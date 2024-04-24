Состязания Мельпомены

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Бишкеке завершился IX международный студенческий театральный фестиваль «Жаўы ысымдар». Программа включала 13 спектаклей на языке стран-представителей, общее обсуждение которых на труппу проходит в конце каждого дня.
По утрам проводились семинары для молодых театральных критиков, где театроведы из ГИТИСа и двух институтов нашей страны обсуждали написанные о просмотренных спектаклях тексты.
Днём педагоги различных театральных школ показывали мастер-классы по актёрскому мастерству, где ребята обменивались опытом и осваивали новые методики. Участниками фестиваля стали студенты из институтов пяти стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.
У фестиваля есть история, традиции и свои зрители. Проходит он в апреле. Это весна, молодость, что неразрывно связаны, потому и адресованы молодёжи и о молодёжи. Также показали спектакли для детей и для семейного просмотра. Постановки, о которых говорят получившие престижные награды. Драматические, музыкальные, кукольные.
— У каждого из национальных театров есть своя особенность, и это придаёт их постановкам особый колорит, — пояснила преподаватель художественного слова Высшего театрального училища (института) имени М. Щепкина, профессор Лариса Макарова. — В этом их уникальность. Мы оценивали работу театральных трупп с точки зрения профессионального мастерства. Конечно, есть, над чем работать, но я увидела у молодых артистов большой потенциал и некую особенность, которая иногда, может быть, выходит за рамки театральной школы, но ведь мир меняется.
Цели фестиваля — поощрить молодых специалистов театра, актёров, режиссёров, дать им стимул для дальнейшего
роста и создать культурные связи между юными талантами. «Новые имена» привлекают в театр молодую публику и демонстрируют студенческую жизнь изнутри, как она есть на практике, а для театроведов проводился конкурс на лучшую рецензию, итоги которого подведут в конце поездки.
Фестиваль проводится ежегодно с участием артистов театра, режиссёров, драматургов, критиков, сценографов и преподавателей искусств, студентов, занимающихся творчеством, для стимулирования профессионального становления молодых талантов в сценическом искусстве и творческого обмена.
В этом году гостями фестиваля стали студенты театроведческого факультета Российского театрального института — ГИТИСа.
Любовь БОРИСЕНКО.
Дата публикации: 15:51, 24-04-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: