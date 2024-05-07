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В Оше скончался ветеран Великой Отечественной войны Салахидин Токтобаев.

 

 

В прощальной панихиде приняли участие заместитель мэра города Нурбек Кадыров, представители городского управления социального развития, Ошского городского союза ветеранов, Ошского военного гарнизона, Генерального консульства России в Оше, родственники и близкие ветерана.

 

С. Токтобаева с почестями похоронили на Ошском городском кладбище.

 

Салахидина Токтобаева, 10.06.2025 года рождения, в ряды Красной Армии был призвали в родном городе Оше. В 1943-1945 годы проходил службу в составе 938-го стрелкового полка 958 батальона Белорусского фронта. В послевоенные годы работал товароведом на Ошской хлопчатобумажной фабрике. Награждён многими орденами и медалями, в том числе орденом ВОВ второй степени, медалью «За победу над Германией», «Медалью Жукова» другими юбилейными медалями.

 

Мэрия города Оша выражает слова соболезнования родственникам и близким ветерана. В Оше в настоящее время остались один ветеран ВОВ и пять тружеников тыла.

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Дата публикации: 15:58, 07-05-2024

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