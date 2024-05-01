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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Перспективные направления


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко.

 

 

Глава Кабмина отметил, что между странами полное взаимопонимание, позволяющее неуклонно развивать плодотворное сотрудничество в духе союзничества и стратегического партнёрства, а наша дружба имеет долгую и славную историю.

 

Акылбек Жапаров подчеркнул, что в прошлом году между аппаратом полномочного представителя Президента в Чуйской области и правительством Ленинградской области подписано соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Он выразил надежду, что поставленные задачи по наращиванию связей в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, туризм, образование и воспитание молодёжи, дадут практические результаты.

 

Александр Дрозденко в свою очередь отметил заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных связей. Он также подчеркнул, что придаётся важное значение взаимодействию с Чуйской областью.

 

Стороны обсудили вопросы в сфере торгово-экономического, транспортно-логистического сотрудничества, туризма, образования и медицины.

 

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Дата публикации: 15:58, 01-05-2024

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