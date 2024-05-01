Перспективные направления

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко.

Глава Кабмина отметил, что между странами полное взаимопонимание, позволяющее неуклонно развивать плодотворное сотрудничество в духе союзничества и стратегического партнёрства, а наша дружба имеет долгую и славную историю.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что в прошлом году между аппаратом полномочного представителя Президента в Чуйской области и правительством Ленинградской области подписано соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Он выразил надежду, что поставленные задачи по наращиванию связей в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, туризм, образование и воспитание молодёжи, дадут практические результаты.

Александр Дрозденко в свою очередь отметил заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных связей. Он также подчеркнул, что придаётся важное значение взаимодействию с Чуйской областью.

Стороны обсудили вопросы в сфере торгово-экономического, транспортно-логистического сотрудничества, туризма, образования и медицины.

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