, особенно многодетных, это ощутимая сумма. Но очевидно, что экономить на приобщении нашего будущего поколения к культуре нельзя. Поэтому сейчас мы попросили выделить нам новый служебный автобус, чтобы самим вывозить спектакли в школы. Это тоже сократило бы расходы родителей.

Есть ещё одна очень хорошая идея. В городе 5 действующих театров, цирк, 29 библиотек, музеи, государственные кинотеатры. Планируется сделать единый годовой абонемент школьника. Он будет стоить 300-400 сомов, предоставляя свободный вход в любое время во все эти учреждения, что будет очень выгодно и родителям, и нам. Одним словом, сегодня мы реализуем новый комплексный подход к развитию культуры в стране.

— В эти дни вы проводите торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию театра. Что будет дальше, какие планы на будущий сезон?

— Летом мы должны сделать ремонт. И в июне наш театр примет участие в театральном фестивале в Алматы. А осенью сами гостей будем встречать. Нас ждёт ещё одно большое событие — Международный театральный фестиваль малых форм «Импульс», который проводится ежегодно уже много лет. Приезжают участники со всего мира. И, конечно, в новом сезоне мы планируем запуск нового спектакля.

— Спасибо большое вам и Айгуль Умуралиевой за интересную беседу. Ещё раз примите поздравления и благодарность за ту огромную и прекрасную работу, которую делает театр Арсена Умуралиева на протяжении этих 30 лет.

Лейли АКИЛОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ и предоставлено театром.

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