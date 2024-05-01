Перспективные направления

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко.
Глава Кабмина отметил, что между странами полное взаимопонимание, позволяющее неуклонно развивать плодотворное сотрудничество в духе союзничества и стратегического партнёрства, а наша дружба имеет долгую и славную историю.
Акылбек Жапаров подчеркнул, что в прошлом году между аппаратом полномочного представителя Президента в Чуйской области и правительством Ленинградской области подписано соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Он выразил надежду, что поставленные задачи по наращиванию связей в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, туризм, образование и воспитание молодёжи, дадут практические результаты.
Александр Дрозденко в свою очередь отметил заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных связей. Он также подчеркнул, что придаётся важное значение взаимодействию с Чуйской областью.
Стороны обсудили вопросы в сфере торгово-экономического, транспортно-логистического сотрудничества, туризма, образования и медицины.
Дата публикации: 15:58, 01-05-2024
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