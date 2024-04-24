Бишкек: связь времён

Казалось бы, что нового можно увидеть в центре нашей столицы, где все тротуары и тропинки пройдены вдоль и поперёк, и, кажется, мы уже знаем город наизусть. Но это мнение ошибочно. В этом убедились представители средств массовой информации, побывав на иммерсивном аудиоспектакле «Связи», презентованном Фондом развития туризма.

Здесь нет актёров и актрис, да и зритель не сидит в кресле. Он в постоянном движении, что делает его сопричастным к действу. Невидимый собеседник ведёт за собой, указывая неизведанные тропы. Ведёт к какой-то цели, которую осознаёшь только в конце путешествия. Во всём этом есть один, самый главный герой, покоряющий воображение участника, — город Бишкек!

По словам создателей проекта Вячеслава Кошелева и Романа Хузина, модный во всём мире формат аудиоспектаклей появился в Бишкеке относительно недавно, но уже завоевал внимание своей неординарной подачей экскурсий.

— К сожалению, мы не можем показывать спектакль круглый год в силу погодных условий. Приходится делать паузу в холодное время года, а весной вновь запускать проект, поэтому на очередную премьеру мы решили пригласить журналистов, — делится продюсер.

Два часа проходят незаметно с невидимым рассказчиком по имени Бакыт. Он в шутливой и познавательной форме преподносит рассказы простых людей, горожан, ставших частицей столичной истории. Рассказывает о старинных зданиях, памятниках и заставляет осмыслить жизнь в пространстве архитектуры времени.

— Формат site-specific может быть разным, например, путешествие по городу или история одного здания, улицы, — объясняет режиссёр проекта Ольга Щетинина. — Это может быть что угодно, там, где пространство имеет главенство. Оно как бы вступает с нами в диалог и даже соавторство. Диктует и подсказывает разные истории, ключи понимания себя в городе и того, что происходит вокруг.

Аудиоспектакль позволяет раскрыть тайны за фасадами домов и музеев, открывая перед туристами удивительные истории. Он создает романтизированный образ города, в который туристы влюбляются сами и потом с восторгом передают своим друзьям, знакомым и подписчикам в соцсетях. Такие рекомендации позволяют наращивать туристическую привлекательность региона.

Создатели проекта показали не только туристическую часть столицы, но и жизнь самих бишкекчан. Маршрут проложен таким образом, чтобы некоторые его отрезки проходили через аутентичные дворы. По словам гида Сагына, приходилось договариваться с местными жителями, чтобы зрители могли свободно пройти и маршрут не перегораживался воротами, заборами и другими элементами городской инфраструктуры.

По словам организаторов, сейчас ведутся переговоры о создании подобных иммерсивных спектаклей в других городах нашей страны.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

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