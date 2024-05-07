Огонь памяти зажгли в Оше

У мемориального комплекса «Вечный огонь» в Оше состоялась Международная акция «Огонь памяти», посвящённая памяти героев Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия прошёл митинг-реквием, в ходе которого от частицы Вечного огня памятника Неизвестному солдату был зажжён Вечный огонь на одноимённом комплексе. В акции приняли участие член центрального штаба всероссийского общественного движения «Народный фронт», актёр театра и кино, доверенное лицо Президента России Владимира Путина Михаил Мамаев, руководитель Регионального исполкома «Народного фронта» в Красноярском крае, депутат Красноярского городского совета Оксана Ларионова, член Краснодарского регионального штаба «Народного фронта» Никита Костоправкин.

В торжественных мероприятиях, посвящённых памяти героев-кыргызстанцев и всех сражавшихся в Великой Отечественной войне, приняли участие заместитель мэра города Оша Замир Юсупов, представители полномочного представителя Президента в Ошской области, генеральный консул России в Оше Андрей Бибишев, руководитель представительства Россотрудничества в Оше Дмитрий Аврам, представители Русского дома в Оше, представители Вооружённых сил Кыргызской Республики, Совета ветеранов Афганистана и Баткенских событий, МВД, общественных, образовательных, спортивных и других организаций южной столицы.

В завершение мероприятия состоялась передача частицы Вечного огня в организации города, состоялась праздничная музыкальная программа.

Напомним, в первый раз акция «Огонь памяти», при организации мэрии города, прошла в Оше в 2022 году. Тогда частицу Огня памяти доставили из Москвы в Бишкек, затем передали в Джалал-Абад, откуда её доставили в Ош. Участие в акции «Огонь памяти» в Оше приняли представители администрации, ветераны афганских и баткенских событий, Русского дома в Оше, студенты и школьники, представители движения «Бессмертный полк — Кыргызстан» и «Волонтёры Победы» в Кыргызской Республике и жители города.

Частицу Вечного огня из Оша в этом году также передали в Кызыл-Кию, Узген, Джалал-Абад, из этих городов частичку Вечного огня заберут активисты-волонтёры, чтобы также зажечь его в других городах и сёлах Кыргызстана.

Автор: