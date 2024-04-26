Его года — страны богатство

Глядя на подтянутого, крепкого, с бодрым взглядом Василия Дмитриевича Пухарёва, ни за что не скажешь, что у него за плечами целый прожитый век. Природа наделила его крепким здоровьем и недюжинной силой. Родился в Кемеровской области, в глухой таёжной деревне Силино. До войны работал в местном леспромхозе вальщиком леса. В 1942 году его призвали в Красную Армию. Окончив курсы зенитчиков, подал рапорт с просьбой отправить его на передовую под Москвой, но военная судьба распорядилась по-другому.

Ефрейтора Пухарёва направили в распоряжение одной из воинских частей, по официальной версии, сформированной из добровольцев для выполнения особого правительственного задания. Вот как об этом рассказывает сам ветеран: «Меня и других ребят переодели в полевую форму и посадили в эшелон. Везли нас долго, куда, мы не знали. Проехали почти всю страну, а через месяц высадили на железнодорожной станции Даурия на Дальнем Востоке, граничащей с Китаем. Первое время захватившие его северо-восточные области, в том числе Маньчжурию, подразделения японской армии особой активности не проявляли, ограничиваясь лишь нечастыми вылазками и обстрелом наших позиций издалека. Но после того как 8 августа 1945 года СССР объявил Японии войну, на границе начались интенсивные боевые действия сначала сдерживающего, а затем наступательного характера…»

Василий служил водителем зенитной батареи. Доставлял снаряды, продовольствие, вывозил в тыл раненых, во время боёв перевозил орудия в укрытия или на наиболее выгодные позиции. Отличился при переправе вброд небольшой речушки Чен Вей на китайской территории. Следовавший впереди колонны зениток ефрейтор Пухарёв вдруг резко остановил машину у самой воды. Сзади напирали пехота и кавалерия из оренбургских казаков, которые, как известно, в карман за словом не лезут. В его адрес посыпались крепкие выражения. Самым мягким из них было: «Ты что, олух, заснул? Двигай!» В этот момент вода на середине реки вздыбилась от массированного удара японских бомбардировщиков. Если бы атака с воздуха застала колонну на том месте, от неё мало бы что осталось, но благодаря нашему герою обошлось без потерь. Позже Василий и сам не мог объяснить, что заставило его остановиться у кромки воды: интуиция или обострённый слух, уловивший рокот моторов на подлёте к реке. После того, как благополучно переправились, комбат распорядился выдать ефрейтору Пухарёву фронтовые сто грамм, а один из казаков крепко обнял его: «Любо, брат, любо!»

Короткая, но кровопролитная война закончилась подписанием 2 сентября 1945 года акта о безоговорочной капитуляции Японии, но отдельные части и соединения Квантунской армии продолжали ожесточённо сопротивляться. Пришлось Василию задержаться в родной батарее. О честном, беззаветном служении долгу, умении и способности принимать решение в неординарных фронтовых ситуациях свидетельствуют медаль «За победу над Японией» и другие знаки ратного отличия. Содержание всех наградных листов словно под копирку: «За отвагу и мужество, проявленные в бесперебойном обеспечении войсковых подразделений боеприпасами». В его партийной характеристике, написанной политруком зенитной батареи, есть такие строчки: «…В боях за чужие спины не прячется, старается чётко выполнять задания командиров и стойко переносить все тяготы фронтовой жизни…»

Демобилизовавшись в 1947 году, Василий Дмитриевич вернулся в своё село. Брался за любую работу, чтобы прокормить родителей, младших братьев и сестёр. Валил лес, бурил скважины, трудился в геологических партиях и на приисках. До войны окончил четыре класса сельской школы. Вернувшись с фронта, продолжил учёбу и получил аттестат о семилетнем образовании.

Чтобы восстановить разрушенное народное хозяйство, страна остро нуждалась в специалистах. Василия направили на учёбу в электромеханический техникум в Усть-Каменогорске. После его окончания работал старшим электриком на титано-магниевом комбинате. Начальнику одного из цехов нравился бывший фронтовик своим серьёзным отношением к делу и профессионализмом. Предложил Василию возглавить бригаду, но он отказался, сославшись на слабое здоровье. Дало о себе знать вредное производство, которое спровоцировало заболевание лёгких. Врачи настояли на смене работы и климата. Выбрал Киргизию, где в Токмаке жили его мать и близкие родственники. Трудился электриком на заводе им. Ленина. За успехи в труде неоднократно поощрялся грамотами, премиями и благодарностями от партийного руководства республики

В своё время писатель Валентин Распутин справедливо заметил: «Сколько в человеке памяти, столько в нём и человека». Ясная память ветерана на 101-м году жизни бережно хранит имена боевых товарищей, после победы над фашизмом не вернувшихся с поля боя. «Мы достойно пережили две войны, — отмечает Василий Дмитриевич, — и наш долг — напомнить об этом молодому поколению, чтобы в любой момент было готово защищать Родину, если ей угрожает опасность». Несмотря на преклонные годы, он живо интересуется событиями в стране и мире. Резко, со свойственной фронтовику прямотой и жёсткостью клеймит лжеисториков, псевдопатриотов и новоиспечённых нацистов, пытавшихся переписать на свой лад историю Великой Отечественной войны и принизить роль советского народа в победе над немецко-фашистскими захватчиками. С такими, говорит, надо беспощадно бороться и твёрдо отстаивать свою святую правду.

А личная жизнь ветерана сложилась удачно. Правда, настоящую любовь встретил уже в зрелом возрасте. Наверное, по какому-то знамению избранницу звали так же. Сколько лет Василий Дмитриевич и Любовь Максимовна прожили вместе в согласии и взаимопонимании, поддерживая и заботясь друг о друге, подсчитать нетрудно: дело идёт к золотой свадьбе. Накануне Дня Победы мы побывали у Пухарёвых, чтобы поздравить главу семьи с великим праздником. На протяжении всей беседы супруги почти всё время держались за руки. Это было настолько трогательно, что поневоле вспомнились слова из известной и берущей за душу песни:

Дорогие мои старики,

Дайте я вас сейчас расцелую,

Молодые мои старики,

Мы ещё, мы ещё повоюем.

Сергей СИДОРОВ.

Фото автора.

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