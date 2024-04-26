Кыргызстан — Азербайджан: стратегическое партнёрство

Состоялся государственный визит Президента Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику

В резиденции «Зугульба» гостя встретил Президент Ильхам Алиев. После взаимных приветствий главы государств приняли рапорт командира роты Почётного караула и совершили обход строя. Прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Азербайджана. Далее Президенты представили свои официальные делегации, и после совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для переговоров в узком формате.

Взаимно привержены сотрудничеству

Стороны обсудили вопросы углубления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств с удовлетворением отметили, что переговоры на высшем уровне, проведённые в Бишкеке и Баку за последние два года, а также достигнутые договорённости и подписанные документы не только придали важный импульс сотрудничеству, но и наполнили взаимодействие двух стран совершенно новым, качественным содержанием. Президенты подтвердили взаимную приверженность развитию сотрудничества по всем направлениям в духе союзнических отношений и стратегического партнёрства.

Активное взаимодействие

Далее Садыр Жапаров и Ильхам Алиев провели Второе заседание Межгосударственного Совета Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.

Ильхам Алиев тепло поприветствовал Садыра Жапарова и выразил уверенность, что результаты государственного визита послужат дальнейшему укреплению братских, дружественных отношений между странами и народами. Он подчеркнул, что наблюдается полная идентичность подходов двух стран к развитию сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Ильхам Алиев также отметил, что представители профильных министерств двух стран находятся в постоянном контакте, активно взаимодействуют и проводят регулярные консультации по целому ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь поблагодарил Ильхама Алиева за тёплые слова и традиционное гостеприимство. Он выразил уверенность, что этот визит придаст большой импульс углублению отношений между двумя странами, а подписываемые документы поспособствуют расширению сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан и Азербайджан имеют широкие возможности для практического сотрудничества во всех сферах. Садыр Жапаров отметил, что отношения между братскими странами основаны на прочном фундаменте — это глубокие исторические и духовные связи между нашими народами. Он констатировал, что Кыргызстан готов к дальнейшему развитию взаимодействия по имеющимся и будущим механизмам сотрудничества.

На заседании главы государств двух стран заслушали доклады профильных государственных органов Кыргызстана и Азербайджана о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, энергетической и сельскохозяйственной сферах.

Подписаны документы

Во время государственного визита Президента Садыра Жапарова подписан ряд двусторонних документов.

Совместная Декларация Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова; Решение второго заседания межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики. Соглашение между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения; Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития от 11 октября 2022 года; Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции; Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования и науки; Соглашение о взаимодействии в правовой сфере между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Кыргызской Республики;

Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в целях совершенствования таможенного администрирования; Протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве в области обмена информацией о статистике взаимной торговли; Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики по продвижению центров государственных услуг в Кыргызской Республике;

Программа сотрудничества между Кабинетом министров Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики на 2024-2029 годы; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики; Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством энергетики Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области энергетики; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями и между Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики; Меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики о сотрудничестве в области ветеринарии; Меморандум о взаимопонимании между Национальным архивным управлением Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики о сотрудничестве в области архивного дела; Меморандум о взаимопонимании между Бакинским государственным университетом и Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына».

Заявление для прессы сделал Президент Садыр Жапаров по итогам переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Уважаемые представители средств массовой информации, Дамы и господа,

Прежде всего искренне признателен Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за приглашение посетить Азербайджанскую Республику с государственным визитом. От лица нашей делегации выражаю благодарность нашим азербайджанским братьям за традиционно тёплое гостеприимство и радушный приём. Мы рады в очередной раз побывать на благодатной азербайджанской земле и выразить своё восхищение прекрасным городом Баку. Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа, который под руководством Президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева, уверенно строит своё светлое будущее и укрепляет азербайджанское государство.

Сегодня мы с уважаемым Президентом Азербайджанской Республики, в рамках второго заседания Межгосударственного совета, провели предметные переговоры практически по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, заслушали доклады руководителей отдельных министерств двух стран.

По итогам заседания приняты решения, направленные на дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия.

Хотел бы подчеркнуть, что переговоры традиционно прошли в атмосфере дружбы, открытости и доверия, которые характеризуют братские связи между нашими странами.

По итогам нашей встречи подписана Совместная декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнёрства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. Документ официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений.

Мы обсудили перспективы работы Азербайджано-Кыргызского Фонда развития, затронули вопросы строительства азербайджанской стороной пятизвёздочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, строительства кыргызской стороной средней школы в Агдамском районе. Её возведение — это вклад Кыргызстана в дело восстановления мира в регионах, пострадавших от конфликта. Мы планируем заложить капсулу перед началом строительства этой школы. Кроме того, достигнута договорённость о проведении очередного заседания Совместной кыргызско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Работа Комиссии — это эффективная площадка для обсуждения и продвижения имеющихся вопросов с целью увеличения товарооборота между нашими странами.

На переговорах обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в вопросах развития международных транспортных коридоров, проходящих через Центральную Азию и Южный Кавказ. Мы подписали ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшую тесную работу в различных сферах.

Среди них хотел бы выделить пятилетнюю комплексную Программу развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, которую мы используем в качестве базовой дорожной карты двустороннего взаимодействия на среднесрочную перспективу. Хотел бы также отметить подписание Соглашения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, которое имеет важное значение для ведения взаимной экономической деятельности хозяйствующими субъектами двух стран. Мы выразили удовлетворение взаимодействием в культурно-гуманитарной сфере, что подкрепляется проведением на этой неделе в городе Баку Дней культуры Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике. Выражаем глубокую признательность азербайджанской стороне за сохранение памяти о всемирно известном писателе, сыне кыргызского народа и тюркского мира, друге азербайджанского народа — Чингизе Айтматове, памятник которому мы открываем сегодня в городе Баку. Мы обсудили предстоящие мероприятия на высшем уровне в рамках Организации тюркских государств, которые пройдут в этом году в Азербайджане и Кыргызстане. Я поздравил уважаемого Ильхама Гейдаровича и, пользуясь случаем, поздравляю весь братский азербайджанский народ с получением права на проведение в текущем году мероприятия глобального масштаба — 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Действительно, это важное событие, и мы искренне рады тому, что братская страна принимает у себя подобное крупное мероприятие.

В заключение хотел бы подчеркнуть удовлетворение итогами сегодняшних переговоров и достигнутыми договорённостями.

Они со всей очевидностью демонстрируют взаимное стремление наших государств развивать тесные связи во всех сферах, всемерно укреплять дружественные отношения в интересах народов двух стран. Ещё раз выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за тёплое гостеприимство и хочу пожелать братскому народу Азербайджана мира и дальнейшего процветания».

Чингиз Айтматов смотрит на Баку

Президент Садыр Жапаров и Президент Ильхам Алиев также приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку. Ильхам Алиев отметил, что памятник Чингизу Айтматову — это символ дружбы, братства и единства между народами двух стран. Он подчеркнул вклад Айтматова в литературу и национальную идентичность, который позволил его творчеству быть уважаемым в Кыргызстане и Азербайджане. Ильхам Алиев вспомнил свою встречу с писателем и выразил уважение к его гражданской позиции и преданности корням. Он выразил благодарность за вклад Айтматова в укрепление дружбы между двумя странами и поздравил народ Кыргызстана и Азербайджана с открытием памятника.

Президент Садыр Жапаров в своём выступлении поблагодарил Ильхама Алиева за трепетное отношение к наследию Чингиза Айтматова и за личный вклад в организацию юбилейных мероприятий, посвящённых выдающемуся писателю. Он подчеркнул значимость культурных связей между двумя странами и большую роль Чингиза Айтматова в укреплении дружбы между Кыргызстаном и Азербайджаном. Глава государства также отметил, что установка памятника кыргызскому писателю в Баку символизирует глубокие связи между народами Кыргызстана и Азербайджана и представляет собой важный шаг в сохранении исторического наследия и укреплении дружественных отношений между странами. Садыр Жапаров подчеркнул, что знание и понимание истории взаимоотношений молодым поколением играют ключевую роль в формировании будущего. Он пожелал мира, счастья и благополучия братскому азербайджанскому народу.

Памятник установлен в парке на одной из центральных улиц города Баку — Азадлык.

Дань памяти

Президент Садыр Жапаров в рамках госвизита почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле на Аллее почётного захоронения.

Глава государства также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, спутницы жизни Гейдара Алиева. Также гости почтили память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

Затем Садыр Жапаров принял участие в церемонии возложения венка к Вечному огню на Аллее шехидов, где захоронены героические сыновья азербайджанского народа, павшие во имя свободы, независимости и территориальной целостности страны.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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