Готовят сани летом

Власти Ошской области готовятся в осенне-зимнему периоду 2024-2025 года.

Генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алтынбек Рысбеков провёл рабочее совещание в Ошском предприятии электрических сетей по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

Главный инженер ОшПЭС Марат Раймалиев проинформировал о начале ремонтной кампании, в рамках которой модернизируют и реконструируют ряд энергообъектов области. В том числе текущий и капитальный ремонт на более 9 тыс. км ЛЭП, на двух крупных подстанциях заменят трансформаторы, а также в РЭСах установят новые трансформаторы в количестве 43 штук. Кроме этого, на этот год запланировано строительство нового здания Кара-Кульжинской РЭС.

В свою очередь генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» отметил важность своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду и поручил провести ремонтную кампанию качественно и в срок.

В ходе совещания Алтынбек Рысбеков вручил почётные грамоты энергетикам ОшПЭС, которые зимой в суровых погодных условиях и обильный снегопад оперативно устранили нештатную ситуацию на высоковольтной ЛЭП, расположенной в горах Кок-Бель и Алайкуу. Он поблагодарил энергетиков за самоотверженный труд и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

В рамках рабочей поездки в Ошскую область руководитель ОАО «Национальная электри-ческая сеть Кыргызстана» также ознакомился с текущей деятельностью Ноокенской РЭС.

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