Акция в селе Асылбаш. Эстафета поколений

В боях с фашистскими полчищами бойцы Красной Армии, как могли, приближали долгожданный День Победы. А их потомки ежегодно с нетерпением ждут первой майской декады, когда вся страна погружается в атмосферу военных лет. Впрочем, ощущение «праздника со слезами на глазах» вселяется в души и сердца современников много раньше.

С чего начинается Родина?

До 9 мая без малого две недели, однако мероприятия в честь этой красной даты уже набирают ход по всей стране. Есть в Кыргызстане славная традиция — загодя поздравлять ветеранов и чествовать достойных. В нашем случае утреннюю тишину в селе Асылбаш нарушили троекратный оружейный залп и траурные ноты реквиема павшим воинам. Скромное село в предгорьях Чуйской области принимало столичных гостей. Здесь прошли торжества в честь приближающегося Дня Победы в Великой Отечественной войне. Собравшиеся в сопровождении оркестра и группы Почётного караула Бишкекского гарнизона возложили цветы к Мемориалу героев и ветеранов ВОВ села Асылбаш. Речи выступавших были исполнены теплом и уважением к павшим в битвах за Родину. После — минута молчания и поминальная молитва.

Кыргызстанская секция Международной полицейской ассоциации (КС МПА) собрала в этот день видных представителей генералитета республики. Точнее, старший и высший офицерский состав в лице нынешнего и бывшего руководства Минобороны, МВД, Финпола, Нацгвардии, ветеранов ВС и правоохранительных органов. Возглавили делегацию Президент КС МПА генерал-майор Шейшенбек Байзаков, замминистра ВД генерал-майор Эркебек Аширходжаев, первый замминистра обороны генерал-майор Эрлис Тердикбаев. Также присутствовали помощник военного атташе при посольстве РФ в КР майор Артём Иорданский, члены КС МПА, руководители территориальных подразделений ОВД Чуйской области, участники войны в Афганистане и Баткенских событиях. Конечно же, не остались в стороне от столь важного мероприятия руководство Чуйской области, главы областных структур, аксакалы села и общественность района.

Прямиком из мемориального комплекса делегация отправилась на встречу с местными школьниками. Нарядные девчонки и мальчишки в парадной форме стройно приветствовали гостей. Уже в стенах заведения участники встречи посмотрели ролик о ветеранах Великой Отечественной, вспомнили дороги боевой славы некоторых из них, а зал наполняли знакомые мотивы песен фронтовых лет. От имени КС МПА ученики средней школы имени Биримкула получили из рук замминистров МВД и МО Эркебека Аширходжаева и Эрлиса Тердикбаева учебные комплекты. Отныне юные бойцы смогут оттачивать навыки обращения с оружием и боеприпасами на макетах автоматов и гранат, а технику использования средств защиты — с помощью настоящих противогазов. Всё это — в рамках практических занятий по вновь введённому в школьную программу предмету «Начальная военная подготовка», который долгие годы отсутствовал в школьной образовательной программе. Как объяснили офицеры, этот шаг направлен на формирование сильного и готового к защите Родины поколения.

Ребята не остались в долгу, подготовив праздничную программу. Старшеклассники блеснули своей строевой подготовкой, а сводный хор учеников — вокальными данными. Но вот стук сапог стих, концерт отзвучал, наступило время волнительной процедуры награждения. От имени Кыргызстанской секции МПА отличившиеся учителя, а также педагоги, вышедшие на заслуженный отдых, были награждены медалями «За заслуги в воспитании защитников Отечества» и «Честь имею». Своих наград удостоились и жители села Асылбаш — «афганцы» и участники баткенских событий: их груди украсили медали «Боевое братство».

Честь имею!

В назидание школьникам ветераны и организаторы отметили, что защита Отечества начинается с чувства патриотизма и хорошей военной подготовки. А для этого педагогам и наставникам необходимо с ранних лет прививать любовь к своей Родине.

Пожалуй, наиболее кратко и ёмко выразил суть миссии генеральный секретарь КС МПА, полковник милиции Эркин Конулькулов:

— Это мероприятие мы проводим в память о нашей общей победе. Той победе, к которой так стремились наши отцы и деды, ради которой они жертвовали своей молодостью, не щадя ни здоровья, ни жизни… Очень печально, что с 2022 года в соседнем Казахстане отменили парады в этот священный для всех народов бывшего СССР праздник. Но я рад и горд за то, что в нашей республике всё ещё чтят подвиги предков. Я призываю всех не забывать этот светлый день, передавать память о победе нашим детям и внукам. Низкий поклон учителям, всю сознательную жизнь посвятившим воспитанию нового поколения, давшим путёвку в жизнь сотням юношей и девушек.

…Как упомянуто выше, основным организатором торжества выступила «Кыргызстанская секция Международной полицейской ассоциации». Это уже пятое по счёту их благотворительное мероприятие, призванное увековечить память о победе и имена ветеранов в различных сёлах Кыргызстана. В этот раз почётную эстафету приняла школа им. Биримкула, известного участника Великой Отечественной войны. Главная цель — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе любви к своему краю, готовности к защите интересов народа, общества, государства.

В свою очередь директор школы Света Кытаева была признательна гостям в погонах. От имени педагогического состава она поблагодарила их за поддержку руководства и учителей, выразив надежду на дальнейшую дружбу.

К слову, о дружбе. Международная полицейская ассоциация — это самая большая организация блюстителей порядка в мире, состоящая из более 400 тысяч членов, представляющих 83 государства. В цели МПА, чей девиз «Служба через дружбу», входит повышение авторитета правоохранительных органов и улучшение отношений между полицией и населением.

International Police Association была создана в Великобритании 1 января 1950 года. С 1977 года имеет специальный консультативный статус в Совете Европы, в 1995 году внесена в перечень международных неправительственных организаций ООН. Ассоциация, призванная сблизить коллег в погонах со всех пяти континентов, существует вне расовой и этнической принадлежности, независимо от мировоззрения, идеологических убеждений и религиозных взглядов её участников.

Кыргызстанская секция МПА возникла ещё в 2012 году, полноценно начала работу в 2015-м, в 2018 году в Голландии стала кандидатом, а на 66-м Всемирном конгрессе, проходившем в Греции в прошлом году, единогласно принята в полноправные члены этого авторитетного и престижного конгломерата.

За годы существования КС МПА провела в республике множество культурных, научно-просветительских, гуманитарных мероприятий.

Точно в лузу!

Особое внимание в КС МПА уделяют поддержке и развитию спорта. Почему? Правильно: в здоровом теле — здоровый дух!

К примеру, в феврале в Бишкеке был организован уже пятый по счёту Международный турнир по бильярду, в котором участвовали офицеры силовых структур сразу четырёх стран.

По приглашению президента КС МПА Ш. Байзакова сразиться за зелёным сукном в честь Дня защитника Отечества дружно откликнулись сборные национальных секций МПА из России, Казахстана и Узбекистана. Все игроки в званиях вплоть до генералов являются настоящими мастерами кия и поэтому весьма азартно сражались с коллегами за каждый удар и шар!

Турнир по комбинированной пирамиде, где в командах было по 6 участников, проходил по олимпийской системе и завершился в течение одного дня, очень насыщенного и жаркого по накалу страстей.

В итоге первое место заняла КР, второе место — РК, третье место по числу набранных очков поделили РУз и РФ.

Также были предусмотрены номинации: «Ветеран-участник»; «Самый молодой участник»; «За быструю победу во фреймах»; «За серию наибольше забитых шаров»; «За волю к победе»; «Самый активный болельщик».

Все призёры турнира, а также участники и почётные гости были награждены кубками, медалями, ценными призами и памятными сувенирами.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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