Состязания Мельпомены

В Бишкеке завершился IX международный студенческий театральный фестиваль «Жаўы ысымдар». Программа включала 13 спектаклей на языке стран-представителей, общее обсуждение которых на труппу проходит в конце каждого дня.

По утрам проводились семинары для молодых театральных критиков, где театроведы из ГИТИСа и двух институтов нашей страны обсуждали написанные о просмотренных спектаклях тексты.

Днём педагоги различных театральных школ показывали мастер-классы по актёрскому мастерству, где ребята обменивались опытом и осваивали новые методики. Участниками фестиваля стали студенты из институтов пяти стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

У фестиваля есть история, традиции и свои зрители. Проходит он в апреле. Это весна, молодость, что неразрывно связаны, потому и адресованы молодёжи и о молодёжи. Также показали спектакли для детей и для семейного просмотра. Постановки, о которых говорят получившие престижные награды. Драматические, музыкальные, кукольные.

— У каждого из национальных театров есть своя особенность, и это придаёт их постановкам особый колорит, — пояснила преподаватель художественного слова Высшего театрального училища (института) имени М. Щепкина, профессор Лариса Макарова. — В этом их уникальность. Мы оценивали работу театральных трупп с точки зрения профессионального мастерства. Конечно, есть, над чем работать, но я увидела у молодых артистов большой потенциал и некую особенность, которая иногда, может быть, выходит за рамки театральной школы, но ведь мир меняется.

Цели фестиваля — поощрить молодых специалистов театра, актёров, режиссёров, дать им стимул для дальнейшего

роста и создать культурные связи между юными талантами. «Новые имена» привлекают в театр молодую публику и демонстрируют студенческую жизнь изнутри, как она есть на практике, а для театроведов проводился конкурс на лучшую рецензию, итоги которого подведут в конце поездки.

Фестиваль проводится ежегодно с участием артистов театра, режиссёров, драматургов, критиков, сценографов и преподавателей искусств, студентов, занимающихся творчеством, для стимулирования профессионального становления молодых талантов в сценическом искусстве и творческого обмена.

В этом году гостями фестиваля стали студенты театроведческого факультета Российского театрального института — ГИТИСа.

Любовь БОРИСЕНКО.

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