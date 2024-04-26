Друг познаётся в беде

Во время официального визита 18-19 апреля нашего Президента в Казахстан Касым-Жомарт Токаев поблагодарил его и народ Кыргызстана за оказанную братскую гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.

ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях продолжаются паводки, на западе страны обстановка усложняется. Как сообщил вице-министр по ЧС Казахстана Бауыржан Сыздыков на недавнем правительственном заседании: «На западе обстановка осложнилась от сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реке Урал, на севере вода прибывает с Акмолинской области».

Уровень рек постепенно снижается в Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской и Костанайской областях.

«На сегодня затопленными остаются свыше пяти тысяч жилых домов, свыше 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание. Безусловно, последствие стихии было крупномасштабным, нанесён ущерб населённым пунктам. В 10 областях объявлена чрезвычайная ситуация. Сейчас в трёх районах Абайской и Павлодарской областей она уже снята», — пояснил Сыздыков.

За время паводков эвакуировано 119 тысяч человек. Откачано около 11,6 миллиона кубометров талых вод, уложено 5 миллионов мешкотар.

«Все имеющиеся вопросы по эвакуации и размещению пострадавших оперативно решаются на месте, граждане ни в чём не нуждаются. При необходимости им оказывается медицинская и психологическая помощь. Были случаи, когда приходилось и спасать рожениц, все они благополучно доставлены в больницы. Не оставляли в беде и животных, которых бросили хозяева. Отдельно отмечаю, что спасатели и все задействованные сотрудники работают круглосуточно и в очень тяжёлых условиях», — доложил вице-министр.

Всего в ликвидации паводков работают более 32 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники, 310 плавсредств и 13 вертолётов.

В 10 регионах страны разбронировали технику и имущество для борьбы с паводками. Сейчас акиматы подсчитывают ущерб и выплачивают компенсацию.

ПОДОСПЕЛИ ОТОВСЮДЮ

Небывалые паводки, с которыми столкнулся Казахстан, привлекли внимание мирового сообщества. Ряд зарубежных стран начал помогать в борьбе со стихийным бедствием.

В числе первых готовность помочь Казахстану выразила наша страна. Четвёртого апреля председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что гуманитарная помощь будет отправлена в Казахстан. Он напомнил, что после аварии на ТЭЦ Бишкека Казахстан протянул нам руку помощи: «И в этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили. Также я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить благодарность Узбекистану, Туркменистану и Казахстану. В результате хорошей политики президента с соседними странами они протянули нам руку помощи ещё до того, как мы обратились за ней».

Шестого апреля состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Касым-Жомартом Токаевым. Наш Президент отметил, что народ с большой тревогой воспринял информацию о происходящих масштабных наводнениях в Казахстане, и подчеркнул, что уверен: власть и правительство Казахстана предпримут все необходимые меры по локализации стихийных бедствий в регионах страны и смягчению последствий наводнений.

В этот же день по поручению Садыра Жапарова министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Ажикеев организовал и отправил в Казахстан 15 фур с 300 тоннами гумпомощи, куда вошли питьевая вода, рис, гречневая крупа, печенье, конфеты, чай и другие продукты питания, а также палатки, лампочки, обогреватели, кровати, матрасы, одежда. Их распределили между четырьмя областями Казахстана, пострадавшими от паводков.

Восьмого апреля поздно вечером «Караван помощи» с гуманитарным грузом прибыл в административный центр Актюбинской области — города Актобе. Его встретил заместитель акима Галымжан Елеулов, который поблагодарил за помощь и вручил благодарственное письмо кыргызстанским спасателям: «Братский кыргызский народ с самого начала предложил свою помощь, что стало свидетельством дружбы и солидарности между народами двух стран. Казахстан и Кыргызстан будут дальше углублять добрососедство и динамично развиваться во благо наших народов».

«Караван помощи» проехал четыре области Казахстана. Гуманитарку распределили между Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областями. Ещё три фуры отправились в Костанайскую область и по четыре — в Актюбинскую, Уральскую и Атыраускую. За безопасностью движения автоколонн на соседней территории следили сотрудники МЧС РК и МВД РК, которые сопровождают наши «караваны».

Токаев поблагодарил Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с паводками, подчеркнув, что это ещё одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

А 13 апреля наша страна направила вторую партию гуманитарной помощи. Туда вошли 144 тонны молочной продукции: биокефир, сметана, сливочное масло, сыр, сухое молоко.

Кроме того, в Бишкеке провели марафон «112 часов поддержки Казахстану», организованный с целью привлечь международное внимание к последствиям паводков в Казахстане. «Это масштабное событие, объединяющее знаменитостей, влиятельных личностей и просто добросердечных людей со всего мира, — говорится в релизе. — Марафон направлен не на прямой сбор средств, а на информационную поддержку и освещение усилий помощи пострадавшим».

В течение 112 часов в режиме непрерывного прямого эфира участники марафона делились своими историями, талантами и словами поддержки. Основная миссия марафона — показать мощь глобальной солидарности и поощрить людей к вкладу на официальные реквизиты правительства Казахстана для пожертвований, усилив тем самым эффект от уже оказываемой помощи.

Наша страна также оказала помощь пострадавшей от наводнений Оренбургской области России. В составе гумпомощи: продукты питания, одежда, предметы быта, наиболее необходимые жителям региона, где зафиксирована чрезвычайная ситуация. Всего 350 тонн.

Из Узбекистана в Казахстан направлены 15 большегрузов с гуманитарной помощью для жителей районов, пострадавших от паводков. Это продукты питания, одежда для детей и взрослых, матрасы, одеяла, подушки, гигиенические средства, палатки со специальным оборудованием, наборы резиновых лодок и другие необходимые товары.

А 12 апреля в Туркестанскую область Казахстана из Таджикистана прибыла гуманитарная помощь для пострадавших от паводков. Доставили строительные материалы и продукты питания.

Оказать Казахстану всю необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия заявила и Турция. Турецкие компании принимают участие в эвакуации населения, его временном размещении, а также в возведении дамб.

«Наши крупные компании задействовали свою технику. Особенно в Кульсары и Индерском районе, туда доставили предметы первой необходимости в большом количестве. Кроме того, владельцы ресторанов обеспечивают население питанием», — заявили в Консульстве.

Седьмого апреля генеральный секретарь международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев сообщил, что пострадавшим от наводнения в Казахстане будет оказана финансовая помощь со стороны организации.

Из стран дальнего зарубежья готовность помочь Казахстану выразила Великобритания. «Мои мысли со всеми, кто пострадал, особенно с теми, кому пришлось эвакуироваться. Страны Центральной Азии находятся на передовой в борьбе с изменением климата. Великобритания готова помочь», — написала в сети X (бывший Twitter) заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани.

Сам Казахстан наращивает силы для борьбы с паводками. В частности, для предотвращения и ликвидации последствий паводков в западных и северных регионах страны мобилизованы необходимые силы и средства.

КОГДА РВАНУЛО НА ТЭЦ…

Друзья всегда готовы помочь в беде. И это наглядно продемонстрировано, когда случилась в разгар морозной зимы авария на нашей ТЭЦ. Казахстан тогда одним из первых направил гуманитарную помощь: две тысячи тонн дизельного топлива, тысяча тонн дизеля отгружена из филиала «Заря» РГП «Резерв» Казахстана. Этот груз, размещённый в 17 вагонах-цистернах, прибыл в Бишкек и передан представителям Министерства энергетики.

Узбекистан направил баллоны со сжиженным газом в качестве гуманитарной помощи. На девяти грузовых транспортных средствах доставлена тысяча газовых баллонов.

Помог и Туркменистан. Сердар Бердымухамедов распорядился направить в качестве гуманитарной помощи из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке две тысячи тонн сжиженного газа.

Кроме того, благодаря энергокольцу Центральной Азии мы можем получать электроэнергию из стран региона. Узбекистан предоставил 60 мегаватт, ещё 100 мегаватт получили из Казахстана. «Эти поставки были именно в вечерние часы пик. В остальное время нам хватило собственной выработки», — отметил генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алтынбек Рысбеков.

Россия заявила, что готова помочь Кыргызстану в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия», — сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

ПОД ТЕКСТ

Во время официального визита Садыра Жапарова в Астану стороны подписали Договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию кыргызско-казахских связей. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание, что торгово-экономическое сотрудничество расширяется с каждым годом. В прошлом году взаимный товарооборот достиг $1,5 млрд и вырос на 20%. Он подчеркнул необходимость увеличения этого показателя до двух млрд.

Пожалуй, такому росту поспособствует возобновление пунктов пропуска, в том числе «Кичи-Капка» и «Камышановка». Что разгрузит действующие КПП, где временами скапливаются большегрузы, препятствуя чёткой логистике.

Не будем забывать: углубление союзнических отношений исходит из Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, подписанного главами Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана в Чолпон-Ате два года назад. На стадии рассмотрения договора — Рахмон и Бердымухамедов. Как отмечали тогда эксперты, в частности, экс-министр иностранных дел Руслан Казакбаев: «»Геополитическая роль Центральной Азии растёт. В мире происходят сдвиги, идут разговоры о новом политическом устройстве, возникают новые вызовы. Поэтому создание в будущем сильного союза в Центральной Азии с точки зрения экономико-политических вопросов и безопасности принесёт только выгоду странам этого региона. Такие мероприятия также будут способствовать быстрому решению таких вопросов, как границы, земле- и водопользование».

И как ни парадоксально прозвучит сентенция о рациональном использовании водных ресурсов при сегодняшнем-то затоплении регионов России и Казахстана, но паводки спадут, а проблемы водопользования останутся. И не случайно на Чолпон-Атинском саммите Садыр Жапаров говорил: «Предлагаю совместно разработать взаимовыгодные механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможность и заинтересованность из расчёта на несколько лет вперёд накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья. Мы выступаем за возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов рек Нарын — Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами».

На сегодняшний день ситуация такова. Всемирный банк готов выделить на строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 $500 миллионов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев. По его словам, ВБ уже выделил средства на актуализацию технико-экономического обоснования по проекту. Оно сделано в 2014 году, поэтому возникла необходимость его обновления.

В апреле исполняющий обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркус Бернд выразил большую заинтересованность в финансировании проекта Камбар-Атинской ГЭС-1.

«Маркус Бернд высоко оценил и отметил, что такие авторитетные финансовые институты, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, выразили готовность финансировать проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1. Он добавил, что это обстоятельство свидетельствует о том, что данный проект является весьма перспективным и актуальным на сегодняшний день», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. Маркус Бернд определил ключевых представителей банка, которые приступят к изучению проекта и вопросов его финансирования.

А в Вашингтоне состоялась встреча председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой. Они обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и АБР, в частности, ход реализации актуальных проектов, финансируемых АБР.

Особое внимание уделили участию АБР в финансировании масштабного проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1. Акылбек Жапаров изложил президенту АБР основополагающие преимущества проекта, предполагаемую модель финансирования, потенциальное влияние на энергетическую безопасность стран Центральной Азии.

Масацугу Асакава подтвердил готовность банка участвовать в финансировании Камбар-Атинской ГЭС-1 и поддержке проектов, способствующих устойчивому развитию энергетического сектора и инфраструктуры в регионе. Акылбек Жапаров пригласил его принять участие в инвестиционном энергетическом форуме, который пройдет в Вене в начале июня. Он будет посвящён проекту строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и соберёт различных инвесторов со всего мира. Планируется, что на форуме в Вене примут важные стратегические решения и озвучат заявления заинтересованных сторон относительно строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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