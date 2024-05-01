Утро красит…

Первомай — любимый праздник всех народов бывшего Союза ещё с советских времён. С тех пор он поменял свою суть, многие воспринимают его только как дополнительный выходной, однако это не значит, что праздник сегодня неактуален. Он — двоякий: с одной стороны, это праздник весны, радостный и солнечный день, когда погода окончательно поворачивает к лету, а с другой стороны — праздник труда и борьбы за права трудящихся.

День 1 мая как праздник весны отмечали ещё в глубокой древности — и в России, и в Европе. Так, ещё в Древнем Риме в этот день проводили различные обряды, чтобы умилостивить богиню плодородия Майю (Майесте), имя которой и дало название последнему весеннему месяцу.

Современное значение Первомай приобрёл в конце XIX века, когда 1 мая 1886 года началась забастовка рабочих в Чикаго, требовавших восьмичасового рабочего дня и улучшения условий труда. Столкновения с полицией продолжались несколько дней, а 4 мая достигли апогея (Хеймаркетская бойня), когда более 100 человек получили ранения.

В память об этом событии в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся, который должны были отмечать ежегодно 1 мая.

Спустя год в Российской империи в Варшаве 10 тыс. рабочих приняли участие в стачке. В 1891 году в Санкт-Петербурге около 200 революционеров под руководством Михаила Бруснева организовали первую нелегальную маёвку.

Год от года первомайское движение набирало силу. Уже в 1914 году участие в стачках и демонстрациях приняли до 500 тысяч рабочих, крестьян, солдат и матросов. После Октябрьской революции 1 мая объявили государственным праздником, но вплоть до 1972 года он носил название День Интернационала.

В СССР с 1933 года и до самой Великой Отечественной войны помимо шествий на 1 Мая проводился воздушный парад на Красной площади — это показывало достижения советской авиапромышленности. Затем на время войны традиция прервалась, шествия на 1 Мая также не проводились, однако после Победы они вернулись. В 1970-е годы изменилось название праздника — теперь Первомай официально назывался День международной солидарности трудящихся. В последний раз первомайская демонстрация состоялась в 1990 году, а в странах СНГ его название звучит теперь по-разному, но суть одна — это весенний праздник плюс дополнительный выходной с шашлыками.

Помните, говорили: поедем на маёвку.

В России и Таджикистане это Праздник весны и труда, в Украине — День международной солидарности трудящихся, а в Казахстане — Праздник единства народа. В Беларуси, Китае, Пакистане и на Шри-Ланке первомайский праздник отмечается как День труда.

НАШ КЫРГЫЗСКИЙ ПЕРВОМАЙ

Первое мая в нашей стране, согласно Трудовому кодексу, официальный выходной — Праздник труда. Многие, кто жил во времена СССР, ещё застали первоначальное название праздника — День международной солидарности трудящихся. Официально в Советском Союзе 1 Мая отметили в 1917 году. Через два года День солидарности трудящихся признали в Киргизии. И Первомайские демонстрации стали традицией для всех советских граждан. В 1928 году по постановлению ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР 1 и 2 мая стали выходными днями.

У нас, как и во всех республиках СССР, праздник отмечался широко — майскими демонстрациями, спортивными мероприятиями, народными гуляниями.

После распада СССР этот праздник стал в большой степени просто выходным днём. Иногда в этот день проводят свои мероприятиями незначительные группы профсоюзных, общественных и коммунистических активистов.

Традиционно трудящихся республики в этот день в СМИ поздравляют Президент и премьер-министр.

А ранее праздничное шествие проходило на Центральной площади (нынешняя Старая площадь). В демонстрационных колоннах шли лучшие представители разных профессий: рабочие заводов, фабрик, учителя, врачи, партийные и беспартийные, деятели науки, культуры.

К Первомаю Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев выпустил книгу «Малая земля». Участники демонстрации шли с изображением труда советского лидера.

В 1983 году прошла встреча молодых кинематографистов Средней Азии и Казахстана, приуроченная к 1 Мая. А в 1985 году вышли фильмы «Волчья яма» и «Потомок белого барса».

Помнится, мы, дети — нарядные, в новых платьицах и брючках, купленных родителями специально для этого праздника, — стояли по обочинам и смотрели во все глаза на шествие с шарами, лентами, бантами, а потом с родителями вливались в этот бурлящий поток. Доходили до площади, слушали поздравления, затем до одури катались на аттракционах в парке, объедаясь вкуснейшим мороженым…

Но всё-таки изначально Первомай был борьбой за права рабочих. И, хотя эта тема не столь актуальна сегодня, поскольку во всех цивилизованных странах трудовым законодательством жёстко закреплены и восьмичасовой рабочий день, и права на отпуск и отгулы, и другие требования, которые выдвигали рабочие больше ста лет назад, у нас профсоюзы всегда прочно ассоциировались как защитники этих самых прав, которые и сейчас, чего греха таить, нарушаются. И мы вслед за сэленжеровским подростком, который интересовался, куда же деваются утки в пруду, когда он замерзает, тоже спросим: а где, собственно, наши родные профсоюзы, призванные защищать, помогать, консультировать? Совсем недавно наша газета писала о последнем из могикан, сильнейшем юристе и просто замечательном, неравнодушном человеке, проработавшем много лет в нашем ЦК профсоюза, написавшем Трудовой кодекс, — Вячеславе Гергиевиче Брейво, который говорил: «Всегда отстаиваю трудовые права людей».

Но сейчас, похоже, профсоюзам не до этого: они погрязли в каких-то корпоративных разборках и раздорах… А ведь в цивилизованных и развитых странах они — сила, с какой властям приходится считаться, будь то во Франции, Великобритании или Польше. Вспомним «Солидарность», Леха Валенсу — движущую силу польской демократии. А во Франции, как и в Великобритании, странах с давно устоявшимся демократическим строем, профсоюзы возглавляют не только колонны демонстрантов на 1 Мая, но и борются за права трудящихся. С чем выбранными же трудящимися президентами и премьер-министрами приходится считаться.

Профсоюзы — это отраслевая доминанта по защите интересов рабочего класса и крестьянства. И весьма жаль, что у нас профдвижение не развилось, а захирело. И лишь от случая к случаю подают голос независимые профячейки при, скажем, торговых центрах. Будем надеяться, что после нынешней чистки авгиевых конюшен в профсоюзном доме возродится движение, ведущее к справедливому распределению труда и капитала. И пусть Первомай шагает по планете, не пропуская ни одну страну, ни одно общество на своём пути.

Александр КИРЬЯНКО,

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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