Апрель. В победы верь!

Необычайно жарким оказался прошедший месяц для кыргызстанских футбольных дружин. В чемпионате республики среди команд премьер-лиги прошло несколько туров, а «Абдыш-Ата» из Канта сумела оказать достойное сопротивление в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации клубу из Австралии «Централ Кост Маринерс». Теперь обо всём по порядку.

В конце недели лучшие команды республики сыграли в пятом туре национального первенства. И в нём не обошлось без сенсации. Многолетний аутсайдер национальных первенств — дружина «Кырзыз Алтын» (ранее она называлась «Кара-Балта») — победила крепкий и неуступчивый «Нефтчи» (Кочкор-Ата) со счётом 1:0.

Недавно наша газета сообщала о том, что вице-премьер-министр, председатель ГКНБ, а с недавних пор и президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев рекомендовал горнорудным предприятиям Кара-Балты взять шефство над местной футбольной дружиной. Промышленники не посмели ослушаться зампредседателя правительства, бюджет клуба увеличился в три раза, и в результате карабалтинцы стали крепким орешком для всех без исключения команд. Вот что значит отеческая забота о футболе. А главное, местные тиффози теперь не пропускают ни одну игру своих любимцев. То есть уже можно говорить о возрождении футбола в Кара-Балте. Большое дело сделал Камчыбек Кыдыршаевич!

В другом матче пятого тура встречались середнячки национального первенства — «ОшМУ — Алдиер» и бишкекский «Талант». Матч был упорным, но высокого футбольного мастерства игроки обеих команд не продемонстрировали. Победу в этом матче добыли спортсмены из «Таланта».

Именитый и мастеровитый «Алай» (Ош) переиграл «Илбирс» на поле соперников со счётом 2:0. «Илбирс», кстати, выступает в премьер-лиге уже пятый сезон, но особых проблем соперникам не доставляет.

Квалификация футболистов клуба, увы, оставляет желать лучшего. Глядя на игру «Таланта», да и некоторых других наших коллективов, хочу спросить руководителей Футбольного союза»: «Неужели в нашей стране перевелись грамотные тренеры, способные находить одарённых мальчишек и воспитывать их в крепких мастеров кожаного матча?» Ведь в советское время кыргызская футбольная школа считалась одной из самых сильных в стране. Наши сборные на Всесоюзных юношеских турнирах часто занимали призовые места, а талантливые игроки сражались во многих сильнейших клубах России и Украины. Почему не удалось сохранить преемственность в тренерском цехе республики? Кыргызский футбольный союз должен дать почитателям спорта №1 ответ на этот вопрос.

Центральным матчем пятого тура стал поединок между бишкекскими дружинами «Дордой» и «Алга». Крохотный стадиончик «Дордоя» был в тот вечер заполнен до отказа. Болельщики вправе были ожидать от обеих команд искромётного, боевого футбола, но их надежды не сбылись. Да, временами темп игры возрастал, подчас футболисты действовали на поле с выдумкой, технично. Но в целом игра не произвела на зрителей особого впечатления. Много брака при передаче мяча, неточные удары по воротам, хаотичные атаки. Так ведущие клубы страны не должны выступать!

И ещё один околофутбольный нюанс, о котором необходимо рассказать подробнее. Некогда знаменитый клуб, флагман всего кыргызского футбола — «Алгу» — сейчас смело можно назвать бомжем. Команда тренируется в Канте, на чужих полях, а домашние матчи проводит на полях соперников. Да, у «Алги» есть свой небольшой стадион на территории Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, но он почему-то открывается только летом. Весной мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявлял о том, что «Алге» отдан стадион «Эмгек резерви». Там у команды будет не только игровое поле, но и тренировочный комплекс. Но что-то работа по переоборудованию стадиона идёт, мягко говоря, не ураганными темпами.

Поединок между «Алгой» и «Дордоем» закончился со счётом 1:1 и не оставил о себе ярких впечатлений. Остаётся только удивляться терпению болельщиков. Они уже который год ожидают от своих команд мастеровитого футбола, а игроки их постоянно разочаровывают.

А матч «Абдыш-Ата» (Кант) — «Мурас-Юнайтед» (Джалал-Абад) был перенесён из-за участия кантовчан в розыгрыше Кубка АФК.

Сейчас турнирную таблицу возглавляет бишкекский «Талант». В его активе 11 очков. Далее идут «Дордой и «Абдыш-Ата» (по 9 очков). На четвёртом месте «Мурас Юнайтед». На пятом «Алай», на

шестом — «Алга», на седьмом — Нефтчи» (Кочкор-Ата), на восьмом — «ОшМу — Алдиер», на девятой строчке расположился «Кыргыз Алтын», замыкает турнирную таблицу столичный «Илбирс».

Теперь об участии «Абдыш-Аты» в розыгрыше Кубка АФК. Она стала первой командой нашей страны, которой удалось пройти предварительный этап состязаний. Успешно сыграли кантовчане и в четвертьфинале. А вот австралийский «Централ Кост Маринерс» пройти не смогли. На своём поле кантовчане сыграли с представителями Зелёного континента вничью — 1:1, а в гостях уступили — 0:3. Да, первый блин у кантовчан вышел комом. Однако специалисты футбола Азии сильно удивились уверенному выступлению в турнире никому доселе неизвестного клуба из неведомого им Канта. В спортивных средствах массовой информации игра «Абдыш-Аты» оценена по достоинству, нашей команде предрекают победное спортивное будущее. И этот факт очень обнадёживает. Значит, не всё так плохо в нашем футбольном королевстве.

Вячеслав АНИКИН.

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